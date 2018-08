UPDATE Trei turişti blocaţi pe o stâncă, în timp ce coborau de pe Masivul Cozia, ghidaţi de salvamontiştii vâlceni spre cabana de la releu

Update, ora 20.00 , În scurt timp, turiştii rătăciţi pe munte vor ajunge la Cabana Cozia: „Persoanele blocate pe stâncă au fost ghidate de către domnul Lera, de la Salvamont, prin telefon, şi în 15 minute vor ajunge la Cabana Cozia”, a precizat ISU Vâlcea.

.

Update, ora 19.30 Contactat telefonic, şeful de la Salvamont Vâlcea, Mircea Lera ne-a precizat că situaţia nu este chiar atât de gravă precum pare la prima vedere.

Turiştii, trei tineri au rătăcit de fapt traseul marcat şi cum la munte înserarea se lasă rapid au cerut ajutor. De aici şi informaţia potrivit căreia ar fi rămas blocaţi pe o stâncă.

„S-au rătăcit un pic şi vor reveni pe traseu înapoi. Deocamdată nu sunt blocaţi. Este vorba despre trei băieţi foarte bine echipaţi, foarte inteligenţi, care au pierdut poteca.”

Ca să fie siguri că ajung cu bine la destinaţie, salvamontiştii sunt în permanenţă legătură cu turiştii.

Munţii Cozia se încadrează în grupa estică a Carpaţilor Meridionali, în partea sudică a Făgăraşului, de care sunt despărţiţi prin culoarul Ţării Loviştei.

Cel mai înalt vârf are 1668 m înălţime - Vârful Cozia, dar în ciuda dimensiunilor medii oferă o panoramă extrem de spectaculoasă, atrăgând an de an turişti din toate colţurile lumii.

- Ştirea iniţială -

Potrivit primelor informaţii transmise de purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Vâlcea, Cătălin Popescu, nici unul dintre turişti nu este accidentat.

Cabana Cozia, unde au fost ghidaţi turiştii rătăciţi, de către salvamontişti, pentru a înnopta, Foto: proalpin.ro