VIDEO Povestea unui vis născut în pandemie: Summer Camp Brezoi. Weekend-uri de pomină şi concerte live, în mijlocul naturii, pe Valea Lotrului

Din cauza pandemiei cauzată de noul coronavirus, «Open Air Blues Festival Brezoi» din judeţul Vâlcea, un eveniment emblematic pentru iubitorii de muzică bună s-a amânat pentru anul viitor.

Cum locaţia, datorită acestui festival, era deja cunoscută, gazdele au decis ca în acest an atipic să găsească alte formule de divertisment în aer liber.

Astfel s-a născut «Live Music Summer Camp Brezoi», un concept al Asociaţiei Mentor Rock care propune o vară plină de concerte live în aer liber, într-un cadru natural de vis, pe Valea Lotrului.

Organizatorii relatează cum au reuşit să transforme Brezoiul şi implicit Vâlcea într-o destinaţie de vacanţă, pe timp de pandemie, prin intermediul unor concerte de sfârşit de săptămână. Locul este extraordinar: are aer curat, peisaje de vis, muzică bună.

„Decât să mergem în locuri pe care le-am văzut de atâtea ori, să jucăm hora în mijlocul străzii sau să ajungem în locuri cu preţuri exorbitante, nu mai bine alegem ca destinaţie de vacanţă weekend-urile pe malul Lotrului, în Munţii Vâlcii, cu cortul, cu rulota sau la pensiune, în funcţie de preferinţe şi de aşteptări?

Într-un spaţiu super ok amenajat, poţi întâlni nu doar formaţiile sau artiştii preferaţi, ci şi muzica dorită. Am conceput acest gen de evenimente ca în fiecare weekend să putem oferi câte un gen muzical.

Muzica, în general, indiferent de gen este frumoasă, iar noi oferim un concept de îmbinare a muzicii cu natura, respectând distanţarea socială.

Cei care vin doar pentru muzică pot să încerce cu această ocazie ceva nou... Pe scena de la Brezoi evoluează şi trupe consacrate şi altele mai puţin cunoscute”, ne dezvăluie iniţiatorul conceptului, Răzvan Mihai Mugescu, nimeni altul decât „sufletul” «Open Air Blues Festival Brezoi».

Vara muzicală a început cu weekend-ul 19 – 20 iunie, când la Brezoi – Vâlcea au concertat „regii folkului”: Ducu Bertzi, Mircea Baniciu, Mircea Vintilă, Victor Socaciu, Emeric Imre şi alţii, prezenţi la „Barikada Folk”. Apoi, weekend-ul următor a fost dedicat iubitorilor de muzică rock: alături de legendara trupă Compact, au fost cei de la Cargo, Fără Vise, Dragoş Moldovan – câştigătorul „Vocii României”, Moise, trupa locală Prometeu, Ovidiu Anton care a reprezentat România la Eurovision etc..

Şirul evenimentelor a continuat cu un alt weekend dedicat „Marianei şi prietenilor” pentru cei care iubesc muzica cu haz.

Weekend-ul acesta este dedicat celor care îndrăgesc formaţia Bosquito, dar şi genului de muzică latino. Weekend-ul «Bosquito şi prietenii» a fost conceput cu două show-uri distincte, în care vor fi prezenţi Analia Selis, artişti cubanezi şi alte surprize.

Iar pentru că primul weekend s-a dovedit un succes, organizatorii, care ţin cont de preferinţele publicului, vor oferi tot weekend-ul viitor, trei zile de această dată: 17, 18, 19 iulie, «Alte zile Folk» cu: Nicu Alfantis, Marius Baţu, Trupa Spam, Folk Frate, The Storytellers - Marcian Petrescu & Mihai Tacoi, Ocru - Adrian Mărgineanu & Dorin Pitariu, Mircea Rusu Band, Zoltan Butuc, Marius Matache, Picuri de Folk, Ştefania Iacob, Gheorghe C-tin (Padre) & Cristi Dumitraşcu, Folk 2 Rock, Ana - Maria Ivan & Alex Gibson. Apoi, serile de 23 şi 24 iulie, vor fi dedicate «Hippie Nights». Şi tot aşa, până la finalul verii.

„Pe toată perioada verii, 10.000 metri pătraţi, destinaţi concertelor în aer liber şi teraselor, dar şi zonei de camping pentru corturi şi rulote etc., vor fi puşi la dispoziţia turiştilor de «Live Music Summer Camp Brezoi», în fiecare zi”, mai subliniază Răzvan Mihai Mugescu.

„Suntem norocoşi, în primul rând, că nu ne-a afectat prea tare COVID-19, că suntem în viaţă”, crede acesta, referindu-se la faptul că Vâlcea se află pe ultimele locuri la numărul de persoane infectate cu SARS - CoV2.

Conceptul pus în scenă pe Valea Lotrului s-a derulat pe repede înainte. Dornici de muzică bună, muzică live, de socializare, chiar şi prin distanţare, de relaxare şi de tot ce mai presupune o astfel de activitate, organizatorii «Open Air Blues Festival» s-au repliat rapid la condiţiile actuale şi, în mai puţin de o lună, au reuşit nu doar să se ocupe de planificarea şi punerea la punct a detaliilor, ci şi de tot ceea ce presupune partea de logistică: decor, instalare de echipamente, punerea la punct a campingului, contactarea artiştilor, furnizorilor partenerilor, promovare etc.. Nu doar că s-au descurcat, fiind profesionişti în domeniu, dar reuşesc din mers să corecteze şi micile neajunsuri inerente.

„Ideea s-a născut din cauza pandemiei, ca toate frustrăriile noastre şi nemulţumirile din ultimele luni. Era evident că festivalul de blues nu se va mai putea organiza în acest an. Iar ideea să stăm fără muzică atâta timp era de neconceput. Microbul organizării unor astfel de evenimente, care implică muzică live şi locaţia deja cunoscută, m-a ajutat să realizez că se pot face şi evenimente de weekend de mai mică anvergură, cu cel mult 500 de oameni, într-un loc deja parţial utilat şi dotat cu ce trebuie, cu spaţii super generoase, care ar putea lejer să ofere condiţii de distanţare socială şi pentru 5.000 de oameni”, explică Răzvan Mihai Mugescu în exclusivitate pentru „Adevărul” despre cum a început totul.

Iar faptul că lumea s-a arătat super dornică de ieşit, de muzică, dar în acelaşi timp s-a dovedit extrem de responsabilă, cu respect faţă de cei din jur, şi nu faţă de propria bunăstare ori confort, au contribuit la reuşita conceptului în sine. De altfel, iniţiatorul recunoaşte: „Evenimentele organizate de noi sunt targhetate unui anumit public”.

„Ideea este ca toate concertele să fie extrem de atractive, încât să vină lumea, de ce nu, chiar la toate evenimente, chiar dacă genurile muzicale sunt diverse”, recunosc organizatorii.

Reţeta promovării unei zone, cu ajutorul muzicii

La concertele de la Brezoi, în ciuda pandemiei, au venit până acum oameni din toate colţurile ţării. În primul weekend, spre exemplu, peste 90% din spectatori au fost din alte judeţe. „Asta spune multe. Pe de-o parte este trist că nu participă vâlcenii, când totul se întâmplă în ograda lor, pe de altă parte, este îmbucurător că vin oameni din toate colţurile ţării să vadă o zonă turistică prea puţin cunoscută şi promovată, deşi nemeritat”.

Primii care au deschis seria de evenimente «Live Musiv Summer Camp Brezoi» au fost doi tineri, un cuplu venit taman din Iaşi, care s-a cazat la camping. I-au rămas întipăriţi pe retină organizatorului care s-a nimerit prin zonă: „Cât au putut să se minuneze de zonă, cu toţi munţii de jur - împrejur, cu superbul apus de la Brezoi... Mi s-a ridicat părul pe mână când am auzit-o pe doamnă lăudând atât locurile, după ce a străbătut o ţară întreagă, ca să vină pe Valea Lotrului. Şi poate nu ajungea niciodată în zonă, dacă nu exista acest concept de concerte. Nu o zic ca pe o laudă, ci cu tristeţe, pentru că, cu un buget super mic, dar cu multă voinţă, am reuşit să stârnim astfel de emoţii şi de întâmplări. Avem atâtea bogăţii şi nu ştim să le exploatăm...”, recunoaşte cu amărăciune iniţiatorul concertelor.

Camping şi zonă de mâncare

În ciuda efortului uriaş, evenimentele în sine nu se bucură nici de susţinerea unor sponsori, nici a unor parteneri externi, cu excepţia Primăriei locale, nelipsită de la astfel de acţiuni.

În plus, ca de la orice activitate pe timp de pandemie, nu au lipsit problemele: „Am avut controale, toate sunt binevenite, dar pentru mine ca organizator a fost cel mai stresant eveniment pe care l-am organizat în viaţa mea. Au venit, cumva, toate, tăvălug. Ne-am documentat bine înainte, dar ştim cu toţii că practica e diferită faţă de teorie şi la noi totul este interpretabil... Toate au venit deodată, iar faptul că acum se suflă şi în iaurt, este teribil de stresant. Am stat cu emoţii permanent, gândindu-mă dacă am făcut bine, fiindcă ideea că orice lucru banal îţi poate închide evenimentul te macină. Nu e vorba despre mine, ci despre public, artişti, colaboratori. Dar, continuăm, îmbunătăţim, ne perfecţionăm în mers”, recunoaşte Mihai Mugescu.

La capitolul organizare, să menţionăm şi faptul că la evenimentele de la Brezoi campingul este dotat corespunzător, cu ajutorul administraţiei. Organizatorii au gândit şi o zonă de restaurant, bar, terase, unde se poate servi mâncare, băutură, gogoşele, îngheţată, cam ce trebuie pentru un weekend. Nu există o diversitatea prea mare, pentru că nici evenimentele nu sunt de amploare, nici numărul de participanţi nu este cel de altădată, date fiind şi condiţiile impuse de pandemie.

Concerte de neratat în ţinutul lacurilor şi al cascadelor

Au ales acest gen de distracţie – vacanţă familii cu copii, care au profitat şi de ceea ce poate oferi zona: activităţi în aer liber. Lângă camping este un părculeţ de joacă, bălăceală şi plajă pe malul râului Lotru, traseele montane din jur, ca să nu mai vorbim despre planul primăriei privind o pistă de biciclete pe 20 de kilometri aflat în derulare.

Turiştii au beneficiat de serviciile salvamontiştilor în acest sens: „Salvamont Brezoi este alături de noi, le-a dat oamenilor hărţi pentru drumeţii montane fantastice”.

Conceptul de concerte de la Brezoi - Vâlcea se axează foarte mult pe ideea de surpriză: „Pe de-o parte îmi place ideea de a nu detalia prea mult, ca oamenii să vină fără aşteptări prea mari, pentru ca apoi laudele şi încântarea să fie de două ori mai mari. Am conceput zona de concerte ţinând cont de posibilitatea unei vremi capricioase, ca să ne putem adăposti de intemperiile vremii: coturi pentru berărie. În plus, ca sfat pentru toată lumea – o pelerină de ploaie nu ar trebui să lipsească din bagaj, pentru că nu costă foarte mult şi nici nu ocupă prea mult spaţiu, ţinând cont că este zonă de munte”, mai recomandă organizatorii, în aşa fel încât nimic şi nimeni să nu vă strice o mini-vacanţă de vis.

