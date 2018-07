VIDEO Experiment făcut de asiatici care arată efectele catastrofale ale defrişărilor

Experimentul făcut de asiatici a fost postat pe o reţea de socializare de Iulian Dincă, cu titlul: „Pentru cei care taie pădurile din România. Exemplu mai clar de atât nu se poate”.

Rolul pădurii este de a capta şi a reţine apa, fiind un imens rezervor natural de apă. Potrivit specialiştilor 1 mp de muşchi de pădure poate reţine până la 5 l de apă. Pădurile în general pot reţine şi înmagazina în sol 10 milioane litri de apă pe hectar, anual, adică 10.000 mc. Consumă 3.000 - 4.000 mc apă/ha/an, iar restul îl stochează în sol, ca rezervă.

Prin urmare, rolul pădurii este de a reduce inundaţiile şi distrugerile cauzate de furtuni, împiedicând scurgerea apelor pe versanţi. Copacii reţin prin intermediul frunzelor aproximativ 30 – 50% din canti - tatea de apă căzută în timpul ploilor normale. Dacă într-o pădure sănătoasă eroziunea solului este sub 0,2 tone pe hectar pe an, pe terenurile despădurite de pe versanţi, poate ajunge şi la 1.500 de tone pe hectar pe an, adică de 7500 de ori mai mult, mai atrag atenţia specialiştii.

Aceste lucruri sunt demonstrate prin imagini în experimentul asiatic: „Explicat pe înţelesul tuturor, dacă cei ce sunt răspunzători de păduri nu pricep, înseamnă că sunt handicapaţi mintali”, sau „Nu vor înţelege decât când îi vor lua apele pe ei, când nu vor mai avea aer să respire şi nici atunci!”, cam aşa sună comentariile de pe net.

O statistică din 2017, arăta că 150.000 de hectare de pădure din România au fost tăiate ilegal. În fiecare an, inundaţiile au efecte catastrofale asupra comunităţilor rurale din zonele subcarpatice şi de câmpie, din cauza exploatărilor din amonte, a expunerii versanţilor la contactul cu ploile torenţiale, care antrenează şi numeroase alunecări de teren.