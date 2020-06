VIDEO Calvarul familiei contaminate cu COVID-19: „Medicul ginecolog refuză s-o consulte pe femeie pentru că e infectată“

O tânără gravidă în cinci săptămâni, soţul, băieţul lor de 6 ani şi o bunică au fost confirmaţi ca fiind purtători ai virusului COVID-19 în data de 4 iunie

Cei patru şi-au făcut testarea, din propria iniţiativă, la o clinică privată din Râmnicu Vâlcea, oraşul în care locuiesc, după ce au intrat în contact direct cu o persoană din Bucureşti, confirmată şi aceasta.

Într-o declaraţie telefonică acordată postului TV Antena3Vâlcea , soţul, Mircea, a povestit cu ce s-a confruntat familia lui de când a aflat că s-a îmbolnăvit, inclusiv după internare, despre carenţele unui sistem veşnic nepregătit în lupta cu pandemia de coronavirus, chiar şi după aproape patru luni de când s-a decretat starea de urgenţă, urmată de cea de alertă şi a făcut o serie de acuzaţii.

În urma acestora, o parte din probleme au fost remediate imediat, de conducerea spitalului în care cei patru membri au fost internaţi, iar pentru restul, Direcţia de Sănătate Publică Vâlcea a demarat o anchetă.

Acuzaţii la adresa personalului medical

Direcţia de Sănătate Publică Vâlcea a luat decizia de a interna familia împreună, dar la Horezu, unde există un Spital Suport COVID-19, în cadrul căruia funcţionează singura maternitate din judeţ desemnată să se ocupe de gravidele contaminate cu noul coronavirus.

La Spitalul Judeţean de Urgenţă din Râmnicu Vâlcea sunt în acest moment internate doar trei persoane, dintre care una singură intubată mecanic, în Secţia Terapie Intensivă şi două în Secţia de Boli Infecţioase. De la începutul pandemiei, 37 de persoane s-au îmbolnăvit de noul coronavirus, două au decedat, şi 25 au fost declarate vindecate.

Odată ajunşi la Horezu, membrii familiei din Râmnicu Vâlcea s-au trezit că salonul în care au fost internaţi nu era nici măcar dezinfectat, secţia nu are medic infecţionist, un medic angajat de Spitalul Judeţean Vâlcea le face o vizită săptămânală, nu au buton de panică, nu li se spune nimic, toate culminând cu refuzul medicului ginecolog de a o consulta pe mama gravidă, după ce aceasta nu s-a simţit bine, aşa cum reiese din declaraţia pacientului care a luat decizia să apeleze la ajutorul presei.

„Ne-au luat ca-n filme, mai lipseau cătuşele”

Coşmarul familiei din Râmnicu Vâlcea a început în momentul în care s-a decis că va fi transportată la Horezu: „Celor de la ISU le-am spus: «vă rog frumos, veniţi în spatele blocului, fără tam-tam»”. Doar că în faţa blocului îi aştepta o impresionantă desfăşurare de forţe de ordine: „Era tot bulevardul închis, erau sirene, era Poliţie... Ne-au luat ca-n filme, mai lipseau cătuşele...”, a povestit bărbatul.

Apoi, la Horezu, oraş aflat la 40 kilometri depărtare de casă: „Ne-au băgat într-un salon. Era frig în salon, ni s-au spus că nu au mai dat drumul la centrală de la 1 mai. N-aveam capac la WC, nu era hârtie igienică, nu este nici o condiţie, nu este nici un buton de panică, nu era făcută dezinfectarea, nu era făcut absolut nimic”, a mai spus sursa.

De ce au fost internaţi la Horezu şi nu la Râmnicu Vâlcea

Spitalul Orăşenesc Horezu a fost desemnat Spital Suport Covid 19 din luna aprilie, iar de atunci a stat închis, pentru că nu au existat alţi pacienţi cu coronavirus şi nici nu s-a permis altor bolnavi internarea în cadrul acestei unităţi, aşa cum s-a procedat în întreaga ţară.

Practic, persoanele care au manifestat alte suferinţe au fost consultate în sectorul de triaj epidemiologic, din cortul instalat în curtea unităţii şi de aici fie trimise acasă, fie spre alte unităţi medicale.

Deşi s-a luat măsura transformării în Spital Suport COVID, unitatea medicală din Horezu nu a angajat nici până acum un medic infecţionist. Un alt medic, angajat de Spitalul Judeţean Vâlcea, s-a deplasat la Horezu pentru a-i consulta pe cei patru membri, o singură dată, consultaţie în urma căreia a prescris medicamentul folosit în tratamentul bolnavilor de HIV / SIDA, inclusiv gravidei, care a refuzat să-l ia.

„DSP-ul hotărăşte, ei m-au chemat, sunteţi bine, mai vin marţea viitoare”

„Am cerut să vină un doctor, a venit după câteva ore. Ne-a luat temperatura, aveam toţi 36, eram bine. I-am spus: «În ce lume trăim, suntem terorişti?» Iar el a zis că e vina celor de la DSP – «DSP-ul hotărăşte, ei m-au chemat, eu am venit, sunteţi bine, eu mai vin marţea viitoare (9 iunie – n.r.)»”.

Doar că, după vizita medicului, joi noaptea, gravida nu s-a simţit bine: „Am întrebat de domnul ginecolog. A spus că nu vine să o vadă, că are Covid! Soţia, aseară, a avut o cădere, am găsit-o leşinată, transpirată, abia şi-a revenit după o jumătate de oră. A venit să-i facă cortizon... Ieri, domnului Bănică, i-am zis de trei ori că este gravidă, i-a dat Caleta - un medicament pentru bolnavii de HIV, nu are voie să-l ia. Nu-mi daţi analize, nu-mi daţi nimic. De ce nu ne faceţi testul COVID?”, a întrebat pacientul o asistentă medicală venită la vizita zilnică, după cum reiese dintr-o filmare realizată chiar în salon.

„Sarcina fiind foarte mică, nu se vede decât prin nişte analize...”

Dintr-o altă filmare realizată de pacienţi, cu discuţia telefonică avută cu medicul ginecolog, reiese că acesta a refuzat consultul pentru că „sarcina este destul de mică”, iar problemele nu se pot vedea decât în urma unor analize, fără să se specifice şi când anume vor fi făcute: „Domnule doctor, nu mă calmez de nici un fel. Veniţi să-mi vedeţi soţia, că este gravidă, veniţi, vă rog frumos”, se aude în filmarea pusă la dispoziţia celor de la Antena3Vâlcea de soţ. „De ce nu vin? Pentru că acum sarcina fiind foarte mică, nu se vede decât prin nişte analize”, răspunde medicul ginecolog.