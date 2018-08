VIDEO Ce lucruri uimitoare se pot realiza prin reciclare. În ce pot fi transformate dozele de suc şi bere

Videclipul postat de cei de la Impresionant pe reţeaua de socializare a adunat sute de mii de viziualizări în nici două săptămâni. Contrar primei impresii, videoclipul nu este filmat în România.

Potrivit imaginilor, dozele de aluminiu sunt topite, iar lichidul astfel obţinut pus în diverse matriţe, se transformă în tuciuri, din cele pe care le vedem deoseori comercializate prin târgurile de pe la noi.

Cum era firesc, comentariile nu au întârziat să apară, în timp ce unii consideră că nu pot fi făcute astfel de obiecte de uz gospodăresc fiindcă aluminiul „e toxic”, alţii susţin că „depinde cât cupru are în compoziţie. Dacă are sub 4%, nu e toxic”.

Alţi internauţi, impresionaţi de idee, vor să afle detalii din procesul de fabricaţie.

Nu vă recomandăm să încercaţi aşa ceva acasă, mai bine lăsaţi-i pe specialişti. Videoclipul se înscrie în categoria: „Ce lucruri uimitoare se pot realiza prin reciclare”.