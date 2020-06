VIDEO Drama familiei depistate cu SARS-CoV-2: şefii spitalului susţin că le-au acordat facilităţi, pacienţii, că şi-au creat condiţii singuri cu lucruri aduse de-acasă

O femeie gravidă, în cinci/şase săptămâni, soţul acesteia, copilul lor de 6 ani şi mama bărbatului au fost internaţi în urmă cu mai bine de o săptămână într-o unitate medicală suport Covid.

Unul dintre membri a fost de acord să povestească unui reporter „Adevărul” întreg calvarul prin care trece întreaga familie de mai bine de o săptămână: cum au ajuns să se testeze benevol, condiţiile pe care le-au găsit în Spitalul Suport Covid Horezu, ce au fost nevoiţi să facă pentru a rezista carantinei, cum şi-au convins cunoştinţele să protesteze în faţa sediului Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Vâlcea şi ce aşteptări dar şi nemulţumiri au.

Abia după o săptămână de la rezultatul primei testări, de la clinica privată, DSP Vâlcea a fost de acord să refacă testele. De această dată, rezultatul micuţului de şase ani a ieşit negativ, întărind ideea părinţilor că testele nu sunt concludente. Bunica a fost transferată în cursul acestei săptămâni de la Horezu la Secţia de Boli Infecţioase a Spitalului Judeţean de Urgenţă din Râmnicu Vâlcea.

Conducerea Spitalului Horezu a pretins în mai multe rânduri că a remediat problemele semnalate de pacienţi, recunoscând în acelaşi timp că aceştia şi-au adus o serie de lucruri de acasă pentru a-şi crea condiţii, dar a catalogat acest lucru drept „acordare de facilităţi”.

Între timp, în această poveste s-a implicat şi un avocat cunoscut în lumea mondenă drept „avocatul vedetelor” – Daniel Ionaşcu, prezenţă constantă în studiourile televiziunilor. La sugestia acestuia, soţul pacientei gravide s-a decis ca, după ce vor fi externaţi, să facă o serie de plângeri penale la adresa tuturor celor care i-au făcut familie să trăiască „o dramă”. Până atunci, a trimis mai multe sesizări către preşedintele României, Klaus Iohannis, ministrul de Interne Marcel Vela, secretarul de stat Raed Arafat şi fostul preşedinte Traian Băsescu.

Condiţiile din Spitalul Suport Covid Horezu - Vâlcea, oferite pacienţilor internaţi aici cu SARS-CoV2:

Testare benevolă după ce au sărbătorit vestea venirii pe lume a unui copil

Povestea vâlcenilor a început înainte de sărbătoarea de „Înălţare” când soţia a aflat că este însărcinată. Împreună cu părinţii bărbatului s-au decis să sărbătorească vestea la moşia de la ţară, de Rusalii, într-un cadru natural, dar în siguranţă.

Cum vremea a fost foarte schimbătoare, „acum erau 25 de grade şi făceam plajă, apoi ploua şi se făceau 12 grade” şi mai şi transpirat făcând treabă pe lângă casă, capul familiei a început a doua zi să tuşească, iar cel mic să strănute. Panicată din cauza pandemiei de coronavirus, soţia a propus să se testeze cu toţii: „Nu apucase să facă un control ginecologic. Ne făcusem o programare la Bucureşti, pentru 9 iunie. Soţia a fost cea care s-a gândit că ar trebui să facem testul Covid”.

O ideea care iniţial a părut amuzantă: „Eu făceam grătar, eram la şpriţ. Şi chiar i-am spus: «Îţi dai seama, cum ar fi să ne ia cu izoleta, să ne ţină închişi ca la închisoare, o lună de zile şi apoi să se laude că sunt eroi?»”.

Femeia a făcut programare pentru testarea întregii familii, pentru ziua de miercuri, 3 iunie, în ciuda neîncrederii soţului. „Cu o zi înainte, chiar ne-am cam certat pe tema asta, pentru că eu răcesc în fiecare an, fac bronşite an de an, acum mai mulţi ani am avut nişte pneumonii în urma cărora am rămas cu o sensibilitate, în sensul că dacă trec de la cald la frig tuşesc câte 2 – 3 luni. Nu iau pastile, am făcut analize şi la plămâni, sunt sănătos, mă cunosc. I-am explicat soţiei că fiind vorba tot de o tulpină de răceală – Covidul, dacă mergem acum să facem testele, sigur vor ieşi pozitive. Fac analize de trei ori pe an şi mi se spune de fiecare dată că dacă am fost răcit recent să revin peste două săptămâni, pentru că altfel markerii vor indica răceala. I-am şi spus că testele vor ieşi cu siguranţă pozitive şi vom ajunge cu toţii în spital, deşi nu aveam nici un simptom”.

„Clinica privată nu a respectat protocolul testării”

La insistenţele soţiei, până la urmă, s-au întors de la ţară la Râmnicu Vâlcea şi au făcut testele toţi patru, doar că, mai spune bărbatul, la clinica privată unde au ales să urmeze această procedură, nu s-a respectat protocolul promis.

„Ni s-a explicat protocolul potrivit căruia toată treaba ar fi trebuit să dureze peste o oră, pentru că trebuia să se dezinfecteze după fiecare în parte cu lămpi speciale, un sfert de oră. Până la urmă, ne-au băgat pe toţi odată, fiindcă – vezi Doamne - eram din aceeaşi familie şi ne-au testat în acelaşi timp. Nici măcar n-au schimbat mânuşile, n-au dezinfectat.”

Au aflat rezultatul prin mail şi au contactat medicul de familie, apoi un reprezentant al DSP. „Am cerut să ni se refacă testele, pentru că nu am încredere în modul în care s-a realizat testarea la clinica privată”.

„Era oprit bulevardul, sute de oameni ne pozau, exact ca-n filme”

Reprezentanţii ISU Vâlcea le-au comunicat telefonic că, soţia fiind gravidă, urmează să fie internaţi la Spitalul Orăşenesc Horezu, desemnat unitate de izolare şi tratament pentru persoanele cu SARS-CoV-2, forme asimptomatice, sau uşoare, a cărui maternitate se înscria şi ea în lista unităţilor medicale suport pentru pacientele depistate pozitiv sau suspecte.

„Ni s-a spus că acolo este spital suport Covid pentru gravide, că sunt doctori ginecologi non-stop şi pediatru. Că nu are rost să mergem la Spitalul Judeţean din Râmnicu Vâlcea, pe contagioase, unde nu sunt condiţii. Că la Horezu este spital european, pe norme europene...”

Deşi au rugat să nu se facă tam-tam la venirea SMURD-ului cu izoleta: „În jumătate de oră m-am trezit cu Poliţia la uşă, cu oamenii aceia în echipamente. În faţa blocului era oprit bulevardul, sute de oameni ne filmau, ne făceau poze, exact ca-n filme”.

„Toată ziua stau şi mă uit la morţi, pe geam”

La Horezu, susţine aceiaşi sursă, condiţiile din unitate erau departe de cele indicate de autorităţi: „Ne-au băgat într-un salon... frig bocnă. Nu ne-au dus pe Secţia Ginecologie, ci într-o anexă, faţă în faţă cu Morga. Toată ziua stau şi mă uit la morţi, pe geam. Mama a spus: «mie mi-e frig»... Cu intervenţii, ca la români, au dat drumul la căldură”.

Spitalul susţine că a remediat problemele, pacienţii că şi-au adus totul de acasă

Şi nu a fost singura problemă: „Absolut nici o condiţie, pături mizere, ca la balamuc”, motiv pentru care s-au văzut nevoiţi să ceară ajutorul cunoştinţelor: „Ne-am adus de acasă calorifer electric, aerotermă, televizor, hârtie igienică, capac la wc, apă, mâncare... Conducerea spitalului s-a lăudat în repetate rânduri că a remediat imediat problemele. Ce situaţie a remediat? Condiţiile ni le-am creat singuri! După nouă zile n-a venit nimeni să vadă că nu avem lumină la nici o lampă, iar butonul de panică nu funcţionează, în continuare. S-a minţit în continuu că s-au luat măsuri. Aştept mai bine de o oră ca să se încălzească apa să pot să fac duş. Bătaie de joc”.

Despre serviciile medicale primite, pacientul mai spune: „Soţiei a început să îi fie rău, avea căderi de calciu, a făcut atacuri de panică. Ne-au spus să acţionăm butonul de la uşă pentru orice problemă avem. Dar nu merge nimic aici. A venit un medic, ne-a consultat, ne-a întrebat dacă ne doare ceva, dacă avem vreun simptom. În nouă zile medicul infecţionist a venit de la Râmnicu Vâlcea de două ori. Mama are astm bronşic de 30 de ani care se activează pe fond alergic, primăvara... Domnul doctor ne-a spus doar că nu se ştiu multe despre acest virus şi că se va întoarce abia peste câteva zile. Şi ne-a lăsat singuri aici”.

Ginecologul a refuzat iniţial consultul

Abia după trei zile de la internare au aflat că rezultatele analizelor generale au ieşit bune. Dar, cum nimeni nu a explicat în ce constă tratamentul, familia a refuzat medicaţia pentru gravidă: „A venit o doamnă doctor care s-a recomandat drept medic curant, după ce ne-a luat sânge, i-a dat soţiei două pastile mari portocalii. Nouă, ne-a făcut raze la plămâni şi a zis că nu avem nimic. Când am întrebat ce pastile trebuie să ia soţia, a spus că nu ştie, că tratamentul se dă la indicaţia medicului infecţionist. Doar că acesta urma să vină peste câteva zile, deci, nu aveam pe cine să întreb. Am cerut medic ginecolog, care însă a preferat să vorbim la telefon, nu să vină să o consulte şi să-mi calmeze soţia. Mi-a spus clar că nu vine până când DSP nu reface testele, iar rezultatul iese negativ. Soţia a căzut din picioare. Am început să bat în uşă cu pumnii, cu picioarele. Ne-am speriat îngrozitor. Noaptea pe la 3.00 a apărut o doctoriţă pediatru, care a spus că e posibil să fie o cădere de glicemie. Nu avea aparat de glicemie, de tensiune, nimic...”

Până la urmă, după ce povestea a început să fie mediatizată, medicul ginecolog „mi-a consultat abia seara, cinci minute, soţia. Şi mi-a spus că dacă avem nevoie de ceva să-l sunăm. Dar nu răspunde nici la mesaje...”.

„Nopţi la rând nu am putut să dorm de frică”

Iniţial, când au aflat că tratamentul care îi fusese prescris soţiei era indicat în anumite afecţiuni, au crezut că femeia are HIV. „Ni s-a spus că acest Kaletra este tratamentul standard pentru gravidele seropozitive... Soţia a leşinat de spaimă. Abia câteva zile mai târziu, am aflat că e tratamentul standard pentru Covid. Am refuzat şi tratamentul cu Cortizol. În rest, am luat doar paracetamol, noi - sirop de tuse... ce se ia când eşti răcit. Eu am avut dureri îngrozitoare de cap, pentru că nopţi la rând, de frică, n-am putut să dorm, ca să nu se întâmple ceva cu soţia. Îi păzesc toată noaptea, pe ea şi pe copil. Iar pentru cap am luat algocalmin...”.

În lipsa unei comunicări eficiente cu personalul medical, pacienţii au decis să ceară ajutorul presei . „Abia atunci am început să sun la televiziuni. Se întâmpla vineri (5 iunie – n.r.). DSP a promis că va veni în inspecţie, dar până dmarţi (9 iunie – n.r.), când a fost protestul, nu a venit nimeni”.

Protest împotriva modului în care sunt trataţi pacienţii cu SARS - CoV2

Panicată de ce se întâmpla, şi de tăcerea apăsătoare din jur, soţia a postat pe Facebook un mesaj prin care: „le ceream cunoştinţelor să meargă să protesteze în faţa DSP, fiindcă oricând pot să fie ei în locul nostru. Şi aşa s-au dus peste 100 de persoane să protesteze (marţi, 9 iunie - n.r.)”.

Zeci de persoane s-au adunat marţi, 9 iunie, la Vâlcea, în faţa sediului DSP , să protesteze împotriva condiţiilor şi a modului în care sunt tratate cunoştinţele lor. O jumătate de oră, ei au încercat să atragă atenţia conducerii DSP, dar au avut parte doar de cea a Poliţiei, care le-a adus la cunoştinţă faptul că protestul spontan nu este autorizat şi nici legal în starea de alertă, dar şi că nu se respectă distanţarea socială şi riscă amenzi de până la 15.000 de lei.

„Când ieşim, o să fim trataţi ca nişte ciumaţi”

Pacienţii au povestit şi despre problemele pe care le au deja cu vecinii de la bloc: „Ce mă deranjează este că ne-au băgat toată scara în carantină. Am trei prieteni poliţişti pe scară, care ne-au sunat să ne spună că nu mai avem ce să mai discutăm, că i-am băgat în concediu medical. Am o vecină panicată, care a spus că s-a întâlnit cu soţia în urmă cu două săptămâni şi că toată lumea o ocoleşte acum. Un prieten care are o sală de sport spune că ar putea să-şi piardă afacerea din cauza mea... Ne-au distrus vieţile. Când ieşim de aici o să ne trateze ca pe ciumaţi”.

„Testele nu sunt concludente”

După o săptămână de la internare, DSP Vâlcea a decis refacerea testării pentru Covid-19 a celor patru membri.

„Şi dacă am avea Covid – 19, până la urmă este tot o gripă. De ce nu ne-au lăsat acasă? Sau la ţară? Nu aveam simptome: nu am făcut temperatură, nu am vomat, nu ne-a fost rău... nimic. Ni se ia temperatura de trei ori pe zi şi tuturor ne iese de fiecare dată 35 - 36 de grade. Puteau să facă acelaşi lucru şi dacă am fi fost acasă, măcar acolo aveam condiţii. Am vorbit cu soţul unei alte paciente de la Vâlcea care a trecut prin acelaşi calvar, au ţinut-o 28 de zile în spital, fiindcă o dată ieşeau testele pozitiv, o dată negativ. Testele nu sunt concludente! Atunci, pe ce bază suntem ţinuţi aici?... În urma testării DSP, a reieşit că de fapt copilul nu este contaminat... Iar pe mama au transferat-o joi, 11 iunie, la Râmnicu Vâlcea. Nu am încredere în teste. Toată lumea spune că nu sunt concludente.”

„Ne-au spus că vom beneficia de îngrijiri medicale non-stop”

Ceea ce nu înţeleg vâlcenii bolnavi de noul coronavirus este de ce au fost internaţi, dacă nu sunt nu primesc îngrijire de specialitate aşa cum li s-a promis: „Dacă tot ne-au trimis aici, de ce nu avem parte de îngrijiri medicale, ca în orice spital suport? În fiecare zi vine câte un medic, de fiecare dată altul, cu specialităţi diferite, care pare de pe altă planetă şi cu care o luăm zilnic de la capăt. Vine o dată pe zi, dimineaţa şi pune aceleaşi întrebări: „Sunteţi bine?”, „Dacă e ceva, ne sunaţi” şi pleacă. Unde sunt ginecologii, unde sunt medicii pediatri promişi? Nici până acum nu înţelegem de ce suntem aici!”.

După ce povestea a apărut în presă, conducerea Spitalului Horezu s-a arătat nemulţumită: „M-a sunat directorul spitalului supărat că i-am jignit medicii, că le-am zis că sar pe geam şi că le dau în cap dacă se întâmplă ceva cu soţia. Nu am făcut altceva decât să cer să se ia măsurile necesare! Pentru ce mă ţin aici, ca să încaseze fonduri? Te ţin aici ca pe prost şi apoi pozează în eroi”.

Pe lângă lipsa de comunicare, o altă problemă este legată de starea de spirit a pacienţilor: „Dacă eram singur, nu aveam nici o treabă. Dar copilul, credeţi-mă, nu mai poate! Toată ziua repetă: „vreau acasă”. Soţia plânge zi de zi. Dacă pierde sarcina, cine răspunde? Aici, mai degrabă te îmbolnăveşti. Mi-e teamă ca soţia să nu clacheze şi să piardă sarcina”.

Bărbatul susţine că nu are habar de unde ar fi putut contacta virusul: „Am stat în casă până pe 15 mai, când s-a trecut la starea de alertă. La DSP ni s-a spus că tot oraşul are virusul. La clinica privată, unde ne-am făcut testele, ne-au spus că suntem singura familie care a venit să facă testul benevol”.

Pacienţii susţin că dacă ar fi ştiut de la bun început ce condiţii oferă Horezu şi nu ar fi mers pe încredere în spusele autorităţilor, ar fi refuzat internarea în spitalul suport Covid: „N-am fi venit dacă nu ne-ar fi spus că este spital pentru gravide, cu secţie europeană şi ginecolog care să-mi supravegheze soţia non-stop.”

Abia după protestul de marţi, 9 iunie, conducerea spitalului, mai spun ei, a trimis o echipă în salon pentru curăţenie şi remedierea unora dintre probleme, precum echiparea salonului cu oxigen pentru pacienta cu astm bronşic. Tot după protest, a revenit şi medicul infecţionist de la Râmnicu Vâlcea să-i consulte din nou, spitalul neavând angajat un specialist în acest domeniu.

Reacţie stranie a directorului de spital: „am greşit acordându-le facilităţi”

După acest scandal, au existat zvonuri că directorul Spitalului Horezu, dr. Constantin Popescu va demisiona, care însă nu s-au concretizat.

Cel puţin stranie este însă reacţia acestuia vizavi de acuzele pacienţilor bolnavi de SARS- CoV2 internaţii: „Nu mă simt vinovat cu absolut nimic... Nu i-am chemat noi... Poate chiar am şi greşit acordându-le o serie de facilităţi”, a spus acesta, referindu-se la faptul că: „i-am lăsat să-şi aducă de acasă televizor, lenjerie proprie, să-şi comande mâncare”!

A susţinut că: „Nu pot să spun că avem sau nu avem hârtie igienică, e posibil, că nu merge o lumină la capul patului, n-am mai intervenit, să-i deranjez, că e lumină de veghe, au lumină suficientă în salon...”

Spitalul Horezu a fost declarat spital suport Covid - 19 încă din luna aprilie. Primii pacienţi au fost internaţi la începutul lunii iunie. În tot acest timp, spitalul a fost închis pentru alte categorii de pacienţi.

Dr. Constantin Popescu a declarat că singura sa „vină” ar fi doar cea legată de faptul că nu are medici specialişti, precum cel de boli infecţioase, dar consideră că sunt suficiente contractele semnate cu medicii Spitalului Judeţean Vâlcea pentru „consult interdisciplinar” şi contractul de colaborare part-time cu medicul infecţionist, pe care l-a făcut ulterior, după izbucnirea scandalului.

DSP Vâlcea cere responsabilitate şi atitudine corectă

Reprezentanţii Direcţiei de Sănătate Publică s-au arătat deranjaţi de faptul că povestea a captat atenţia presei. Într-un comunicat se aminteşte că s-au respectat toate procedurile şi protocoalele medicale în vigoare la internarea celor patru membri ai familiei şi pentru transportul acestora.

„Conform metodologiilor pentru aceste situaţii, un caz confirmat reprezintă o persoană care are confirmarea infecţiei cu SARS-CoV-2 în laborator, indiferent de semnele şi simptomele clinice. Un caz este considerat infecţios cu două zile înaintea debutului şi încă 14 zile după debut, fiind necesare internarea (izolarea) cazului confirmat şi aplicarea precauţiilor de transmitere prin picături, prin contact şi, după caz, aerogenă pe tot parcursul internării... Problemele ridicate de pacienţi, respectiv lipsa căldurii şi a unor dotări în cadrul spitalului, au fost remediate în câteva ore de la internarea acestora”, se mai specifică în comunicat.

Tratamentul medicamentos a fost decis de către medicul infecţionist cu care unitatea sanitară are un protocol de colaborare, iar acesta „respectă întru totul schemele aplicate la nivel naţional pentru astfel de cazuri”. DSP a ţinut să precizeze şi că vineri, 5 iunie, pacienta însărcinată a primit asistenţă medicală de specialitate din partea unui medic de la Obstetrică - Ginecologie, la solicitarea acesteia.

„Ne exprimăm regretul pentru situaţia creată şi facem apel atât la pacienţi să dea dovadă de responsibilitate şi să aibă o atitudine corectă faţă de personalul medical, cât şi la personalul medical să înţeleagă situaţia pacienţilor şi să comunice mai bine cu aceştia”, se mai spune în comunicatul semnat de directorul executiv al DSP Vâlcea, dr. Luminiţa Apostolescu.

Consultanţă din partea „avocatului vedetelor”

După toate problemele prin care au trecut, familia infectată cu SARS-CoV2, internată la Horezu este decisă să îşi facă dreptate.

„Vineri, 12 iunie, DSP a spus că va face o altă testare, dar acest lucru nu s-a mai întâmplat. Spun că nu puteau să ne lase acasă şi pasează răspunderea la medicul infecţionist, iar acesta la rândul lui arată cu degetul spre DSP. E ca telefonul fără fir, nimeni nu-şi asumă nimic. Măcar copilul să plece acasă. Ni s-a reproşat că avem la dispoziţie medici de gardă, dar aceştia nu sunt de specialitate, iar infecţionistul nu poate să ajungă de la Vâlcea decât în câteva ore. Şi dacă mi-e rău, ce fac? Cum de rezultatul copilului a ieşit o dată pozitiv şi o dată negativ? Lăsaţi-ne să mergem acasă, aici oricum nu ne faceţi nimic, le-am spus. Dar e ca la români: prinde orbul, scoate-i ochii!”

Între timp, interesat de caz, avocatul Daniel Ionaşcu a luat legătura cu pacienţii: „Am făcut toate demersurile. Am vorbit cu domnul avocat Ionaşcu, care a venit, a făcut comisie pentru noi. Am trimis adrese la Bucureşti: la Arafat, Iohannis, Băsescu şi Vela. Credeţi că va citi cineva? Dar, aşa cum i-am spus şi doamnei director DSP: după ce ies, o să-i dau pe toţi în judecată! O să mă duc până în pânzele albe pentru drama pe care o trăim”, ne-a mai spus soţul gravidei internată la Spitalul Suport Covid 19 din Horezu, contaminat şi el cu noul coronavirus.