VIDEO Povestea festivalului prin care au prins viaţă personaje de basm. Un muzeu, o salină şi un parc de aventuri li se vor alătura pe Valea Cernei

„Ne-am dori să găzduim toţi carverii din lume”, susţine Mircea Bondoc. Recunoaşte însă că limitarea numărului de participanţi ţine de buget: „La alte evenimente, carverii primesc mai mulţi bani, decât la noi. În ciuda acestui fapt, continuă să fie prezenţi în cadrul festivalului nostru. La Cerna este sufletul lor, se întâmplă ceva unic. Un alt motiv ar fi acela că acţiunea le este 100% dedicată, fiind singura, unica privată, în comparaţie cu celelalte organizate de instituţii publice. Din acest an, contribuie la organizare şi Consiliul Judeţean Vâlcea prin Primăria Vaideeni. Nu am vrut să ne extindem, pentru că nu ştim dacă se vor onora contractele de sponsorizare şi atunci mai bine să ne întindem cât ne este plapuma”.

În cadrul festivalului din Cerna – Vaideeni, judeţul Vâlcea, sunt prezenţi, an de an, carveri din întreaga ţară: Ilfov, Dâmboviţa, Argeş, Hunedoara, Caransebeş, Mureş, Maramureş, Neamţ, Vrancea şi Vâlcea. Astfel a luat naştere echipa naţională de carveri.

„Mă bucur din suflet că am a avut tăria de a mă implica în acest proiect, pentru că înainte de a mă decide n-am dormit mai bine de o săptămână. Este o responsabilitate mare. Au fost mulţi „dacă”. Dar, totul s-a derulat aşa cum am realizat şi pensiunea: într-un loc fără nici un rost turistic, într-o zonă extrem de frumoasă, dar virgină din punct de vedere al turismului. Zona a avut însă două elemente esenţiale: natura este extrem de darnică, iar tradiţiile sunt la ele acasă”, povesteşte Adrian Mircea Bondoc despre cum a început totul de la zero.

„Ideea s-a născut la un pahar de vişinată la noi, la pensiune, cu un prieten artist - Gabi Rizea din Craiova. Ne gândeam ce frumos ar fi ca şi în România să se organizeze o întâlnire a tuturor carverilor. La vremea respectivă, cunoaşteam foarte puţini, cinci – şase, apoi am început să aflăm despre alţii, odată cu postările de pe reţelele de socializare, dedicate primului festival. Aşa se face că încă de la prima ediţie am avut 10 carveri prezenţi, iar numărul nu a mai scăzut până astăzi”, ne mărturiseşte Mircea Bondoc mândru că, deşi alţii i-au copiat ideea, nimeni nu a reuşit să mai organizeze un eveniment al carverilor de anvergura acţiunii private de la Cerna.

De la „Satul românesc, din alt punct de vedere”, la parc de aventuri, salină şi muzeu

An de an, sculptorii au la dispoziţie buturugi pe care să le transforme în funcţie de tema evenimentului, în general cu specific românesc. „În fiecare an, alegem câte o tematică. La prima ediţie au avut teme la liber, fiindcă am vrut să dăm frâu liber imaginaţiei. Singura condiţie a fost aceea de a îmbina arta cu funcţionalitatea. Astfel, au ieşit adevărate opere de artă”, mai aflăm de la organizatori.

La a doua ediţie, când deja carverii se cunoaşteau şi s-au legat prietenii, s-a mers pe „Povestea lui Harap Alb”. Atunci s-a promovat noua artă prin intermediul personajelor de basm, dând naştere unui parc de joacă pentru copii unic în ţară, sub sloganul: „Satul românesc, din alt punct de vedere”. Astfel, au prins viaţă: Lungilă, Fomilă, Gerilă, Ochilă, Verde Împărat, Roşu Împărat, ursul păcălit de vulpe, dar şi la o mulţime de iepuraşi, şoricei, veveriţe bufniţe, toate în mărime naturală.

„A fost o muncă de echipă titanică, pentru că toate făceau parte dintr-un ansamblu şi trebuiau îmbinate”. Deşi s-a lucrat separat, tot proiectul a fost gândit la comun, astfel încât îmbinarea tuturor pieselor într-un tot unitar să fie o reuşită deplină, la nivel de centimetri.

Anul acesta, festivalul va avea o tematică mult mai bogată, zece teme în total: un parc de aventuri cu trasee prin arbori pe 370 de metri, cu o poartă de intrare sculptată, alături de un râs şi un copil care se caţără, în mărime naturală, un muzeu într-o casă veche de peste un secol şi jumătate care va avea cramă la subsol şi un ţăran şi o ţărăncuţă sculptaţi în mărime naturală şi îmbrăcaţi în port popular specific zonei, în pridvor, alţi doi copii pe terenul de sport, un fotbalist şi o patinatoare.



Muzeul se va bucura de obiectele vechi ale comunităţii şi de trei camere pentru cazare. Iar planurile nu se opresc aici. Într-o anexă gospodărească se va face şi o salină artificială, unde va fi impregnată tema de suflet a festivalului din acest an, care va fi realizată de un miner, carver şi el. „Nici nu bănuiţi cât de pregăteşte pentru festival. Este prima dată când participă. Va fi tema lui de suflet. Este din Petroşani”.

În faţa salinei care va fi finalizată până la sfârşitul anului va exista un ansamblu din sculpturi în lemn care va reprezenta mineritul: căruciorul, minerii, târnăcoapele.

Restul temelor din acest an sunt legate de prima ediţie a festivalului. Băncuţele cu diverse animale: veveriţe, leu, pădurea dacică etc. vor fi completate cu mese în foişoare unicat.





Imaginea unirii ţării prin sculptură şi artă: carverii joacă Hora Unirii când se întâlnesc