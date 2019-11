VIDEO Imagini revoltătoare de la adăpostul pentru animale din Râmnicu Vâlcea: „Este lagărul de exterminare a maidanezilor“

Un angajat al unei asociaţii pentru protecţia animalelor din Vâlcea a postat pe mai multe pagini de socializare, timp de două zile, la începutul lunii noiembrie, imagini care au stârnit oprobiul public cu animale surprinse în diverse cadre, provenind din Adăpostul public de la Feţeni – Râmnicu Vâlcea. Este vorba despre câini cu sânge pe ei, extrem de slăbiţi, care tremură de spaimă şi foame, dar şi despre tratamentul inuman pe care-l aplică hingherii acestora.

„Adăpostul Public Feţeni Vâlcea... videoclipul spune tot... Acest amărât (din imagine – n.r.) este super traumatizat. Din ce am aflat, câinele a fost salvat, dar mai sunt multi alţii ca el în acest adăpost! Datorită postării anterioare, mai multe persoane m-au contactat să îmi spună că se alătură iniţiativei de a vizita adăpostul Feţeni, şi a verifica padoc cu padoc, câine cu căţel, condiţiile acestora... Vă rog adoptaţi!”, sună textul care însoţeşte un videoclip devenit viral, cu un câine speriat şi tremurând..

„Nu mai sunt lăsat să intru să văd căţeii, să îi ajut”

Postarea anterioară la care face referire lucrătorul de la Asociaţia pentru Protecţia Animalelor Măriuţa vorbeşte despre adăpostul canin din Râmnicu Vâlcea pe care îl catologhează drept „lagăr de exterminare a maidanezilor”: „Primul câine care este tras de hinghieri, şi al treilea slab, au fost salvaţi” sună update-ul făcut la această postare.

„Adăpostul public Feţeni - Vâlcea, mai exact lagăr de exterminare a maidanezilor, unde sunt mari afaceri... Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea oferă anual un buget pentru Servicul de Ecarisaj al oraşului. Acei bani vin din impozitele care le plătim cu toţii, dar pentru ce? Ca animalele să fie chinuite, ca hinghierii să tragă în stânga şi dreapta de un amărât de caine? Ca să îi ţină înfometaţi şi să moară de parvo viroză şi jigodie?? Exclus. Nu îmi vine să cred că autorităţile din Râmnicu Valcea dorm şi dorm continuu şi nu vor să se implice pentru bunăstarea acestor câini. Din luna martie 2018, pentru faptul că am sesizat anumite nereguli, din acest adăpost, instituţiilor competente: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor şi Inspectoratul Judeţean de Poliţie, nu mai sunt lăsat să intru să văd căţeii, să îi ajut. Am trimis solicitări de voluntariat, i-am rugat să mă lase să intru în adăpost, iar domnul şef Mihai Gheorghe nici macar nu şi-a dat silinţa de a-mi trimite un mail cu un răspuns irelevant. Încă aştept un răspuns de la D.A.D.P Vâlcea (Mihai Gheorghe), poate ar trebui să mă duc să fac scandal din nou, să fac greva foamei... Altfel eşti ignorat”, mai spune apărătorul pentru drepturile animalelor, după care adaugă că sursa imaginilor o reprezintă „Arhiva din social media”.

Suspiciunile planează în continuare asupra adăpostului de la Feţeni, fiind aduse grave acuze

Noul scandal, la care au reacţionat sute de oameni din ţară şi din străinătate, vine la un an după ce o petiţie, care viza acelaşi adăpost, a strâns zeci de mii de semnături . Petiţia pleca de la nemulţumirea iniţiatorilor legată de angajarea unui medic veterinar din alt judeţ, asupra căruia plana suspiciunea că are drept scop de a omorî patrupedele. Ampla campanie pentru apărarea drepturilor animalelor a dus la un conflict deschis între iubitorii de animale şi conducerea Primăriei Râmnicu Vâlcea pe tema eutanasierii în masă a câinilor de la Adăpostul de la Feţeni.

Episodul era caracterizat de primarul Mircia Gutău, la vremea respectivă drept „o inflamare” generată de „o situaţie care, de fapt, este complet legală şi justificată”: „Adăpostul din Feţeni se desfăşoară şi se va desfăşura, în continuare, strict în baza legislaţiei în vigoare şi a avizelor date de autorităţile competente în domeniu”.

Cu toate acestea, ipoteza eutanasierii în masă şi a modului crud în care sfârşesc aceste animale mai este susţinută şi astăzi de mai mulţi apărători ai drepturilor animalelor care aduc grave acuze: „Acum un an mi-au prins căţelul... O săptămână am făcut naveta zi de zi să-l pot recupera. L-am adoptat cu acte, dar nu pot descrie în ce hal a ajuns într-o săptămână: osul şi pielea, ce am văzut înăuntru e iadul pe pământ - nu au apă, nu au mâncare... Şi, din surse sigure, ştiu că noaptea se duc maşini cu câini de acolo la animalele de la grădina zoologică din oraş. În ce lume trăim oameni buni? Şi nimeni nu face nimic”.

Interdicţia de a intra în adăpost este ilegală, în lipsa unei hotărâri judecătoreşti

De altfel, în ultimii ani, adăpostul din Vâlcea a fost de mai multe ori în centrul unor scandaluri legate de starea sănătăţii animalelor, dar şi de condiţiile improprii în care ar fi ţinute animalele.