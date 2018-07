VIDEO Declaraţia halucinantă a tinerei care acuză un primar că a întreţinut relaţii sexuale cu ea de când fata avea 13 ani

Pe YouTube, presa locală a urcat un filmuleţ cu declaraţia tinerei care a încercat să se sinucidă.

Din postare reies motivele care au îndemnat-o să recurgă la acest gest: „De la vârsta de 13 ani, primarul nostru, Gheorghe Dumbravă, nu ştiu ce s-a întâmplat, cred că a început să îi placă de mine. A început să fie din ce în ce mai insistent, venea după mine la şcoală cu anumite sume de bani, şi a început să mă oblige să întreţin cu el diferite relaţii sexuale. De această relaţie ştie şi colegul meu de şcoală... Fiind mică şi naivă am acceptat. Dar după o anumită perioadă am conştientizat ce greşeală am făcut şi am încercat să îl evit”, susţine minora de 17 ani.

Apoi explică ce anume a determinat-o să continue relaţia cu edilul: „El văzând că nu vreau să mai am nici o treabă cu el, a început să vină cu sume mai mari de bani, dar nu am mai vrut să mă mai duc. Şi de unde - au pornit ameninţările: mă ameninţa că mă omoară, că îmi omoară familia, prietenii!”

„Ce să fac, unde să mă duc? La părinţi acasă n-am cum să le spun aşa ceva! Cu poliţia nici atât, deorece sunt mână în mână”, mai spune tânăra care recunoaşte pe de altă parte: „Eu nici acum nu pot demonstra acest lucru, pentru că de fiecare dată, când mă ducea şi mă obliga să fac tot felul de perversiuni sexuale cu el, mă controla din cap până în picioare, să vadă dacă am camere, îmi controla telefonul, îi era frică că îl înregistrez”.

Apoi explică şi cum a ajuns să recurgă la sinucidere şi motivul înregistrării: „Dar m-am hotărât să închei socotelile cu viaţa, deorece mi-am dat seama că sunt un copil distrus şi fără viitor. Las acest mesaj pentru a şti părinţii mei de ce am vrut să fac acest lucru. Îmi cer iertare tuturor (…)”.

Presa locală susţine că înregistrarea a fost postată pe Facebook, pe pagina de socializare a mamei fetei, iar ulterior ştearsă, alături de alte dovezi. Într-una din ele, se pare că totuşi a reuşit să surprindă o discuţie cu primarul, dacă se dovedeşte că vocea din înregistrare este a acestuia.

Din discuţie, reiese că bărbatului îi este teamă de un presupus şantaj, făcut de un individ care ameninţă că va posta poze cu cei doi. Interesantă este şi poziţia tinerei, cu totul alta decât în înregistrarea anterioară: „Dar tu crezi că vreodată aş recunoaşte aşa ceva? În primul rând ar fi rău pentru tine, dar şi pentru mine. Cum aş putea eu să mă duc să-i spun lui tata aşa ceva? Eu am impresia că unii, cred că, nu sunt normali la cap. Cum aş putea eu vreodată să recunosc aşa ceva?”, îl întreabă minora.

Apoi se vorbeşte despre nişte bani de Crăciun, fata îl roagă să o ducă acasă, bărbatul în replică îi spune: „Nu pot, că mă văd ăştia”, apoi tânăra îi cere socoteală legat de faptul că i-a blocat numărul de telefon. „Cum aş putea să fac eu vreodată aşa ceva? Că tata mă ştie fată cuminte. Tu nu înţelegi?”.

Fata îi cere bani şi insistă să o ducă acasă: „Dar ce tot îţi place să vin să te stresez?”, îl mai întreabă aceasta.

Discuţia se îndreaptă către persoana de care pare să se teamă bărbatul din înregistrare: „Eu m-am luat de el şi s-a jurat pe copii şi pe ălea că niciodată... Că ştiu şi eu o grămadă despre el şi de-aia s-a mai potolit în ultimul timp. Că nu erai nu mai tu... I-am spus - ori te potoleşti, ori... Dacă nu, şi eu ştiu o grămadă despre el”, mai spune tânăra insistând să-i deblocheze numărul.

În ciuda muzicii de pe fundal, convorbirea dintre cei doi se aude destul de clar.

Reamintim că în data de 28 iunie, o adolescentă de 17 ani din comuna Stoeneşti, judeţul Vâlcea, a încercat să se sinucidă cu ajutorul unor pastile. Mama sa a sunat la 112. În acest moment, fata este în afara oricărui pericol.

Într-un bilet de adio, fata explică ce anume a determinat-o să recurgă la acest gest susţinând că ar fi fost violată în urmă cu 4 ani. Poliţia Vâlcea susţine că nu a primit anterior nici o plângere în acest sens, autosesizându-se în urma biletului de adio.

Ancheta a fost demarată. S-a aflat că minora este la prima tentativă de sinucidere, ea urmând să fie audiată în prezenţa unui psiholog şi apoi dusă la expertiză medico-legală, aşa cum cere procedura, chiar dacă fapta s-a consumat în urmă cu mai mulţi ani.

Anchetatorii recunosc că este suspect gestul ei comis după patru ani şi nu exclud varianta unui posibil şantaj, pentru că în localitate există voci care susţin că minora ar fi instrument de manipulare politică.

Primarul acuzat a candidat pe listele Partidului Liberal şi a fost ales cu o majoritate confortabilă. Bărbatul este căsătorit şi are doi copii.

Poliţia Vâlcea a anunţat că va reveni cu amănunte dacă se va lua vreo măsură împotriva persoane învinovăţite. Primarul nu a putut fi contactat pentru a-şi exprima un punct de vedere la acuzaţiile care i s-au adus.