VIDEO Cum arată originalele opere de artă în metaloplastie decupată ale unui artist plastic fascinat de cai

GALERIE FOTO

De peste patru decenii un grafician, pictor şi sculptor din Râmnicu Vâlcea - Gabriel Medvedov Rotomeza - activează în domeniul artelor plastice ieşite din tipare.

În ultimii ani s-a specializat într-o tehnică aparte – metaloplastia - activitatea de modelare a unui material metaloplastic -, cu ajutorul căreia produce opere de artă unice.

Fascinat de cai încă din copilărie, aceştia se regăsesc în majoritatea lucrărilor sale, reprezintă semnătura sa artistică, în special în ultima expoziţie deschisă de câteva zile la Muzeul Judeţean Vâlcea, în care a schimbat modul de abordare al lucrărilor.

A realizat de această dată un soi de artă nemaiîntâlnit, cel puţin până la această oră în România, în care combină cele trei pasiuni ale sale: grafica, pictura şi sculptura.

O parte dintre lucrări au fost expuse la Vâlcea în premieră şi reprezintă o îmbinare cu totul ieşită din comun a materialelor folosite de această dată: alamă, spumă poliuretanică, catifea etc, rezultând o îmbinare a pământescului - realului, cu fantasticul şi astralul.

„Evoluăm, ne mai diversificăm, mai inventăm”, se amuză artistul când vorbim despre lucrările sale aparte. „Noutatea majoră constă în metaloplastia decupată. Dacă înainte realizam tablouri pe tablă de alamă, acum calul, nelipsit de altfel, cum bine aţi remarcat, din lucrările mele, este decupat şi pus într-un ansamblu de creaţie”, ne-a explicat artistul vâlcean modul în care şi-a realizat operele.

„Este o formulă inedită şi am văzut că dă bine. Tehnica mixtă folosită mă ajută într-adevăr să pun în valoare acest superb animal care este calul, dar şi ideea pe care vreau să o exprim. La mare parte dintre lucrări subiectul a fost călătoria preavisătorului”, mai spune vâlceanul, conştient că: „Nimeni nu mai face ce fac eu, atât în domeniul grafic cât şi al metaloplastiei”, după cum ne declara în urmă cu un an.



Unul dintre materialele noi folosite în lucrările expuse este catifeaua despre care artistul ne mărturiseşte: „Este un material folosit mai mult la passe-partout-uri, dar are o textură mată şi fină, care dă bine, în acelaşi timp, cu luciul tablei de alamă”.

Ne-au atras atenţia în mod deosebit câteva dintre lucrări. Într-unul însă a îmbinat atâtea elemente şi materiale imaginabile şi neimaginabile încât reuşesc să-ţi captiveze atenţia într-un mod cu totul special: bani, instrumente muzicale şi arme în miniatură, carton, mecanisme, lacăte, chei, lanţuri etc. L-a numit simplu: „Tunelul” şi se fereşte să spună ce reprezintă, lăsând fiecare privitor să-şi pună la lucru imaginaţia.

„Tunelul trebuie neapărat văzut. L-am protejat cu un geam, pentru că este un ansamblu de o serie de elemente. Este o lucrare mai complexă, în care trebuie studiat fiecare element în parte”, mărturiseşte artistul. Cel puţin la prima vedere, ai fi tentat să crezi că fiecare element reprezintă lucrurile mărunte de care ne lovim cu toţii, în goana nebună a vieţii noastre de fiecare zi.

Alături de operele sale, Gabriel Medvedov a lipit pe o uşă mai multe articole decupate din ziare, pe care a scris: „Aici. Acum 32 de ani”: „Am redescoperit muzeul de la Vâlcea, după 32 de ani. Este foarte frumos spaţiul expoziţional. De aceea am şi expus un tablou cu articole din presa vremii, legate de o altă expoziţie de-a mea, de atunci. Acum pregătesc o expoziţie personală, fiindcă de această dată am expus alături de două doamne, şi dânsele artişti plastici. Peste trei luni, sper să revin cu o expoziţie personală, în care o să fac numai grafică cu cai”, a mai mărturisit artistul plastic.

Gabriel Medvedov Rotomeza este o figură aparte în cadrul târgurilor de profil, atât prin lucrările sale, cât şi prin modul în care le expune şi se expune - întotdeauna costumat ca un dac autentic, fiind captivat de istoria strămoşilor.

Anul trecut, a fost unul cu totul special pentru artist: „Într-adevăr am avut parte de un an prolific. În permanenţă, am avut expoziţii aproape lunar în galerii particulare şi chiar în hoteluri, precum: Athenee Palace, Crowne Plaza, Hotel Caro, dar şi la Teatrul Naţional şi Pullman World Trade Center, din Bucureşti. Am ajuns şi în China la Shangahi şi în Bulgaria, la Balcic. Am avut de lucru, având în vedere că de fiecare dată trebuia să vin cu ceva nou”.

Expoziţia inedită se află în acest moment la Muzeul de Istorie din Râmnicu Vâlcea, unde Gabriel Medvedov Rotomeza expune alături de alţi doi artişti – plastici: Simona Elena Tacu şi Diana Maria Mitulescu. Intitulată „Alegorii cromatice”, aceasta va fi deschisă publicului până pe 10 martie.