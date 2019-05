VIDEO Motivul pentru care i s-a refuzat unui vâlcean cu rezidenţă în Italia să voteze la referendum. Ulterior, s-a revenit asupra deciziei

Un vâlcean care a mers duminică, 26 mai, la o secţie de votare din Râmnicu Vâlcea, a avut surpriza neplăcută de a i se interzice să voteze pentru referendum.

Bărbatul, plecat de aproape 25 de ani în Italia, a venit acasă să-şi rezolve problemele medicale şi să voteze. Numai că la secţia de votare unde s-a prezentat cu paşaportul, singurul act pe care susţine că îl deţine, preşedinta de secţie i-a permis să voteze numai pentru alegerile europarlamentare.

„Vreau să votez şi nu mă lasă să votez pentru referendum”, a declarat acesta unui post local de televiziune - „TV Vâlcea 1” , imediat la ieşirea din secţia de vot. „Mi-a spus că nu poate să mă lase să votez decât pentru alegerile europarlamentare. Nu e just. Am vorbit cu prietenii mei din Italia şi ei votează pentru ambele, cu acelaşi paşaport pe care-l am şi eu. Nu au acte româneşti, ci doar paşaport şi certificat de naştere, ca mine. De ce în Italia se poate şi aici nu? Nu este aceeaşi lege?”.