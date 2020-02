VIDEO De ce nu se implementează încă tehnologiile 5G în Uniunea Europeană. „Depinde cine deţine monopolul“

GALERIE FOTO Problema cea mai mare în ceea ce priveşte tehnologiile 5G este legată de cine deţine supremaţia, monopolul acestor tehnologii, susţine fizicianul român Cristian Presură, cercetător în Olanda. Acesta a vorbit despre pericolul tehnologiilor 5G în cadrul unei întâlniri organizată cu publicul, la Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul” (BJAI) din Râmnicu Vâlcea, de Centrul Europe Direct Vâlcea, dar şi în cadrul unui interviu acordat pentru „Adevărul”. Doar două ţări în lume au implementat tehnologiile 5G Cercetătorul a menţionat că în lume, până la această oră, doar două ţări au implementat controversatele tehnologii 5G. „În Uniunea Europeană, din câte ştiu eu, nici o ţară nu a implementat această nouă tehnologie. În lume, însă, Coreea de Sud şi China au implementat sau dezvoltă astfel de tehnologii la momentul actual. Există câteva centre, precum în Bucureşti, unde se testează aceste tehnologii, dar nu au fost încă implementate aici. Au existat teste şi în alte ţări, precum Olanda. În plus, Comisia Europeană lucrează la nişte standarde care să se aplice în toată Uniunea Europeană, înainte de a fi aceste tehnologii implementate”. De ce nu a dat voie Belgia tehnologiilor 5 G şi de ce nu sunt încă în Europa:



Fragment din întâlnirea fizicianului Cristian Presură cu publicul, realizată de Centrul Europe Direct la BJAI Vâlcea

„Problema este legată de cine controlează aceste tehnologii” Fizicianul român a vorbind despre războiul mediatic şi economic dus la nivel global în ceea ce priveşte supremaţia asupra tehnologiilor. „Problema tehnologiilor 5G în Europa este o problemă de cu totul altă natură şi anume este legată de cine controlează aceste tehnologii: chinezii sau noi, europenii? La nivel mondial are loc un război economic. În domeniul inteligenţei artificiale, chinezii investesc în fiecare an 20 de miliarde de euro, o treime din bugetul României. Urmând ca în câţiva ani să ajungă la 60 de miliarde de euro în cercetare, pe acest domeniu. Ei au ajuns la concluzia că trebuie să fie cei mai buni pe inteligenţă artificială. În acelaşi timp, tot chinezii bagă foarte mulţi bani în dezvoltarea tehnologiilor 5G, mult mai mult decât europenii sau americanii. De aceea, au un avans foarte mare. Discuţiile acum sunt foarte practice: compania Huawei este capabilă şi are structura să introducă tehnologia 5G în toate cătunele din Europa. Problema este vrem noi să avem aparate Huawei cu tehnologie 5G chiar şi la Lăpuşata – Vâlcea, Europa sau oriunde? Şi multă lume spune – nu! De ce nu?...”

„U.E, are o problemă de securitate: cum să lase infrastructura la cheremul chinezilor”

Prin urmare, problema cea mai mare în ceea ce priveşte tehnologia 5G este de fapt cine deţine supremaţia, monopolul acestor tehnologii, cine le controlează. Cum America şi Europa sunt codaşe la investiţii în noile tehnologii, era de aşteptat ca Asia să ia un avânt în această direcţie.

„Odată ce ai infrastructura tehnologiilor 5G, toate celelalte tehnologii digitale se vor dezvolta pe acea infrastructură. Dacă scriu un mesaj, oricui, va merge pe infrastructura chinezilor. Iar chinezii, dacă vor, pot să citească mesajul meu şi chiar să-l cenzureze.

Deci, Uniunea Europeană are această problemă de securitate: cum să lase infrastructura tehnologia 5G la mâna chinezilor, ca ei să poată mai apoi s-o controleze. Prin urmare, se doreşte ca această tehnologie să fie dezvoltată de o companie europeană. Ori, la ora actuală, nu există nici o companie capabilă de aşa ceva”, a mai spus fizicianul.

De ce nu a dat Belgia voie la noua tehnologie

Cercetătorul român stabilit în Olanda a explicat inclusiv motivul pentru care belgienii nu au dat voie tehnologiilor 5G. Presură este de părere că belgienii au decis să mai aştepte, nicidecum nu a fost vorba despre o problemă legată de afectarea sănătăţii.

„În această bătălie mediatică vor fi unii care vor aminti de faptul că belgienii nu au fost de acord cu tehnologiile 5G, amestecând argumentele. Belgienii şi-au spus: de ce să ne grăbim? Este o chestie de politică, discutată la nivel înalt. Avem noi în următorii doi – trei ani nevoie de tehnologia 5G? Mai aşteptăm câţiva ani să avem şi noi compania noastră şi abia apoi adoptăm noua tehnologie. Deci, nu s-au oprit din cauza temerilor vizând sănătatea, ci din cu totul alte motive”, este de părere specialistul.

„Toate materialele din noile tehnologii, atent verificate de companiile producătoare”

Cristian Presură a vorbit inclusiv despre efectul materialelor din actualele şi viitoarele tehnologii, din perspectiva cercetătorului - el fiind inventatorul senzorului optic care măsoară pulsul, întâlnit la ceasurile inteligente.

„Când vine vorba despre tehnologie, toate materialele folosite sunt atent verificate de companiile producătoare. Spre exemplu, când am făcut invenţia cu ceasul, mi-aduc aminte că am avut de trecut foarte multe teste de electro-compatibilitate, înainte ca să pun un senzor pe partea din spate a ceasului. Este vorba despre senzorul verde de pe spatele ceasului inteligent, care măsoară bătăile inimii. A trebuit, prin urmare, să ne asigurăm că materialul senzorului respectiv nu produce nici o iritaţie pielii şi nu are nici un efect advers pe termen lung. Nici măcar lumina care iese din ceas – nu produce cancer, nici un fel de efect advers. Şi am trecut prin toate standardele de siguranţă. Repet, în companii, când se realizează această treabă se face profesionist. Ne-am asigurat, în acest fel, că nu sunt probleme, inclusiv medicale”.

Cristian Presură este plecat de aproximativ două decenii din România, în urma unei burse de studii obţinută în Olanda, unde şi-a dat doctoratul în fizică. Este absolventul a două facultăţi româneşti - de electrotehnică şi fizică. Lucrează în cadrul unui centru de cercetare din Eindhoven - Philip Research, ca fizician în cadrul unui departament de cercetare.