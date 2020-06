VIDEO Iluminat stradal „deştept“ la Râmnicu Vâlcea: reglarea intensităţii luminii, control la distanţă şi cabluri în subteran

Sistem inteligent de iluminat pentru smart city ori smart village

Ideea sistemului de iluminat inteligent se întâlneşte de aproape un deceniu în câteva oraşe din ţară, în mod special din Ardeal. La Copşa Mică, spre exemplu, s-a trecut la lămpile pe LED din 2012, „din necesitate”, ca să nu spunem „din cauza sărăciei”, ocazie cu care s-a constatat o economie de 75% din bugetul alocat. Iar investiţia s-a recuperat în cinci ani, potrivit autorităţilor de la acea vreme. Administraţia a decis să cumpere becuri de la Elba - Timişoara, nu chinezării. Braşovul a implementat şi el acest sistem în 2015, iar Sibiul a trecut la sistemul cu LED în 2016, o tehnologie despre care puţini cunoaştem că există din 1962, graţie inginerului american Nick Holonyak.

În Râmnicu Vâlcea, de mai bine de un an, câteva zone au fost dotate cu sistem LED, zone în care noaptea a devenit zi, datorită luminozităţii generată de aceste becuri. Însă, din acest an, mai multe străzi şi bulevarde vor fi modernizate iar, în plus, acestea vor beneficia şi de dimming - reglarea intensităţii luminii pe timp de noapte şi de telemanegement - control la distanţă.