VIDEO Modalităţi amuzante prin care voluntarii străini învaţă limba română: „Ce înseamnă os?”

Tinerii străini veniţi în tot soiul de proiecte de voluntariat au devenit o constantă atât în zonele rurale cât şi cele urbane ale ţării, pe lângă studenţii care aleg sistemul românesc de învăţământ, din mai multe motive.

Unii vin fiindcă îşi doresc să se implice într-un anumit tip de proiect, alţii sunt dornici să ne cunoască ţara. Există proiecte care se derulează pe parcursul câtorva luni, maxim până la un an, perioadă în care participă la tot soiul de activităţi legate de proiecte de incluziune socială, mediu, dezvoltare rurală etc.

Pentru cei care locuiesc mai mult timp aici, o parte a proiectului presupune şi învăţarea limbii române la un nivel care să-i ajute să se descurce pe perioada în care stau în România. De altfel, aceasta este o regulă universal valabilă a voluntariatului - aceea de a deprinde tot soiul de expresii şi cuvinte în ţara gazdă.

În Vâlcea, spre exemplu, o serie de organizaţii derulează de ani de zile astfel de proiecte în care voluntari sunt tineri din străinătate. Unii au venit şi au făcut curăţenie pe malurile râurilor şi pe potecile montane, au marcat trasee turistice, au vorbit liceenilor despre impactul oamenilor asupra mediului, ori ne-au promovat ţara în afară prin tot felul de clipuri publicitare, alţii s-au implicat în comunităţile de romi, chiar şi în diverse proiecte de conservare, protejare şi promovare a patrimoniului local.

Cu toţii însă, înainte de a se implica în astfel de activităţi au fost nevoiţi la început să ne înveţe limba, în aşa fel încât să se poată descurca în comunitate.

„Am avut tineri care nu cunoşteau nici măcar limba engleză, dar erau dornici să cunoască cuvinte în limba română şi chiar s-au descurcat. Alţii, în mod special cei provenind din ţări în care se vorbesc limbi de origine latină, prind mai rapid, expresii, gramatică. Iar, după un an în România, fac progrese uimitoare. Printre ei sunt unii care nu sunt pentru prima dată voluntari, ştiu exact cum merge treaba în astfel de proiecte şi ei ne sunt de mare ajutor, inclusiv când vine vorba despre închegarea unui grup eterogen. Spre exemplu, am avut o tânără care s-a întors acasă cu gândul să dea la Facultatea de Lingvistică, ceea ce spune mult despre experienţa căpătată în astfel de proiecte”, ne-a mărturisit unul dintre trainerii care se ocupă de astfel de activităţi.

În Râmnicu Vâlcea de câteva săptămâni a început un alt proiect european, finanţat prin Corpul European de Solidaritate, ce se va dersfăşura pe parcursul unui an de zile: „Volunteer your way to social inclusion and employment” - „VOSIEM”, derulat de Asociaţia de Tineret „Raise Your Voice”, la care participă zece tineri din şase ţări: Franţa, Georgia, Lituania, Siria, Tunisia şi Turcia.

„Sunt câteva activităţi care se fac la început în aceste proiecte şi care sunt obligatorii. După, se continuă cu activităţile specifice fiecărui proiect. Învăţarea limbii române este obligatorie în toate proiectele de acest gen. Reprezintă o condiţie în ghid”, ne-a explicat Antoanela Enăcachem, coordonatoarea activităţilor din proiect.

Tot de la ea am aflat şi că activităţile din proiectul VOSIEM se vor desfăşura prin metode non-formale şi vor avea loc în şase comunităţi rome. De asemenea, tinerii voluntari vor avea activităţi cu persoane de la „Şansa a doua” şi persoane din „Sistemul de probaţiune”.

Până atunci însă, învăţarea limbii române pare un pare hop pentru unii dintre voluntari. Am fost prezenţi la un astfel de curs la care am asistat la o demonstraţie prin joc. După mai multe ore predate, tinerii s-au aşezat în cerc şi rând pe rând au fost nevoiţi să spună sau să recunoască semnificaţia unui cuvânt în limba română. Un cuvânt care semnifica o componentă a corpului uman. Cei care nu reuşeau să ghicească, erau eliminaţi din joc. La final, „bătălia” s-a dat între un voluntar din Turcia şi o voluntară din Franţa, ultima având câştig de cauză. Metoda s-a dovedit una extrem de hazlie şi de antrenantă, având în vedere pronunţia stâlcită a cuvintelor în română. „Gură”, „ochi”, „mână”, „picioare”, „ureche”, „umăr”, „obraz”, „piele”, „gene” s-au dovedit cuvinte greu de ghicit, dar „osul” i-a scos din concurs pe cei mai mulţi dintre participanţi.

Mihai Rogojinaru, responsabilul cu pregătirea lingvistică în cadrul acestui proiect, ne-a explicat: „Am încercat, la fel cum procedăm cu fiecare grup, să nu-i învăţăm doar chestii uzuale, dacă se pot numi aşa, ci să-i scoatem din zona de confort, să înţeleagă inclusiv expresii, gramatica limbii române şi altele. Aţi asistat la una dintre metodele prin care dorim să-i ajutăm să ne cunoască limba cât mai bine. Cursul acesta este obligatoriu şi în plus, pe tot parcursul proiectului, pentru cei care vor dori, dar opţional, voi continua cu ore de limba română. Voi rămâne în plus şi ca mentor pentru acest grup”.

