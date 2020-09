VIDEO Ultimul opincar al Olteniei i-a vrăjit pe „Chefi la cuţite“ cu o reţetă dacică. Cu ce se prepară urda prăjită

Românul care i-a încălţat în opinici pe prinţul Charles al Marii Britanii şi pe preşedintele Franţei, Emanuel Macron, şi-a testat talentele şi cunoştinţele culinare în cadrul spectacolului de gătit „Chefi la cuţite“ difuzat de Antena 1.

Alexandru Ilinca, de 66 de ani, din Râmnicu Vâlcea a convins că are potenţial pe doi dintre cei trei juraţi - chef Sorin Bontea şi chef Florin Dumitrescu - cu un preparat tradiţional: urdă prăjită cu cârnăciori, jumări, mămăliguţă, despre care spune că l-a realizat după „o reţetă neştiută şi nepromovată, ce vine din vremea dacilor”.

În schimb, toţi juraţii au apreciat şi s-au declarat vrăjiţi de aspectul concurentului cu plete şi barbă albe, de talentul său nativ de narator şi mai ales de modul în care a venit îmbrăcat: o copie fidelă a strămoşilor de odinioară.

De altfel, vâlceanul cunoscut drept „ultimul opincar al Olteniei”, este renumit pentru modul în care se prezintă la toate evenimentele culturale la care participă: în strai popular, cu celebrul cojoc din blană de oaie, însoţit permanent de stindardul dacic.





Promovarea tradiţiilor într-un spectacol de gătit

Într-o ţinută asemănătoare a venit şi la „Chefi la cuţite”. Puţini cunosc însă că o parte dintre piesele vestimentare îi aparţin, fiind creaţie proprie: opincile, chimirul şi căciula, produse care se regăsesc şi în atelierul său, aflat pe DN 7, la ieşire din Râmnicu Vâlcea, spre Sibiu, dar şi în atelierul mobil cu care e prezent la toate târgurile şi evenimentele de profil la care este invitat.

„Este şi acesta tot un mod de promovare al tradiţiilor”, a mărturisit opincarul reporterului „Adevărul”, motivul prezenţei sale în emisiunea de cooking show, referindu-se atât la meşteşugul pe care-l practică neîntrerupt de mai bine de un deceniu, dar şi la cunoştinţele sale legate de bucătăria românească tradiţională.

Despre preparatul său, opincarul a spus: „Pe unde am mai fost şi am întrebat, nu ştia nimeni această reţetă. M-am gândit s-o promovăm. E o reţetă de pe vremea dacilor. Ştiu să mai fac şi alte feluri de mâncare, dar am zis să merg pe lucruri simple, pentru că dacii, în viaţa de zi cu zi, nu aveau mâncăruri sofisticate. Poate doar cei bogaţi, la sărbători”, le-a spus acesta gazdelor. Am aflat însă că reţeta o ştie de la un bătrân al satului: Gheorghe Prajea, din Scaioşi - Orleşti, care a trăit peste 90 de ani şi pe care îl ajuta ducându-l cu maşina la Sibiu, ca să-şi vândă strugurii, pentru că „era un om sărman, dar foarte cinstit, care a fost deportat şi în Siberia. De la el am învăţat reţeta. Este vehe şi m-am gândit să nu se piardă”. Când a fost invitat în emisiune i s-a cerut să gătească ceva tradiţional. „În plus, m-am şi documentat şi cam asta mâncau strămoşii noştri. De altfel, este şi greu să probezi dacă reţeta este sau nu de pe vremea dacilor”, spune opincarul şugubăţ. Mâncarea cu care Alexandru Ilinca - ultimul opincar al Olteniei, s-a prezent la emisiunea „Chefi la cuţite”, Foto captură video Cum chef Sorin Scărlătescu s-a arătat contrariat de prezenţa roşiei în farfurie, care nu exista pe vremea dacilor, opincarul a menţionat: „Avea dreptate. A fost greşeala mea. I-am explicat, însă, fiindcă dialogul a fost mult mai mult decât ce s-a văzut la televizor, că sunt oameni care după ce mănâncă acest preparat au greaţă, iar roşia o taie. Este mai adecvat pentru cei obişnuiţi să bea tărie. De altfel, în reţeta originală, brânza de burduf se prăjeşte cu unt, până ajunge să pocnească precum floricelele de porumb, dar nu prea tare. Apoi se pun jumări şi ou, ca să-i dea culoare şi forma aceea de zdreanţă. Iar în farfurie am pus şi nişte cârnaţi de oaie cruzi. Prin urmare, este un preparat destul de consistent”. Şi a mai recunoscut că a mai avut o greşeală intenţionată în farfurie - mămăliga, fiindcă pe vremea dacilor nu exista porumb, dar explică: „Nu am avut făină de mei şi atunci m-am gândit că singurul produs cu care pot să-l înlocuiesc este mălaiul”. Şi, ca să nu aibă surprize, a preferat să aducă ingredientele de acasă: „Io ştiu, ce brânză burduf mi-ar fi adus? Nu voiam să am surprize. Şi carnea de la garniţă este făcută tot de mine. M-am gândit că dacii ciobani pe vremea aceea mâncau un produs asemănător, deşi probabil, în loc de porc la garniţă aveau carne de miel, dar cu siguranţă foloseau aceleaşi reţete”, ne-a mai mărturisit opincarul. „Un popor fără tradiţie îşi pierde identitatea”

Despre opincărie, meşteşugul pe care l-a făcut celebru şi prin care la rândul său a devenit celebru, Alexandru Ilinca a menţionat în cadrul emisiunii: „Duc meşteşugul mai departe din respect faţă de strămoşii noştri. Cineva trebuie s-o facă, pentru că un popor fără tradiţie îşi pierde identitatea”.

A învăţat tainele confecţionării opincilor încă din copilărie, de la tătăl său, opincarul satului în Orleşti, Gheorghe Ilinca, astăzi în vârstă de 93 de ani. Acesta s-a trezea cu noaptea în cap şi meşterea opinci pentru localnici până la ivirea zorilor, iar apoi mergea la „munca câmpului”, după cum îşi aminteşte fiul său. „Opinca - strămoşul adidasului” Avea în jur de 6 ani când încerca să-şi imite părintele, însă abia la bătrâneţe, când a realizat că opincile lipsesc de la târgurile de profil, s-a gândit să reînvie tradiţia. De ani de zile este nelipsit de la evenimentele de gen, fiind invitat de onoare în cadrul Muzeului Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”. Opincarul din Vâlcea foloseşte tehnica îngurzirii, confecţionând opinci cu o singură nojiţă.

„Particip la mai multe sărbători culturale: şezători, ateliere, tabere de copii, iar pe cei tineri încerc să-i introduc în atmosferă explicându-le că opinca este bunicul adidasului”.

Opincile confecţionate de către Alexandru Ilinca (Vâlcea) - ultimul opincar al Olteniei, Foto captură video

Întrebat despre impresia pe care i-au lăsat-o gazdele emisiunii, Alexandru Ilinca ne-a mărturisit: „Chefii? Profesionişti. Pe meseria lor.” În schimb, despre Gina Pistol, pe care a complimentat-o în timpul emisiunii, remarcând la un moment dat că acest lucru poate reprezenta „motiv de divorţ”, opincarul n-a spus decât că i s-a părut „în elementul ei”.

Reţeta, asezonată cu port popular, stindardul şi lancea dacilor

Opincarul din Oltenia reprezintă o apariţie inedită peste tot pe unde merge, atât datorită modului în care arată, cât şi al modului în care se îmbracă. Despre acest lucru a mărturisit: „Recuzita o aveam acasă, pentru că sunt invitat şi la evenimente cu temă medievală. Am făcut legătura între reţetă, costum, steag şi lance. Am pileus (căciula distinctivă a dacilor - n.r.) care este din postav, am acest ţol cu blană, ciareci (pantalon tradiţional - n.r.), opinci, cornul cu care se bea, ca să ciocnesc o cupă de vin cu fraţii mei”, a mărturisit nea Ilinca.

La evenimentele care au loc în locuri deschise de obicei vine cu cojocul din blană de oaie, similar cu ceea ce portă ciobanii.

Alexandru Ilinca - ultimul opincar al Olteniei, prezent la emisiunea „Chefi la cuţite”, Foto captură video

Despre simbolul războinicilor daci - lupul cu trup de şarpe, a povestit că l-a confecţionat cu ajutorul unui amic tâmplar, partea din lemn, iar pentru restul a găsit alte soluţii, diferite faţă de modelul original care era din bronz sau argint, pentru că despre vechea tehnică a confecţionării acestor stindarde nu se mai cunosc prea multe amănunte şi astfel a fost nevoit să improvizeze. „Am promovat tradiţia la nivel înalt: românii mai au tradiţii”

Alexandru Ilinica s-a numărat printre puţinii concurenţi ai emisiunii „Chefi la cuţite” care s-au declarat fără emoţii, având în vedere vasta sa experienţă de a se afla alături de mari personalităţi ale planetei: prinţi, ambasadori, preşedinţi de state...

În acest sens a menţionat întâlnirea cu preşedintele Franţei, Emanuel Macron, la care l-a impresionat respectul şi sensibilitatea de care a dat dovadă faţă de meşter şi de meşteşug: „Atât de sensibil s-a dovedit la tradiţii, că nu-mi venea să cred... M-a interesat că am promovat tradiţia la nivel înalt. Tot globul era cu ochii pe această vizită...”.

Experienţa s-a repetat şi cu prinţul Charles al Marii Britanii. La două zile după vizita acestuia, un cuplu de englezi i-a povestit că l-au văzut pe prima pagină a ziarelor londoneze dăruindu-i moştenitorului coroanei regale opinci: „Satisfacţie mai mare ca asta nu poţi să-ţi doreşti. Nu e că te faci tu cunoscut, ci transmiţi un mesaj - acela că românii mai au tradiţii!”.