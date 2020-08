Turist în România: „Este perioadă de pandemie, dar aceste probleme n-ar trebui să apară nicicând, nicicum”

Când se vorbeşte despre turismul din România, invariabil se aminteşte despre infrastructura proastă sau inexistentă, dar şi despre serviciile deficitare. Cei mai mulţi însă recunosc că ţara noastră are o mulţime de locuri mirifice, dar care nu sunt îndeajuns de bine exploatate, puse în valoare sau apreciate.

Vâlcea este unul dintre judeţele turistice cu o paletă bogată de oferte: de la turismul montan, la cel monahal, de la tradiţii şi obiceiuri, la obiective istorice, de la turism viticol, la cel estival. Puţină lume ştie spre exemplu, că este judeţul cu cele mai multe mănăstiri seculare, făcând confuzie cu regiunea Moldova, unde lăcaşurile de cult sunt răspândite pe o arie destul de vastă, împărţită între mai multe judeţe.

Amplasarea geografică constituie un atuu pentru judeţ: două parcuri naţionale, Oltul străbate probabil cea mai pitorească zonă a sa, munţi cu înălţimi care depăşesc 2000 de metri, staţiuni locale (Horezu - Vârful lui Roman şi Ocnele Mari), montane (Voineasa cu Vidra şi Obârştia Lotrului) şi cel mai important balneoclimaterice, de tradiţie: Băile Olăneşti, Băile Govora şi Călimăneşti - Căciulata, cea mai înaltă şosea - Transalpina, obiective incluse pe lista UNESCO, precum Mănăstirea Hurezi, ceramica de Hurezi, pădurile virgine; celebre cule, fascinanta Ţară a Loviştei, dar şi „Oltenia de sub munte”, ştranduri cu apă sărată şi geotermală, podgoriile renumite din zona Drăgăşani şi extrem de multă istorie.

Prin urmare, după trecerea de la starea de urgenţă, la starea de alertă, multe zone din Vâlcea au început să primească un aflux nesperat de turişti, în căutare de peisaje, relaxare şi aer curat. Odată cu ei au fost scoase din nou la iveală o serie de probleme cu care se confruntă turismul românesc, menţionate prin review-urile pe care le-au postat pe site-urile dedicate.

Servicii limitate în aquaparcuri

Problemele cu care s-au confruntă turiştii care vizitează Vâlcea de două luni încoace nu sunt deloc puţine ori de neglijat.

În staţiunea balneară Călimăneşti - Căciulata, clienţii s-au arătat dezamăgiţi, spre exemplu, de serviciile oferite de aquaparcuri, în contextul pandemiei, dar şi pe soluţia găsită de unele hoteluri de a-şi trimite turiştii să servească masa la alte unităţi de alimentaţie publică din zonă, dotate cu terase.

Parcul acvatic Cozia - Călimăneşti din Vâlcea - în timpul pandemiei - imagine realizată de un turist la începutul lunii august; Foto: Nicolae Zamfir

„La Cozia AquaPark se stă pe anumite intervale de ore şi trebuie să plăteşti din nou după pauze, de la 8:30 la 13:00 şi de la 14:00 la 21:00”, menţionează pe site-urile dedicate turismului nişte clienţi care şi-au petrecut vacanţa în staţiunea de pe malul Oltului, în luna iulie. Alţii completează: „Anul acesta cazarea şi masa ne-au dezamăgit. La terasa... mici cu carne stricată şi nepătrunşi şi ciorbă de fasole boabe acră”.

Tot la capitolul nemulţumiri am reţinut spaţiile de cazare prea mici, mirosul urât din camere, în mod special din băi, lipsa aerului condiţionat în camere, mobilierul neadecvat, lenjerie pătată, praful, preţurile piperate, zgomotele create noaptea de trafic sau de alţi turişti, ori dimineaţa de către personalul care se ocupă de curăţenie, prezenţa unor factori nocivi pentru sănătate etc. „Bucătăria comună nu era foarte curată şi nici frigiderul. Şi acestea erau mici probleme în comparaţie cu principalul dezavantaj - ambele camere pe care le-am închiriat aveau un miros foarte pregnant de mucegai şi de casă veche. Doar partea din faţă este renovată, în timp pensiunea de fapt se află într-o casă veche. Şedere foarte dezamăgitoare mai ales că am plătit 220 ron / cameră, ceea ce pare un preţ cu adevărat ridicat pentru ceea ce am primit. Nimeni nu a fost acolo pentru a ne saluta şi tocmai ne-am făcut check-in. Gazda a venit dimineaţa şi a întrebat dacă ne cazăm sau plecăm şi a părut tare surprinsă când i-am menţionat de rezervare. Nu recomand”, au menţionat nişte clienţi în review-urile postate.

Plimbare cu vaporaşul pe Olt, în Călimăneşti - Căciulata, din Vâlcea - august 2020; Foto FB Andreas Lucian Ene

Preţuri piperate

Chestiunea legată de preţurile mari nu este singulară. Dintr-o altă postare aflăm că: „La 420 lei/cameră putea fi inclusă încă o masă, deci sejur cu demipensiune. Lucrările de întreţinere (amenajări exterioare, flori, arbuşti, nisip, pietriş, praf sub geamul nostru) au creat un oarecare disconfort - foarte multe muşte şi albine/viespi - apa ar putea exista pe mese fără costuri suplimentare, e suficient că plăteşti o jumătate de roşie la micul dejun cu 4 lei, cu atât mai mult că suntem în perioada lor”.

Atitudinea angajaţilor, incapacitatea de a găsi soluţii la problemele semnalate, iar în unele cazuri nerespectarea regulilor impuse de pandemie au fost printre alte probleme remarcate de turişti: „Am fost şocată să miros trabucuri de la balcon. Camera noastră era chiar deasupra restaurantului şi oamenii ne puteau vedea pe balcon şi chiar în cameră dacă uşa era deschisă. În timpul pandemiei, piscina a fost deschisă, iar oamenii fumau acolo şi beau băuturi. Pentru a accesa piscina trebuia să parcurgi restaurantul, ceea ce mi s-a părut un pic ciudat. Muzica era foarte tare în timpul serii şi a fost greu să ne bucurăm de priveliştea spre munte de la balcon. Micul dejun era servit târziu, trebuie să aştepţi 20 de minute, iar chelneriţa nici nu se deranja să aducă tacâmurile. Am atras atenţia că suntem nevoiţi să stăm lângă persoane care fumau pe terasă cu copii în jurul lor. La fel cum procedau şi angajaţii, la fiecare 10 minute. Sunt foarte dezamăgită de şedere, voi cere banii înapoi”, a precizat o turistă din Anglia. Neprofesionalism şi lipsă de comunicare Lipsa profesionalism şi de comunicare sunt frecvent pomenite în multe comentarii: „Atitudinea recepţionerei la sosire a fost una ostilă... A cerut cu insistenţă ambele buletine... Dacă din 10 hoteluri/pensiuni, 9 nu au nevoie decât de buletinul celui ce a rezervat, sau nici de acela, fiindcă au datele pe Booking, iar una cere cu insistenţă ambele, ce ar trebui să cred: că una respectă regula iar celelalte 9, nu?... E vorba nu de faptul că s-au cerut, ci de felul în care s-a produs acest lucru. Dacă era vorba de chestiuni de alt ordin, trebuia să ni se explice... În cameră persista un miros greu, sulfuros, probabil de la piscina care se pregătea pentru deschidere. Micul dejun este cu bonuri valorice şi nu de tip suedez, ceea ce limitează posibilităţile de alegere... Am remarcat prezenţa neplăcută şi neigienică printre mese a unei pisici, dar şi a unor câini în parcare - lucruri care s-ar putea petrece într-o pensiune de 1-2 margarete, nicidecum într-o locaţie cotată la 4 stele”. Acesta este unul dintre puţine review-uri la care am constatat şi un feed-back din partea reprezentanţilor unităţii de cazare care şi-au cerut scuze pentru inconveniente „şi pentru că nu am reuşit să vă oferim un sentiment minunat de primire pe care obişnuim să îl oferim şi o şedere memorabilă în hotelul nostru”, oferind amănunte despre procedura de check-in şi alte probleme semnalate.

Staţiunea Călimăneşti - Căciulata, din judeţul Vâlcea; Foto: Adevărul

Booking vs. angajaţii din turism

Există şi situaţii în care clienţii au fost refuzaţi când şi-au anunţat intenţia de a renunţa la cazare, cum s-a întâmplat de curând în zona Horezu: „Am făcut rezervarea duminica seara şi la mai puţin de-o oră am ajuns la Păstrăvărie. Ce am găsit acolo nu se potrivea deloc cu ceea ce căutam noi: erau manele, fum de grătar, miros puternic de peşte... atmosfera de bâlci! Am ales să nu stăm, evident. Am intrat înainte până la baie: nu hârtie igienică, nu săpun, nu dezinfectant, acum în plină pandemie COVID. Am anulat rapid pe Booking cu cerere de anulare gratuită şi am anunţat şi la Recepţie că nu vrem să rămânem. Booking ne-a trimis instant mesaj că au făcut solicitarea şi aşteaptă confirmarea proprietăţii. Le-am arătat mailul la receptie şi nu au vrut efectiv să aprobe anularea gratuită pe motive că nu ştiu să folosească aplicaţia, că nu-i şeful acolo, că suntem noi nehotărâţi şi i-am încurcat. Încurcat? Am ţinut mai puţin de-o oră camera rezervată prin aplicaţie duminică seara la 19. Concluzie: dezamăgire totală! Nu aş recomanda nimănui să meargă acolo!”, au precizat clienţii.

Preţurile prea mari, lipsa semnalului la telefon, ori inexistenţa serviciului de internet au fost semnalate şi în cazul pensiunilor din creierii munţilor, precum cele din zona Obârşia Lotrului: „Semnal foarte prost pe Vodafone şi pe Digi în zonă. De net nici nu putem vorbi. Încă nu îmi vine să cred că se poate întâmpla asta în anul 2020, într-un loc turistic aşa de important - în zona unde se întâlnesc trei judeţe, iar la trei kilometri spre Voineasa este Resortul de Schi Transalpina”.

„Să cumperi apă de izvor? O nemernicie”

Probleme au întâmpinat şi turiştii care au ales să-şi petreacă vacanţa în staţiunea Băile Olăneşti: de la fumatul pasiv, la fumul de grătar, mobilierul ponosit, preţul care nu reflectă serviciile oferite, meniul sărăcăcios sau de proastă calitate, lipsa unor facilităţi în camere, precum prizele sau semnalul Wi-fi, imposibilitatea plăţii serviciilor cu cardul sau faptul că personalul nu este în stare să recomande oferta turistică a zonei şi multe altele: „Condiţiile nu reflectă preţul... Uşile foarte vechi şi distruse. Mobilierul jupuit. Senzaţie de vilă neglijată. La 180 ron o cameră lasă mult de dorit. Dacă stai pe faţă nu poţi lăsa un geam deschis că te împut alţii cu fumul de grătar şi eşti obligat să le asculţi şi toate discuţiile. Pentru o noapte poţi suporta, dar dacă îţi faci un concediu e mai dificil”.

„Ce mi-a plăcut? Nimic! De la confort, curăţenie, mic dejun, personal, condiţii ... absolut nimic! Acest hotel lasă de dorit, sincer vă spun - a doua oară nu m-aş întoarce nici gratis”, susţine un client, iar altul menţionează: „Curăţenia din cameră lasă de dorit, sub pat gunoi, schimbarea prosoapelor şi ridicarea săculeţilor cu resturi a fost făcută a doua zi, doar la cerere. Cât despre schimbarea lenjeriei, nici vorbă, şapte nopţi cu aceeaşi lenjerie. Este perioadă de pandemie, dar aceste probleme nu trebuie să apară nicicând, nicicum”.

Staţiunea Băile Olăneşti - Vâlcea, august 2020; Foto FB Călin George Silaş

Despre pandemie pomenesc şi alţi turişti: „Procedurile anti-COVID-19 nu sunt respectate în restaurant. Se prefac că dezinfectează mesele şi nu poartă mască de protecţie în mod corespunzător” dar şi despre faptul că serviciile şi condiţiile sunt cu mult sub ceea ce pretind unităţile de cazare că oferă: „Mesele erau cu meniuri fixe, cu toate că este hotel de 4 stele” sau „Hotelul este decent pentru condiţiile din România, un 2-3 stele optimist, dar nu de 4. Zona Olăneşti este frumoasă... Renovarea a fost făcută fără cap: baia foarte strâmtă, holurile întunecate, curăţenia în cameră nu există. Parcarea este insuficientă... Preţul camerei este extrem de ridicat pentru condiţiile oferite”.

Printre aspectele reclamate de cei care au ajuns în această vară în Băile Olăneşti se numără şi şantierele din staţiune care crează disconfort, dar şi faptul că în staţiune se plătesc apele minerale folosite pentru diverse tratamente. „Să cumperi apă de izvor? O nemernicie”, remarcă turiştii o problemă unică la nivel naţional, existentă de ani de zile, în legătură cu care autorităţile, de la cele locale până la cele naţionale, preferă să ridice din umeri şi să paseze responsabilitatea de la o instituţie la alta, în loc să caute soluţii.

De remarcat este şi slaba reacţie a administratorilor de hoteluri, pensiuni şi case de vacanţă la criticile obiective ale turiştilor, iar acolo unde există, de cele mai multe ori problemele sunt abordate neprofesionist, clientul ajungând să fie apostrofat pentru deficienţele suportate pe cheltuiala sa.

Manifest din partea unei pensiuni la adresa clienţilor

În dorinţa de a atrage atenţia asupra problemelor cu care şi unităţile de cazare se confruntă la rândul lor, din cauza unor clienţi certaţi cu bunul simţ şi educaţia, dar demonstrând în acelaşi timp o slabă cunoaştere a ceea ce reprezintă industria ospitalităţii, o pensiune din Vâlcea a publicat sâmbătă, 8 august, pe site-ul său de socializare un mesaj care se doreşte a fi un manifest, denumit oarecum neinspirat petiţie.

„Petiţie, către turistul nostru drag! Dragi turişti, vă rugăm: nu mai plecaţi cu lucruri, altele decât cele personale; nu luaţi cu voi, vă rugăm, prosoapele din cameră, că sigur aveţi acasă mult mai frumoase şi mai trebuie şi altor clienţi să se şteargă, asa cum aţi făcut dumneavoastră, după o zi de drumeţie sau când a fost foarte cald! Prosoapele nu sunt suvenir! Iar minciuna cu „din greşeală am luat prosopul”, nu o înghiţim. Nu mai puneţi picioarele încălţate pe pereţi! Nu cred că sunteţi rudă cu celebrul Spiderman şi pereţii nu cred că i-aţi gasit cu amprente de picioare!!... Noptierele nu sunt pe post de coş de gunoi... Nu luaţi cu voi, vă rugăm, linguriţele şi cuţitele care taie bine, chiar dacă vă gândiţi că vă trebuie pe drum.. .Lăsaţi, vă rugăm, tablourile la locul lor pe perete. Chiar dacă vă plac. Nu sunt acolo drept suvenir, ci pentru delectare... Nu abuzaţi, vă rugam, de dotările din bucatarie... Bucătăria pensiunii nu este o bucătărie de restaurant ca să gătiţi dvs. oale cu ciorbe de perişoare, burtă, tocăniţe sau sarmale, prăjituri! Dacă aţi folosit veselă din dotarea pensiunii vă rugăm să le spălaţi după folosire! Nu le lăsaţi pe mese sau în chiuvetă nespălate! Aţi plătit pentru cazare, dar nu şi pentru gaz, apă, detergent de vase, lumină, ustensile şi alte dotări ce nu ţin de cazarea din camera plătită! Şi dacă ghinionul face că aţi spart un pahar, spuneţi vă rugăm proprietarului că nu costă poate numai 5 lei amărâţi în faţa onestităţii. Ca să nu mai zicem de farfurii, carafe, platouri, vaze etc.. Când mâncaţi seminţe aruncaţi cojile la gunoi! Nu pe jos, că doar nu aţi găsit aşa... şi când daţi vina pe copiii dvs. gândiţi-vă că îi educaţi asa de acasă... Nu vă îngrijoraţi, când proprietarul vrea să ştie dacă aţi dormit bine sau dacă aveţi nevoie de ceva, nu vă ţinteşte nimeni portofelul şi nu se doreşte invadarea intimităţii. Este o politeţe constructivă. La revedere sau mulţumesc nu costă nimic, dar vă aduce mult în schimb. Nu ajunge să doriţi să reveniţi într-o locaţie, dacă aţi avut o experienţă bună, trebuie să fiţi şi doriţi, iubiţi şi respectaţi pentru că s-a depus efort ca să aveţi un sejur cât mai confortabil şi plăcut”.

Vă mai recomandăm şi: