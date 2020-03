VIDEO Românii rămaşi în Italia, între teamă şi speranţă: „Doar camioanele mai circulă pe străzi. Roma zgomotoasă a tăcut“

Paola şi Laur Bacanov, de 40 şi respectiv 45 de ani, locuiesc de mai bine de un deceniu în Roma. S-au cunoscut în Italia şi au rămas împreună în speranţa unei vieţi mai bune decât în ţară. Laur lucrează ca şofer de TIR, dar soţia, care se ocupa până acum de curăţenie la domiciliu, a rămas deocamdată acasă. Cu toate acestea, sunt optimişti, dar şi bulversaţi de informaţiile contradictorii care circulă în Italia, diferite de cele pe care le aud din ţară despre Italia.

„Ne-a uimit când am aflat că în Italia numărul morţilor a depăşit 1.800. Noroc că ne uităm la posturile româneşti, pentru că cele din Italia nu dau atâtea veşti”, recunoaşte Laur. Cum firma pentru care lucrează nu se ocupă cu transportul de alimente, în această perioadă are mai puţin de muncă.

„Acum e mai puţin de muncă decât de obicei, pentru că eu nu mă ocup de transport alimente. Majoritatea mărfurilor pe care le transport vin din China, cu mare întârziere de când a început nebunia cu coronavirusul. În plus, unele fabrici deja s-au închis şi aici. La fel barurile, restaurantele, sunt închise toate. Au rămas deschise doar staţiile PECO şi magazinele alimentare. Şi, din câte am înţeles, până la finele acestei luni şi alţi coloşi precum Maserati sau FCA - Automobile Fiat Chrysler - îşi vor suspenda temporar producţia în fabricile din Europa, în timp ce colaboratori de-ai lor îşi vor închide porţile şi în ţară şi în afară, din cauza coronavirusului”.

Superba Fontana di Trevi, fără spectatori

În iadul din nordul Italiei, protejat doar cu mănuşi şi mască: „Fiecare cu pătrăţica lui”

Cu toate acestea, în plină criză de COVID - 19, Laur a fost nevoit să transporte marfă inclusiv în zonele roşii din Italia, precum Veneţia, Verona ori Milano. Susţine că nu a intrat în panică, fiindcă firma la care lucrează a dotat toţi angajaţii cu măşti şi mănuşi, echipamente fără de care, de altfel, nu sunt primiţi nicăieri.

„Peste tot vezi oameni cu măşti, cu mănuşi, cozi la magazine. Iar când ajungi la fabrică pentru a încărca sau descărca marfă, eşti aşteptat de la poartă cu termometrul. Ţi se ia temperatura, se uită la tine... Apoi, eşti pus să semnezi pe propria răspundere că nu ai intrat în contact cu persoane bolnave de coronavirus... Chiar am avut o discuţie pe această temă, cu una dintre persoanele care m-au pus să dau semnătură pe propria răspundere, că nu ai cum să ştii dacă o persoană este infectată, mai ales dacă nu prezintă simptome. I-am spus: «Domnule, nu am de unde să ştiu dacă chiar şi dumneata, spre exemplu, ai sau nu ai virus. Eu îţi semnez. Dar nu am de unde să ştiu». Dincolo de acest aspect, cu toţii stăm retraşi, în rest. Inclusiv când se formează cozile pentru a te înregistra la vreun birou. Nu te lasă să stai la mai puţin de 1 metru unul de celălalt. S-au făcut deja trasee, s-au marcat linii pe jos, fiecare este cu pătrăţica lui”, povesteşte Laurenţiu.

Maşinile au devenit o raritate pe autostrăzile din Italia (Sursa ANSA)

Oraşul etern - pustiu, la fel ca toate străzile Italiei

Cât despre nebunia de pe şosele, atât de omniprezentă atât în Italia, cât şi în România, bărbatul spune: „Într-adevăr, străzile sunt mult mai pustii. Circulă mai mult camioane, rareori mai vezi maşini mici, în urma restricţiilor impuse. Iar străzile din oraşul etern, Roma, sunt de-a dreptul dezolante. Mai ales în centrul oraşului, în zonele turistice precum Piazza di Spagna, Colosseum, Fontana di Trevi, Vatican... Roma zgomotoasă a devenit Roma tăcută. Roma, ca toată Italia, este în carantină”, povestesc soţii Bacanov.

Pentru prima dată, probabil în istorie, un papă va oficia slujbele de Paşte în lipsa congregaţiei

„Dacă te opresc carabinierii trebuie să demonstrezi unde mergi”

De câte ori ies din casă, fie că pleacă la serviciu sau la cumpărături, ca orice italian, trebuie să completeze un formular: „În cazul în care eşti oprit, să ştie unde te duci. Dacă eşti oprit, eşti luat la întrebări. Formularul se găseşte pe net şi trebuie descărcat. Nu ştiu cum se descurcă cei care nu au cum să şi-l descarce. Eu l-am primit de la serviciu. Îmi amintesc că eram în zona Veneţiei când s-a declarat starea de urgenţă, iar de la Veneţia, Verona, noi coborâm cu furgonul până la Roma şi l-am întrebat pe patron ce fac, dacă sunt oprit... Nu intru în Veneţia, trec pe lângă ea... fiindcă zona industrială unde trebuie să ajung e în general în afara oraşelor mari”.

Două ore la coadă la supermarket

Despre cozile din supermarketuri, mărfurile din galantare, dar şi despre calmul cu care par să privească italienii întreaga situaţie, povesteşte soţia, Paola: „Doar maxim cinci oameni au voie să intre la cumpărături. Cozile sunt imense. Mi-amintesc de cozile noastre de pe vremea comunismului, doar că lipseşte aglomeraţia de atunci, dar sincer nu mă deranjează deloc. Restul oamenilor stau afară înşiraţi la minim 1 metru distanţă unul de celălalt. De când s-a instaurat starea de urgenţă, am prins două astfel de cozi la supermarket. Şi s-a desfăşurat totul în linişte, cu răbdare. Prima dată a durat cam 40 de minute până să intru, iar apoi am stat cred că în jur de două ore. A fost reconfortant să stau cu gândurile mele, să nu mă deranjeze nimeni, am avut timp suficient să mă gândesc la ce am de cumpărat, ce am nevoie pe acasă. Aveam deja lista gata când am intrat”, mărturiseşte amuzată femeia.

Anunţurile care impun clienţilor distanţa de 1 metru între oameni, la coadă şi rafturile goale

„Dacă mergi la cumpărături la finele săptămânii, rafturile sunt goale”

Cu toate acestea, nici italienii nu pot cumpăra orice doresc, oricând: „Dacă te aprovizionezi de luni până miercuri ai şanse mai mari să găseşti ce ai nevoie, dar de joi încolo, până duminică inclusiv, se schimbă situaţia. Şi aici rafturile pentru produsele care expiră mai târziu sunt goale, adică: făină, ulei, paste, zahăr, pâine feliată la pungă, fasole, mazăre. Produse pe care le poţi folosi şi după ce se termină pandemia. Se mai găsesc însă produse lactate, pentru că omul cumpără doar cât are nevoie, acestea având un termen de expirare limitat. Dar şi aici, ca în România, autorităţile dau asigurări că nu o să lipsească nimic, pentru că se face aprovizionare permanentă. Am înţeles de la rude că nici în România nu mai sunt multe produse pe rafturi. Şi aici sunt destui care nu se gândesc decât la ei şi atât, nu le pasă de cei din jur, se aprovizionează de parcă ar urma sfârşitul lumii.”