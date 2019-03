VIDEO Bărbat filmat spărgând cu pumnul un aparat de păcănele după ce a pierdut 140.000 de lei. „Sunt Faraonu de la Vâlcea!“

„Aşa se câştigă banii la maşinuţe... cu Faraonu de la Vâlcea”: „Faraonul de la Vâlcea face legea maşinuţelor” este denumit clipul.

„Hai să vă arăt cum se câştigă la maşinuţe”

„Pentru toţi jucătorii (urmează câteva cuvinte împleticite - n.r.). Haideţi să vedeţi cum se câştigă la maşinuţe. Ca să spargi o maşinuţă costă 20 de milioane (2.000 de lei - n.r.), nu? Eu am băgat un miliard şi patru sute (140.000 lei - n.r.). Sunt ”Faraonu de la Vâlcea”! Hai să vă arăt cum se câştigă la maşinuţe. Ia filmează tu”, mai spune bărbatul, după care înmânează telefonul unei persoane din bar pentru a continua filmarea.

„În asta am băgat un miliard patru sute”, mai spune indicând unul dintre aparate, după care întreabă: „Mă filmezi?”. Iar când primeşte confirmarea, loveşte cu pumnul în ecranul aparatului, de două ori, făcându-l ţăndări.

Apoi, comentează oarecum dezamăgit: „Ăsta se sparge greu”, după care îşi revine şi spune: „Aşa se fac banii! Trebuie s-o spargi frate, cu toată forţa. P... m-aş pe tine, de maşină! Aşa, un miliard patru sute mi i-am scos cu pumnul, îmi curge sângele, mă... pe bani”.

„Mi-am bătut amanta”

La comentariile clipului, bărbatul a adăugat ulterior: „Văd că funcţionează filmarea asta, că deja sunt 37 k vizualizări, înseamnă că multe persoane sunt de acord că maşinuţele au ruinat multă lume bogată, săracă sau de mijloc. Eu am un istoric lung din cauza lor, de sute de ori m-am ridicat pe propriile mâini şi de 100 de ori am avut coborâşuri din cauza lor. Aşa că distribuiţi mai departe, să înţeleagă şi cei care sunt mai tineri şi sunt sub vraja lor”.

Din nou în sala de jocuri, de această dată câştigător

Luni, 4 martie, bărbatul s-a fotografiat din nou într-o sală de jocuri, cu mesajul „Mai câştigă şi băiatul”.

Tot ieri a repostat clipul iniţial, sub denumirea: „Cum se câştigă la maşinuţe (păcănele) Faraonu de la Vâlcea versiunea 2” cu textul: „Nu vă pierdeţi timpul la aparate, cu banii făceţi-vă case şi palate!”. E practic aceeaşi înregistrare, dar partea audio a fost înlocuită cu o melodie a lui Mihai Mărgineanu: „Bat şi pup”, melodie pe care şi-a asumat-o şi la descrierea contului de pe Facebook, considerând că-l reprezintă: „La mine în cartier, nu mă laud, sunt boier / Ştiu să dau cu pumnul bine, toţi golanii fug de mine”.

„Sunt dat în urmărire generală de toate ziarele şi televiziunile din România”

Extrem de activ pe reţelele de socializare, a mai postat şi următorul text: „Sunt dat în urmărire generală de toate ziarele şi televiziunile României că am omorât un mare prieten. Le mulţumesc foarte, foarte... mult. La mulţi le era dor de mine, încât mă şi uitaseră, aşa că le-am intrat în casă neinvitat. La ştiri!”, a mai spus acesta însoţind spusele de o serie de capturi cu ştiri despre faptele sale din presa locală şi naţională.

Apoi la comentarii explică: „Dragi duşmani care mă caracterizaţi după voia voastră, negativ. Tot ce fac în viată, pentru mine, este un joc. Este jocul minţii care îmi aduce foarte mulţi bani, din toate punctele de vedere, din ceea ce fac eu în viaţa privată. Cât timp mă caracterizaţi negativ, mă ajutaţi şi cu distribuiri, şi cu provocări”, mai spune acesta printre altele.

A şifonat două maşini în Spania pentru că-i ocupaseră locul de parcare

După cum singur se laudă, tot pe contul său de socializare, în urmă cu nouă ani a lovit două maşini în Spania, fiindcă ar fi parcat pe locul său. Imaginile sunt postate pe YouTube, din 2010, sub denumirea „Faraonu Vâlcea - cea mai tare parcare din lume sau cel mai nebun şofer”. Filmarea a fost realizată de nişte amici de pe balconul unui apartament situat vizavi de locul de parcare şi postată apoi pe YouTube. De altfel, bărbatul şi-o asumă, preluând-o pe Facebook cu explicaţia: „Să nu parcaţi pe locul meu. Spania.”

„Faraonii din Spania”, mafioţii arestaţi în aceeaşi regiune în care locuieşte „Faraonul din Vâlcea”

În urmă cu trei ani, chiar în regiunea în care pretinde vâlceanul că locuieşte în Spania, Catalonia, au fost arestaţi şapte români, membri ai unui clan mafiot, cunoscuţi sub numele de „Faraonii”. Bărbaţii au fost acuzaţi de proxenetism, escrocherie, şantaj, ameninţare, spălare de bani şi falsificare de documente. Erau convinşi că sunt infailibili, încât au înregistrat mai multe videoclipuri în care se lăudau cu bani şi maşini scumpe, dar şi cu ameninţări la adresa duşmanilor.

Faptele acestui clan sunt promovate în multe videoclipuri ale unui manelist argeşean care afirmă despre membrii bandei că „au nenorocit pe bune toată Spania”.





„Faraonul din Vâlcea”, după cum reiese din pagina de socializare, se numeşte David Marius Stoia şi este din Râmnicu Vâlcea. Bărbatul pare obişnuit să plece des din ţară: Spania, Norvegia, Germania, India, sunt doar o parte din ţările în care se laudă că a fost în ultimii ani. La profilul de Facebook apare că locuieşte în Ciurana De Tarragona, regiunea Catalonia din Spania.

Prin postările sale, recunoaşte că este împătimit al jocurilor de noroc: nu doar păcănele, ci şi pariuri sportive.



Un bărbat din Vâlcea s-a filmat în urmă cu două săptămâni în timp ce distrugea un aparat de păcănele dintr-o sală de jocuri de noroc, sub pretextul că a pierdut 140.000 de lei. Individul i-a cerut unui privitor să-l filmeze şi să transmită în direct pe Facebook. Filmuleţul a devenit viral între timp, strângând peste 260.000 de vizionări.

