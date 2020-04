VIDEO Asociaţia „Mişcăm Vâlcea“ vrea, prin puterea exemplului, să mişte România: „E o cursă contra-cronometru pentru viaţă“

Povestea „Mişcăm Vâlcea” este unul dintre exemplele demne de urmat în lupta împotriva noului coronavirus. Deşi pornită dintr-un orăşel de provincie, a reuşit să se extindă într-un judeţ întreg şi să ajungă până la Bucureşti.

Totul a început cu ideea membrilor fundaţiei de a aduce viziere transparente şi dezinfectabile medicilor vâlceni, din cele produse de Viziere.ro, proiect în coordonarea căruia se află şi un vâlcean - Florin Cobuz.

Rapid, s-a găsit şi sprijin local, atât prin donaţii individuale, cât şi de la antreprenori vâlceni implicaţi în viaţa comunităţii care au ajutat la suplimentarea materialelor pentru protecţia medicilor.

„Orice sprijin contează şi se adună”, este deviza voluntarilor de la „Mişcăm Vâlcea”.

„Mişcăm Vâlcea” s-a orientat către zonele care fuseseră lăsate neacoperite de celelalte eforturi publice. Până în prezent, acţiunea voluntarilor a vizat trei direcţii mari. Primul pas a fost echiparea celor mai expuse secţii din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea: Boli Infecţioase, ATI, ATI OG, UPU, Psihiatrie, cu viziere din PET-G dezinfectabile şi reutilizabile. Apoi, eforturile voluntarilor s-au îndreptat spre echiparea tuturor medicilor de familie din Râmnicu Vâlcea şi din judeţ cu viziere, măşti, halate şi mănuşi. Cea mai mare parte a activităţii s-a concentrat spre aceştia.

„Sprijinul vâlcenilor şi donaţiile lor sunt esenţiale”

Organizaţia a donat până acum 410 viziere, 500 măşti de protecţie, 180 halate şi 2.000 mănuşi care au ajuns la 150 de medici de familie şi asistenţi, acoperind toţi medicii de familie din Râmnicu Vâlcea, dar şi cei din Băbeni, Bujoreni, Băile Govora, Berislăveşti, Călimăneşti, Dăeşti. De asemenea, cu 210 viziere au fost echipaţi medicii, asistenţii şi infirmierii din Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) şi Spitalul Orăşenesc Horezu. Un număr de 430 pachete cu produse de îngrijire de la Yves Rocher a ajuns prin intermediul voluntarilor la cadrele medicale din SJU Vâlcea, Spitalul Municipal Drăgăşani, Spitalul de Pneumoftiziologie Mihăeşti, 70 de medici de familie din judeţ şi întreg personalul Serviciului de Ambulanţă Vâlcea.

În Vâlcea există 204 Cabinete Medicale Individuale de medicină de familie, derservite de 410 oameni. „Mişcăm Vâlcea” a ajuns deocamdată la 150 dintre aceştia, respectiv 75 de cabinete medicale, cu materiale de protecţie şi 70 de cabinete - cu produsele de îngrijire. „Este o cursă contra contrometru şi ne propunem ca în cel mult două săptămâni să ajungem la fiecare medic de familie din judeţ, iar sprijinul vâlcenilor şi donaţiile lor sunt esenţiale în acest proces”, susţin reprezentanţii fundaţiei.

„Fiecare zi în care prevenim sau întârziem infectarea - o zi de sănătate şi speranţă” Cele mai importante donaţii sunt produsele de protecţie pentru medici, consideră voluntarii. „Vizierele sunt probabil cel mai important element din pachetele pe care le donăm şi faptul că sunt construite doar din PET-G înseamnă că sunt dezinfectabile şi refolosibile. Asta înseamnă că pot fi folosite o vreme lungă de medicii vâlceni. Celelalte produse sunt uşor perisabile şi realizăm că nu pot fi de ajuns, cu atât mai mult cu cât nu ştim cât va dura această criză. Însă noi, la „Mişcăm Vâlcea”, avem convingerea că fiecare zi în care reuşim să prevenim sau să întârziem infectarea unui cadru medical cu COVID-19 este o zi în care întreaga comunitate este mai sănătoasă. Aceasta este o cursă pentru timp şi vrem să ajungem cât mai repede la cât mai multe cadre medicale”, mărturiseşte Vlad Ciobanu, preşedintele Fundaţiei „Mişcăm Vâlcea”, consilier în Cancelaria primului ministru.

Protejarea medicilor de familie, alături de colegii din spitale şi de la Ambulanţă

Despre orientarea preponderentă spre medicii de familie, preşedintele Fundaţiei „Mişcăm Vâlcea” consideră că aceştia reprezintă de fapt baza sănătăţii publice: „Sunt cea mai extinsă reţea de asistenţă medicală şi totodată cea mai expusă în aceste momente, interacţionând săptămânal cu sute de pacienţi, dar şi monitorizând pacienţii suspecţi de Covid şi pe cei aflaţi în izolare sau carantina privind evoluţia stării de sănătate. Adesea, ei întâmpină mari dificultăţi în procurarea materialelor de protecţie. Dat fiind rolul lor crucial, am decis că protejarea acestora este prioritară.”

În paralel, voluntarii se asigură şi că Serviciul de Ambulanţă Vâlcea are viziere reutilizabile şi alte materiale de protecţie pentru fiecare lucrător.

Lupta pentru a asigura „scut de protecţie” celor din linia întâi

Reacţiile beneficiarilor au fost pe măsura eforturilor: „Probabil, cea mai frumoasă reacţie a fost a doctorului Ilie Bloţu - printre primii medici de la Spitalul de Urgenţă care au primit vizierele donate de noi. Un om vizibil mişcat de faptul cineva se gândise la siguranţa lui şi a colegilor, care au grijă de siguranţa noastră, a tuturor, şi care acum au un ”scut de protecţie” în plus. Zâmbetul său sincer ne-a convins că este mare nevoie de acţiuni ca ale noastre. Astfel de acţiuni dau speranţă, pe de-o parte medicilor - care descoperă că nu sunt singuri în această luptă cu COVID-19, dar şi fiecăruia dintre noi, pentru că ne amintim că suntem cu adevărat o comunitate şi că trecem prin orice încercare grea împreună”, recunoaşte Vlad Ciobanu.

Medicul legist Radu Popa Nedelcu, membru în cadrul aceleiaşi organizaţii, recunoaşte că a rămas impresionat de reacţia colegilor de la Terapie Intensivă: „Medicii ne-au primit cu bucurie şi satisfacţie. De departe, cea mai sugestivă reacţie a fost cea a medicilor de la Secţia ATI a SJU, mişcaţi de faptul că societatea îi sprijină”.

„Autorităţile se adaptează cum pot, dar nu este de ajuns” Vlad explică şi de ce este nevoie de implicarea societăţii civile în lupta împotriva noului coronavirus: „Autorităţile se adaptează cum pot acestei situaţii neprevăzute, dar în mod evident nu este de ajuns - nicăieri în lume nu este de ajuns. Societatea civilă s-a mobilizat exemplar pentru a sprijini comunitatea şi cadrele medicale. Este dovadă cea mai puternică a faptului că există un sentiment puternic de comunitate în România şi că, în ciuda oricăror dificultăţi, suntem uniţi în faţa provocărilor şi fiecare încercăm să contribuim”.

Paşte cu produse de la Yves Rocher, inclusiv pentru ONG-uri din Bucureşti

Pe lângă companiile locale, un sprijin preţios a venit şi din partea Yves Rocher România, care a donat peste 12.000 de produse de îngrijire pentru medicii vâlceni şi grupurile defavorizate din judeţul Vâlcea şi nu numai.

„În zilele libere de Paşti, pentru a ne arăta aprecierea pentru eforturile cadrelor medicale ale căror mâini au grjiă de noi toţi, şi care sunt uscate de la prea mult dezinfectant şi prea multe mănuşi, am vizitat Spitalul Judeţean de Urgenţă şi am donat, fiecărui cadru medical de gardă câte un pachet cu produse de hidratare şi îngrijire. Am reuşit să ajungem şi la medicii, asistentele şi infirmierele din Spitalul Municipal Drăgăşani şi Spitalul de Pneumoftiziologie Mihăeşti. În zilele următoare vom ajunge cu astfel de pachete şi la medicii din celelalte spitale din judeţ, dar şi la cât mai mulţi medici de familie”.

Produsele de igienă, vor fi donate ONG-urilor partenere din judeţul Vâlcea: „Centrul pentru Familie” şi „Asociaţia Mămicilor din Vâlcea”, pentru a ajunge la sute de beneficiari din judeţ.

De asemenea, o parte a acestor produse urmează a fi donate şi organizaţiilor „MagiCamp” şi „Pe Stop” din Bucureşti, „cu care păstrăm o legătură strânsă, şi pe care ne dorim să le susţinem în îndeplinirea misiunilor pe care şi le-au propus”, ne-au mai spus voluntarii.

Conştient de riscul suprapunerii eforturilor societăţii civile, Vlad Ciobanu consideră că este important ca ONG-urile să fie deschise, să colaboreze şi să îşi coordoneze eforturile, chiar să facă achiziţii împreună. În acest mod, spune acesta: „banii strânşi din donaţii sunt folosiţi cât mai eficient în această criză care ne va pune la încercare societatea pe foarte multe planuri, dar şi că împreună, reuşim să ajungem în toate locurile unde este nevoie de sprijin pentru ca nimeni să nu fie lăsat în urmă”.

Oamenii care fac Vâlcea să se mişte

Şapte oameni inimoşi, extrem de tineri, sunt implicaţi direct în povestea „Mişcăm Vâlcea în timpul pandemiei de coronavirus”, în identificarea nevoilor cadrelor medicale, atragerea resurselor, organizarea pachetelor şi distribuţia lor.

Vlad Ciobanu, 31 de ani, consilier în Cancelaria primului-ministru şi preşedinte al fundaţiei, recunoaşte însă că: „Toată activitatea noastră este posibilă doar prin generozitatea fantastică de care a dat dovadă comunitatea vâlceană. Tututor acestor oameni le mulţumim că ne dau puterea să mergem mai departe!”.

Alexandru Petrescu are 33 ani şi este designer / grafician / videographer şi totodată vicepreşedinte al Fundaţiei „Mişcăm Vâlcea”.

Medicul legist Radu Popa Nedelcu, de 31 ani, membru „Mişcăm Vâlcea”, mărturiseşte: „Am realizat că pentru a rezista acestei încercări trebuie să fim uniţi si toţi suntem mândri că putem pune umărul la susţinerea comunităţii în aceste momente dificile pentru toată lumea. Indirect, în spatele acestei iniţiative însă există o mulţime de donatori individuali şi companii cărora le mulţumim sincer pentru ajutor.”

„Mişcăm Vâlcea” a reuşit să unească generaţia tânără

Cezar Bulacu este un tânăr antreprenor de 35 ani, cercetător şi membru al fundaţiei: „Suntem un grup de prieteni reuniţi în jurul nevoii de a ne sprijini comunitatea, fiecare cu timpul, cunoştinţele, resursele şi energia sa, la depăşirea acestei crize. Mulţumesc „#MiscamValcea” şi fondatorilor pentru că au reuşit, într-o perioadă dificilă, cu resurse limitate, dar cu multă determinare, să unească generaţia tânără din Râmnicu Vâlcea, să se implice în problemele comunităţii si să mă includă şi pe mine în echipă. Este lăudabil efortul lor. Este datoria noastră să sprijinim reaprinderea spiritului #Valcean pentru că transparenţa, responsabilitatea şi reprocitatea sunt calităţile de bază care trebuie să dăinuiască în comunitatea în care trăim. Vâlcea are o resursă nelimitată de oameni faini şi din ce în ce mai mulţi se vor implica să „Mişcăm Vâlcea” în felul nostru... pentru oameni, pentru comunitate”.

Platformă - program pentru a se afla nevoile medicale în orice moment, în lucru

Radu Preoteasa, de 39 de ani este un alt antreprenor, din industria producătorilor de mobilă, membru al fundaţiei, care ne-a mărturisit că se lucrează la o aplicaţie IT prin intermediul căreia să se cunoască în fiecare moment nevoile, ca să se acţioneze punctual unde şi cu ce trebuie: „Nu am o foarte mare experienţă în mediul ONG, însă, am realizat că societatea are nevoie de voluntari în momente grele, cum sunt cele prin care trecem acum. Sunt impresionat de faptul că multe părticele din societate, mai mari sau mai mici, au reacţionat pozitiv la îndemnul nostru. Cu ajutorul lor am reuşit să oferim atâtor medici echipamente de protecţie. Ştim că această criză se poate prelungi mult mai mult decât ne dorim şi de aceea credem că este important ca acţiunile noastre să capete recurenţă. De aceea, încercăm să implementam o platformă-program prin care medicii să ne comunice necesarul de care este neapărată nevoie, iar noi să culegem aceste informaţii, să le centralizăm şi să acţionăm exact acolo unde este nevoia cea mai urgentă”.

Bogdan Constantin Popa, de 34 ani, antreprenor şi ecologist, dar şi Denisian Ioniţă, de 19 ani, student şi web designer, reprezintă de asemenea piese importante în „angrenajul Mişcăm Vâlcea”.

„Nu ne oprim aici”

În vremuri mai bune, „Mişcăm Vâlcea” organiza primul TEDx din Râmnicu Vâlcea, ţinea cursuri de dezbateri, festivaluri de film scurt şi sprijinea ONG-uri de elevi să îşi găsească forţele şi să-şi cunoască drepturile.

Acum, echipează cadrele medico-sanitare din judeţul Vâlcea cu viziere, mănuşi, măşti, halate şi „un pic de speranţă”.

„Perioada aceasta, mai mult ca oricare alta din ultimele decenii, dovedeşte că societatea civilă românească s-a maturizat şi reuşeşte să fie un partener de nădejde pentru comunitate şi autorităţi, atunci când este nevoie să strângem rândurile. În ultimele săptămâni cu toţii am simţit că lumea se schimbă puternic şi rapid... Nu ne oprim aici. Fiecare vizieră, mască sau pereche de mănuşi donată înseamnă o zi în plus de sănătate şi speranţă pentru cadrele medicale şi pentru pacienţi, pentru noi toţi”.

Produse de peste 25.000 de euro, donate cadrelor medico-sanitare