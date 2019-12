VIDEO Judeţul cu două domenii schiabile închise de Crăciun şi Revelion: „Bâlbe, neputinţă şi minciuni“

Vâlcea deţine două domenii schiabile, unul în staţiunea montană Vârful lui Roman - Horezu, celălalt în Voineasa - Vidra: Transalpina Ski Resort - cel mai ofertant şi mai spectaculos domeniu schiabil din România.

Deşi pentru construcţia lor s-au făcut eforturi uriaşe şi s-au investit milioane de euro, ambele domenii rămân închise în perioada sărbătorilor de iarnă şi după acestea, din cauza incapacităţii autorităţilor locale de a gestiona situaţia.

Pârtiile pe unul dintre domenii nu vor funcţiona deloc în acest sezon de iarnă, iar în privinţa celuilalt planează incertitudinea.

Staţiunea montană Vârful lui Roman - Horezu a fost la un pas de a rămâne închisă tot sezonul, după ce administraţia locală a refuzat să deszăpezească drumul de acces, dând vina pe Obştea de Moşneni, cu care împarte tronsonul de 15 kilometri.

După prima ninsoare, zeci de turişti au rămas înzăpeziţi, iar mulţi alţii care-şi rezervaseră locuri la pensiuni pentru Crăciun şi Revelion s-au trezit cu planurile date peste cap.

Preşedintele Obştii Horezu a susţinut însă că deszăpezirea drumului de acces în staţiune reprezintă obligativitatea Primăriei Horezu, iar investitorul domeniului schiabil de aici a anunţat că a decis să-şi retragă echipamentele şi să continue investiţia în anii următori.

De cealaltă parte a Munţilor Căpăţânii, în Munţii Lotrului, în staţiunea Voineasa - Vidra, în schimb, deschiderea Domeniului Schiabil Transalpina Ski Resort este în continuare o necunoscută. Operatorul instalaţiilor, acelaşi de şapte ani încoace, a refuzat să lucreze în perioada sărbătorilor de iarnă şi a explicat că nu a făcut nici o promisiune în privinţa reluării activităţii, pe fondul neînţelegerlor cu administraţia locală, dar şi al problemelor pe care le ridică an de an administrarea domeniului schiabil.

STAŢIUNEA VÂRFUL LUI ROMAN - HOREZU

În staţiunea montană Vârful lui Roman, investitorul - cel cu care administraţia locală se lăuda că va construi un hotel de patru / cinci stele şi alte facilităţi spectaculoase - şi-a luat utilajele şi a plecat.

Iată cum arată acum staţiunea Vârful lui Roman - potrivit unei postări pe Facebook realizată sâmbătă 28 decembrie:

Informaţia privind situaţia domeniului schiabul a fost furnizată de către un fost primar al oraşului Horezu, într-un comentariu la o postare pe Facebook: „Investitorul s-a retras, a demolat clădirile, a ridicat containerele de la baza pârtiei, a sistat investiţiile la ”hotelurile de patru stele”!”, a comentat ironic Ilie Fîrtat. Acesta a mai amintit şi că: „În 2013 - 2015 a fost zăpadă mai mare, dar sărbătorile de iarnă au fost accesibile pentru turişti şi proprietarii de case de vacanţă. Comitetul local pentru situaţii de urgenţă a aprobat atunci planul de deszăpezire şi parteneriatul cu proprietarii de pensiuni. Drumul a fost permanent deschis! Acum - bâlbe, neputinţă şi minciuni!”, a adăugat Fîrtat.

Autorităţile au refuzat să mai deszăpezească drumul de acces în staţiune

După prima ninsoare din acest an, turiştii s-au trezit înzăpeziţi. Intenţionau să ajungă în Staţiunea Vârful lui Roman, dar au fost întorşi din drum de către salvamontişti, după ce în zonă a nins viscolit, iar pe drumul de acces nu a intervenit niciun utilaj de deszăpezire. Nouă maşini în care se aflau şi copii au fost întoarse din drum, în condiţiile în care, pe alocuri, stratul de zăpadă atingea şi 1 metru. La rândul lor, angajaţii pensiunilor au rămăs şi ei blocaţi în staţiune din cauza zăpezii.

Fără să ţină cont de angajamentele pe care şi le-au luat când a fost demarată procedura pentru înfiinţarea staţiunii, gestionarii drumului au refuzat după primele ninsori să-şi mai facă datoria.

Întrebat de ce administraţia locală nu a curăţat drumul care duce în staţiune şi ce are de gând să facă, primarul din Horezu, Nicolae Sărdărescu, a explicat iniţial că vina aparţine Obştei de Moşneni Horezu, fiindcă nu şi-a deszăpezit bucata de drum pe care o deţine din tronsonul de 15 kilometri.

Staţiune montană sub semnul declaraţiilor contradictorii

Primarul din Horezu a declarat după ce turiştii au rămas înzăpeziţi că nu mai are de gând să deszăpezească drumul şi că va închide calea de acces către staţiune, fără să se ţină cont de obligaţii sau de urmări. Turiştii care şi-au rezervat cazările în staţiune pentru Crăciun şi Revelion s-au trezit cu planurile date peste cap. Sub pretextul unor „costuri foarte mari cu deszăpezirea”, s-a luat decizia iniţială ca „staţiunea să rămână închisă în acest an”.

De cealaltă parte, preşedintele Obştii Horezu a declarat că deszăpezirea drumului este obligativitatea Primăriei Horezu care încasează anual taxe şi impozite.

În mediul online, internauţii au menţionat despre neînţelegerile apărute între proprietarii de pensiuni, obştea de moşneni şi administraţia locală, fiecare tratând lucrurile ca pe o chestiune personală, iar staţiunea ca pe moşia proprie, mai ales după ce investitorul domeniului schiabil a anunţat decizia de a-şi retrage echipamentele din zonă şi de a continue investiţia abia anii următori.

Au existat o serie de declaraţii contradictorii de o parte şi de alta a celor implicaţi, mai ales în gestionarea drumului, dar apoi s-a revenit la gânduri mai bune şi după scandalul iscat în media, s-a decis deszăpezirea căii de acces şi s-au dat o serie de asigurări. Dar cum pârtia rămâne în continuare închisă, nu există nicio certitudine.

„Primăria are obligaţia să asigure accesul”

Marcel Bogorodea, preşedintele Obştii de Moşneni Horezu, a susţinut că nu are fondurile necesare pentru a deszăpezi calea de acces, deşi obştea este cea care a concesionat cele peste 1.000 de loturi de pământ în Staţiunea Vârful lui Roman. De altfel, discuţii despre acest drum au existat şi anul trecut, când aceeaşi obşte a refuzat să cedeze porţiunea de drum pe care o deţine, ca acesta să fie transformat din drum comunal în drum judeţean, pentru a putea fi asfaltat. Într-un final, a intervenit Consiliul Judeţean Vâlcea, dar iniţiativa a rămas la stadiul de discuţii.

„Nu putem suporta costurile cu deszăpezire. Suntem o societate non-profit. Primăria are obligaţia să asigure utilităţile către toate construcţiile şi amplasamentele de pe raza unităţii administrativ teritoriale (UAT). Nu avem obligaţia să deszăpezim nicăieri! Suntem doar proprietari ai terenurilor concesionate”, a explicat Bogorodea care a subliniat că din moment ce primăria este cea care eliberează autorizaţii de construire, încasează taxe şi impozite, trebuie să asigure şi accesul la ele.

„Costurile sunt extrem de ridicate”

Singura certitudine în ceea ce priveşte staţiunea Vârful lui Roman vine doar din partea investitorului domeniului schiabil, Nicu Hagiverta, care a decis să ţină închise instalaţiile în acest an. Din cele şase pârtii anunţate, una singură a fost pusă în funcţiune, anul trecut când se anunţa inaugurarea oficială în acest an. Lucru care nu s-a mai întâmplat.

„Anul acesta, nu vom mai deschide pârtia de schi! Am făcut tot ce era omeneşte posibil, dar problemele întâmpinate cu energia electrică, costurile cu motorina pentru generatoare extrem de ridicate nu ne-au mai permis să funcţionăm şi de această dată. Intenţionăm însă la anul, pe viitor, să mai construim un hotel, un restaurant, dar şi 50 - 60 de pensiuni - vile. Dar este un proces de durată. Poate la anul vom avea şi curent electric. Am făcut deja o serie de investiţii pentru că zona este deosebită”, a explicat administratorul pârtiei de schi de la Vârful lui Roman.

Incapabili să gestioneze staţiunea, drumul şi domeniul schiabil

Între staţiunea Vârful lui Roman şi oraşul Horezu sunt mai puţin de 15 kilometri, gestionaţi individual de primărie şi obştea de moşneni. Din cauza poveştii încâlcite cu administrarea drumului şi a faptului că nu putea fi asfaltat, s-a implicat şi Consiliul Judeţean Vâlcea „pentru că turismul este o chestiune care-i priveşte pe toţi”. Dar încă nu s-a găsit o soluţie şi, prin urmare, nici o finalitate în această chestiune.

Iniţiativa înfiinţării staţiunii Vârful lui Roman în mijlocul Munţilor Căpăţânii, la peste 1.700 de metri, a apărut cu mai bine de un deceniu în urmă şi aparţine administraţiei locale care a depus un proiect în acest sens. Terenurile au fost concesionate de obştea de moşneni, căreia îi aparţin. Doar că, lucrurile fiind amestecate, pare că nici una din părţi nu-şi înţelege drepturile şi obligaţiile în gestionarea acestui proiect, fiind incapabile să exploateze o staţiune cu care alţii s-ar lăuda: o zonă încă sălbatică, în apropierea căreia se găsesc şi câteva stâne şi trasee sălbatice, şi chiar şi o mănăstire, precum şi celebra şosea Transalpina. Domeniul porneşte de la 1.600 de metri altitudine şi ajunge până la 2100 de metri, având ca vecini în Vâlcea - de partea cealaltă a muntelui - Domeniul Schiabil Transalpina Ski Resort de la Voineasa - Vidra şi în Gorj - staţiunea Rânca.

STAŢIUNEA VOINEASA - VIDRA: DOMENIUL SCHIABIL TRANSALPINA SKI RESORT

Transalpina Ski Resort de la Vidra - Voineasa reprezenta, în urmă cu şapte ani, nu doar cel mai ambiţios proiect turistic al judeţului Vâlcea, dar şi cel mai modern şi mai generos domeniu schiabil din România, prin suprafaţa pe care o avea la dispoziţie şi posibilitatea de extindere şi dezvoltare.

Iniţial, proiectul a fost demarat în parteneriat: Consiliul Judeţean Vâlcea şi Primăria Voineasa. Până acum, a atras investiţii de 146,8 milioane lei de la bugetul de stat. La finele lui 2012 se tăiau panglici pentru prima pârtie de schi - Mioarele - dar proiectul era departe de finalizare.

În proiectul iniţial se vorbea despre 80 de kilometri de pârtii, din care în final s-au realizat puţin peste nouă kilometri.

Domeniu schiabil spectaculos, „pălărie prea mare” pentru administraţie

Există o mare diferenţă între cele două staţiuni montane, dar şi domenii schiabile din Vâlcea. Staţiunea din Horezu, aflată la 15 kilometri depărtare de oraş, este una de interes local. În zonă, s-au construit mai întâi câteva zeci de pensiuni turistice, iar apoi s-a început cu domeniul schiabil care se află încă în faza de debut.

Voineasa este, în schimb, o staţiune montană de interes naţional, de pe vremea comunismului, când era unul dintre cele mai căutate locuri, în special în sezonul rece. Se întinde pe o vastă suprafaţă având în componenţă şi localităţile Vidra şi Obârşia Lotrului, pe drumul naţional DN 7A, care leagă Valea Oltului de cea mai înaltă şosea a României - Transalpina.

Vidra se află la baza lacului cu acelaşi nume şi urma să devină o staţiune olimpică pentru sporturile de iarnă. Între Vidra şi Voineasa sunt aproximativ 40 de kilometri. În urmă cu mai bine de patru decenii, aici s-au construit o serie de vile şi moteluri, din care doar primele mai funcţionează, iar un hotel, pe care Revoluţia l-a prins la stadiul de „gri”, nu a fost nici până astăzi finalizat.

Domeniul schiabil Transalpina Ski Resort a fost construit pe o altă latură a lacului. Cea mai lungă dintre cele şapte pârtii care funcţionează aici depăşeşte 2 kilometri. Pârtiile sunt dotate cu unele dintre cele mai moderne instalaţii: telegondolă, teleschi şi telescaun.

Abia anul acesta s-au finalizat investiţiile în zonă, odată cu achitarea ultimei tranşe de bani de către Guvern, dar problemele sunt departe de a fi rezolvate, pentru că domeniul schiabil reprezintă „o pălărie mult prea mare” pentru administraţia locală care a rămas singură să gestioneze afacerea.

Anul acesta, povestea s-a repetat. Nici negocierea directă nu a avut succes, deşi au existat firme interesate de domeniul schiabil, însă nimeni nu a fost de acord cu „pretenţiile exagerate ale primăriei”.

Administraţia asigură că pârtiile se vor deschide, operatorul nu dă o dată certă

Primarul Gabriel Năstăsescu s-a grăbit să anunţe că domeniul schiabil se va deschide în curând, tot de către cel care a construit domeniul şi l-a administrat în ultimii 7 ani, prin atribuire directă.

Vesiunea operatorului care exploatează instalaţiile a fost însă diferită de cea a autorităţilor locale: „S-a grăbit (primarul – n.r.) să spună că vom deschide după 1 ianuarie 2020. Noi la licitaţie nu am participat şi nici la negociere. Am spus că nu promitem nimic. Că încercăm să deschidem. Au mai întrebat şi alţii şi le-am spus că şi 20 decembrie 2020 este tot după 1 ianuarie. Deci, nu am promis nimic. Am spus că încerc să conving o echipă”, a declarat reporterului „Adevărul” patronul firmei ACOMIN Deva, Dan Faur, fără să ofere o dată exactă.

Vremea şi furnizarea defectuoasă a energiei electrice - de vină pentru găurile din buget

„Am fost nevoiţi să mergem tot pe sechestru” a justificat soluţia aleasă primarul Gabriel Năstăsescu amintind de datoria de anul trecut pe care Primăria o are încă faţă de operator: „Trebuie să şi-o recupereze cumva, noi neavând bani în bugetul local”. Acesta a mai menţionat şi de o altă datorie către Inspectoratul de Stat în Construcţii pentru recepţia finalizării lucrărilor în sumă de 440.000 de lei.

Şi la Transalpina Ski Resort una dintre cele mai mari probleme întâmpinate în operare este legată de furnizarea defectuoasă a energiei electrice. Primarul din Voineasa a recunoscut că vremea şi penele dese de curent sunt vinovate pentru încasările slabe de anul trecut, cu 600.000 de lei mai mici faţă de anul anterior, când acestea s-au ridicat la 3,6 milioane lei.

Colaborare tensionată între administrator şi operator

Patronul Acomin Deva a menţionat însă şi de situaţia tensionată în colaboarea cu cei din Primărie, dar şi despre faptul că a fost nevoit, în fiecare an, să facă lucrări pro-bono şi să aibă pierderi de 8 milioane de euro.

Doar că, în acest an, operatorul a decis să schimbe condiţiile de lucru. Prin urmare, pentru a putea fi deshis domeniul schiabil, Primăria Voineasa, în calitate de beneficiar, are de încheiat o serie de contracte: cu Serviciul Judeţean de Ambulanţă Vâlcea - pentru intervenţie în caz de accident; pentru deszăpezire, plus achiziţionarea materialului derapant; pentru ticketing, tichete de parcare; pentru motorina specială necesară echipamentelor etc, lucruri de care până acum se ocupa benevol operatorul, deşi nu era în sarcina sa.

Prin urmare, în atari condiţii, nici în acest sezon nu se ştie când se va redeschide Domeniul Schiabil Transalpina Ski Resort de la Vidra - Voineasa sau dacă acest lucru se va întâmpla prea curând. În general, pârtiile de schi au fost puse în funcţiune abia la finele lunii ianuarie.

„Cum o fi ca în fiecare an, de şapte ani, să tratezi turiştii cu indiferenţă şi dezinteres, iar tu să fii plătit din banii lor... Cam despre asta este vorba la SRT. Ca în fiecare an incertitudinea este cuvântul de ordine, nepăsarea şi îngustimea unor oameni ne face să ne uităm la toate pârtiile din ţară cum funcţionează, mai puţin SRT. E ca un coşmar din care nu mai ieşim.... Oare cineva înţelege că turismul se face cu rezervări, programări şi îndeosebi în vacanţele copiilor? Dacă vrei să câştigi din turism trebuie să înţelegi nevoile clienţilor şi să încerci să te pliezi pe ele. Asta înseamnă să le oferi o pârtie funcţională atunci când au nevoie, nu când îţi e ţie comod. Cam despre asta e vorba la Ski Resort Transalpina”, este un comentariu de pe internet cu privire la situaţia de la Transalpina Ski Resort.

Şi aici incompetenţa autorităţilor locale îşi spune cuvântul. De ani de zile, se organizează licitaţii fără succes pentru a se găsi o firmă care să opereze şi să exploateze instalaţiile de pe pârtiile de schi ale Transalpina Ski Resort (SRT).