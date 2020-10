Vâlcea, ultimul judeţ la burse şcolare. Elevi batjocoriţi cu 10 lei/lună: „Noi nu avem canalizare şi vouă vă arde de burse“

Despre ce reprezintă proiectul «Şcoli curate» ne-a oferit mai multe amănunte Alexandru Manda, unul dintre cei doi autori ai raportului privind bursele şcolare, coordonator advocacy SAR, student la Facultatea de Drept a Universităţii Bucureşti. Tot el a moderat şi la Vâlcea o întâlnire cu reprezentanţi ai partidelor politice, în cadrul căreia a avut loc lansarea documentului privind starea educaţiei în judeţ.

„Proiectul «Şcoli curate» se află acum la a doua ediţie, prima având loc în perioada 2018 - 2019. Elementul central al primei ediţii a proiectului a fost Ghidul pentru Şcoli curate, un instrument util care surprinde în mod sistematic modul în care elevii şi părinţii se pot implica pentru ca autoritatea locală să finanţeze lucrările de investiţii din şcoală, unitatea de învăţământ să fie mai transparentă sau pentru ca fondul şcolii să nu mai fie colectat.

Ghidul a fost lansat în iunie 2018 şi de atunci a ajuns la peste 2.000 de elevi şi părinţi din România în format fizic, numărul celor care l-au accesat online fiind de peste 10.000. Am avut în prima ediţie a proiectului 10 evenimente locale de lansare şi dezbatere cu elevii şi părinţii, care ne-au convins şi ne-au arătat necesitatea de a pune bazele celei de-a doua ediţii, pe un nou nou concept, acela de responsabilizare socială a comunităţilor de elevi, de la ”firul ierbii”.

Împreună cu 25 de ambasadori ai bunei guvernări în şcoli şi licee, ne propunem de data aceasta ca în cinci judeţe - Mureş, Vâlcea, Timiş, Bacău şi Cluj - să creştem numărul de primării care acordă burse şcolare şi alocă bani pentru investiţiile şi cheltuielile din şcoli”, a explicat pentru Alexandru Manda pentru „Adevărul”.

Revenind la prima etapă a proiectului «Şcoli curate 2.0» la Vâlcea a fost nevoie de şase luni, din cauza pandemiei, pentru documentarea situaţiei privind starea educaţiei în judeţ.

„Criza sanitară provocată de SARS – CoV-2 a scos la iveală nevoile şi importanţa investiţiei în educaţie la nivel local. Construirea grupurilor sanitare în interiorul edificiilor şcolilor sau dotarea unităţilor de învăţământ cu materiale specifice prevenirii răspândirii virusului intră ambele în sfera competenţei autorităţilor publice locale – investiţii şi cheltuieli materiale cu bunuri şi servicii”, a precizat Miruna Oltei, preşedintele Consiliului Judeţean al Elevilor şi coordonator în Vâlcea al proiectului menţionat.

Miruna Oltei, preşedinte Consiliului Judeţean al Elevilor Vâlcea, coordonatoarea proiectului Şcoli curate - Vâlcea Foto Arhiva personală

Ea a povestit şi problemele de care s-au lovit în Vâlcea ambasadorii proiectului: „Am solicitat, pe baza Legii 544 privind accesul la informaţii de interes public, tuturor celor 89 de primării din Vâlcea răspunsuri legate de bursele şcolare, cheltuieli materiale cu bunuri şi servicii din şcoli, investiţii, reparaţii capitale sau consolidări. Şase dintre acestea au refuzat categoric să ne răspundă: Laloşu, Livezi, Copăceni, Ioneşti, Olanu şi Creţeni. Faptul că nu s-au obţinut răspunsuri de la toate autorităţile publice locale este cauzat de lipsa crasă de interes a unor funcţionari publici locali şi edili care nu respectă dreptul fundamental al cetăţenilor la informaţii de interes public, unii dintre aceştia fiind amendaţi corespunzător de către cetăţeni la alegerile de duminică”.

„Motivele refuzului au fost dintre cele mai diverse. Spre exemplu o secretară ne-a spus - ”Nu ştim noi d-astea, trebuie să vină informaticianul satului ca să umble pe calculator”. Un primar, cel din Valea Mare, a fost şi mai direct: ”Noi nu avem canalizare în comună şi vouă vă arde de burse”. De parcă cerea pentru noi burse, nu pentru copiii din comunitate, pentru viitorul comunităţii. Tot acesta ne-a mai replicat, când a văzut că insistăm ”Daţi-ne, domnişoară în judecată, că nu sunteţi prima”. Între timp, am înţeles că nu mai este primar, dacă acest lucru este datorită raportului nostru, ne bucurăm, dacă nu, la fel. A fost şi un primar care a făcut pe necunoscătorul cu noi, spunându-ne: ”Eu nu înţeleg legea asta, mi se pare cusută cu aţă albă şi nu este oficială, dar o să vă răspundem azi sau mâine”. Este vorba despre primarul din Şuşani, care se referea la Legea 544”, povesteşte Miruna.

În plus, s-a mai aflat că, în 2019, 17 unităţi administrativ teritoriale, iar în 2020 - 18 primării au prevăzut în buget bani pentru burse, dar nu au adoptat nici o Hotărâre de Consiliu Local prin care să stabilească numărul şi cuantumul acestora, motiv pentru care nici nu s-au acordat burse.

„Pentru că legea nu prevede un număr maxim sau minim pentru acordarea burselor, acesta rămâne la latitudinea primarului care propune în cadrul Consiliului Local. Dar sumele care se oferă la Vâlcea nu sunt suficiente nici pentru ca un olimpic să se întreţină în domeniul în care are rezultate deosebite, şi nici pentru un elev ai cărui părinţi nu au o situaţia financiară strălucită şi aplică pentru o bursă de ajutor social”, susţin iniţiatorii proiectului din Vâlcea, care au ajuns la concluzia că: „Autorităţile din Vâlcea nu îşi cunosc îndatoririle!”.

Raportul privind starea educaţiei din judeţul Vâlcea, mai spune Miruna Oltei, reprezintă prima etapă a proiectului «Şcoli curate 2.0». După modelul colegilor din Constanţa, unde Asociaţia Elevilor a demonstrat că activitatea continuă de monitorizare şi de petiţionare a autorităţilor locale poate multiplica cuantumul fondurilor alocate educaţiei la nivel local, şi la Vâlcea, în etapa a doua, se va practica aceeaşi reţetă.

„Vom merge prin toate cele 89 de localităţi pentru a-i convinge pe primari să asigure burse pentru elevi conform legii, să pună la dispoziţie fondurile pentru necesarul la clasă şi în şcoală, dar şi să facă investiţiile în clădirile în care se desfăşoară actul educaţional. Costurile deplasărilor vor fi asigurate prin proiect. Dacă nu o să existe înţelegere vom merge şi în instanţă. Sper însă ca acest lucru să nu se întâmple, pentru că noi, Consiliul Elevilor, am semnat nişte scrisori de angajamente cu liderii politici a trei formaţiuni politice din Vâlcea: PSD, PNL şi USR - PLUS, prin care promit să respecte educaţia şi să aloce burse în judeţ. Cei de la PER nu au vrut să aibă un dialog cu noi”, a mai precizat coordonatoarea proiectului «Şcoli curate 2.0» în Vâlcea.

PER la Vâlcea este condus de primarul din Râmnicu Vâlcea, Mircia Gutău. În urma alegerilor de duminică, 27 septembrie, formaţiunea politică în chestiune a obţinut la Vâlcea cinci mandate de primari. Mircia Gutău refuză un dialog pe tema burselor şcolare în urma unor „ciocniri” în trecut cu Asociaţia Vâlceană a Elevilor care a acţionat în instanţă administraţia publică locală pentru neacordarea burselor şcolare. Astfel s-a reuşit obţinerea de burse, dar nu integral şi nici prea consistente.

Din echipa proiectului «Şcoli curate 2.0» de la Vâlcea face parte preşedinta Consiliului Judeţean al Elevilor alături de alţi cinci voluntari.

