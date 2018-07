VIDEO Imagini senzaţionale surprinse de jandarmii vâlceni cu modul inedit în care opera o hoaţăde buzunare: „M-am născut să fiu hoaţă”

O spectaculoasă filmare realizată de jandarmii vâlceni cu ocazia Zilelor Imnului Naţional la Râmnicu Vâlcea surprinde modul inedit de operare al unei hoaţe de buzunare pe care autorităţile o au în vizor de peste 10 ani. Filmarea mai cuprinde şi reconstituirea acţiunii, dar şi o captură de droguri realizată la acelaşi eveniment.





Sâmbătă seara, 28 iulie, mai mulţi jandarmi în civil au filat ore întregi o ilustră hoaţă de buzunare pe plan local. Au reuşit să o filmeze în timp ce încerca să sustragă bunuri din geanta unei persoane, mascând furtul prin purtarea a două obiecte vestimentare, cu buzunarele tăiate pe interior, pentru a nu atrage atenţia asupra ei.





„Am fost mult timp pe urmele ei, înainte s-o prindem. A avut nenumărate tentative. Ba chiar la un stand, clienţii au văzut-o în timp ce opera şi au început să facă scandal. Degeaba le făceam noi semne să se liniştească, oamenii au reacţionat aşa cum ar fi trebuit să se întâmple de fiecare dată, au luat poziţie. N-am intervenit atunci, pentru că nu aveam suficiente probe. Aşa că am continuat s-o urmărim”, ne-au declarat cei care s-au ocupat de filare, sub protecţia anonimatului.





În Jandarmerie ca şi în poliţie, există personal îmbrăcat civil care se ocupă special de acest gen de acţiuni, tocmai pentru a nu fi remarcat de infractori sau de persoanele bănuite de infracţiuni.





Aşa s-a întâmplat şi cu ocazia Zilelor Imnului, fiindcă se ştie că hoţii de buzunare profită de aglomerări pentru a putea opera în linişte. În general acţionează în grupuri ca, în cazul în care sunt prinşi, asupra lor să nu fie descoperite bunurile sustrase.





Modul de operare al hoaţei din Râmnicu Vâlcea este unul inedit însă, care i-a surprins până şi pe oamenii legii. Femeia era îmbrăcată cu două hanorace cu buzunarele tăiate, ca sub el să poată să acţioneze fără să fie văzută.





„A fost o urmărire ca-n filme, hoaţa fiind filată ore bune”







După incidentul de la taraba la care a fost surprinsă de clienţi, s-a mutat la un alt stand, netulburată şi fără să bănuiască nici un moment că este urmărită. „N-avea cum să ne remarce. Dar am constatat că, ori de câte ori îşi făcea apariţia în zonă personal în uniformă, se liniştea. Apoi îşi relua treaba. Era cu ochii numai pe doamne şi domnişoare cu poşete sau rucsacuri. Aşa cum se vede şi din filmare, se apropia de ele, se prefăcea că este interesată de marfa de pe tarabe, se apleca peste victimă, oarecum şi pe sub hanorac se chinuia să deschidă geanta acesteia”, am mai aflat din aceeaşi sursă.





Într-un final, după ce au strâns suficiente probe, pentru tentativă de furt, fiindcă le-a fost teamă să nu le scape, jandarmii au încătuşat-o. „Era foarte puternică. S-a luat la harţă cu noi. Ne-a cerut să ne legitimăm, a început să facă scandal. O persoană extrem, dar extrem de arogantă”, o caracterizează jandarmii pe D.J., de 41 de ani, din Râmnicu Vâlcea.





Femeia este cunoscută de ani de zile ca hoaţă de buzunare. Unuia dintre oamenii legii i-a replicat fără pic de mustrare, când a fost întrebată de ce se ocupă de infracţiuni: „M-am născut să fiu hoaţă!”.





Pe lângă filmări, jandarmii au obţinut şi mărturiile tinerilor care au văzut-o în timp ce încerca să fure. După filmare, au făcut o reconstituire, ca să înţeleagă oamenii noua tehnică de furt şi să fie mai atenţi.





„Am muncit ceva la film, pentru că noi nu suntem de specialitate: cu lanterne, cu genţi, cu hanoracul acela cu buzunare tăiate...”, povestesc jandarmii. În permanenţă, cât timp au filat-o, au ţinut legătura prin telefon, între ei. „A fost o urmărire ca-n filme”, mai recunosc aceştia.





Jandarmii nu exclud posibilitatea ca, înainte să o fileze, femeia să fi reuşit să fure ceva. Dar asupra ei, la percheziţii, nu s-a găsit nimic, aşa că este posibil să nu acţioneze de una singură. De aceea, recomandă tuturor persoanelor cărora le-au dispărut obiecte personale sâmbătă seara, 28 iulie, şi nu numai, la evenimentele organizate cu ocazia Zilei Imnului Naţional la Râmnicu Vâlcea, să ia legătura cu autorităţile şi să depună plângere.





Dosarul de tentativă de furt se află acum la Poliţia Vâlcea.