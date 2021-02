Trei ani de închisoare. Motivul pentru care un primar a vrut să obţină 1 milion de euro nerambursabili, cu acte false

Chiar dacă în cazul lui Ion Spârleanu a fost dovedită doar intenţia, fostul primar din Creţeni - Vâlcea a fost condamnat pentru infracţiuni de corupţie.

Instanţa de judecată l-a găsit vinovat de tentativă la folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, pentru a obţine fonduri din bugetul general al Uniunii Europene.

Cu toate că nu era novice în meseria de primar, Spârleanu a încercat să obţină finanţare nerambursabilă de aproximativ 1 milion de euro pentru a construi un drum agricol.

Isprava s-a petrecut în 2011, dar abia în 2019 procurorii DNA Piteşti l-au trimis în judecată, fiind condamnat în 2021.

Finanţare nerambursabilă pentru un drum agricol

Ion Spârleanu era primar la al doilea mandat când a depus un dosar la Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, ca să obţină echivalentul a peste 995.000 de euro - la vremea respectivă. Finanţarea nerambursabilă era necesară pentru demararea proiectului „Construirea de drumuri agricole de exploataţie situate în fondul funciar agricol din comuna Creţeni, judeţul Vâlcea”.

Dosarul nu a fost considerat eligibil, dar s-a constatat că mai multe documente depuse erau false. Prin urmare, nici proiectul nu a mai fost implementat.

Spârleanu a fost trimis în judecată, în stare de libertate, abia în vara lui 2019, pe când era de asemenea primar, la al patrulea mandat.

În februarie 2021, a fost condamnat de către o instanţă a Tribunalului Vâlcea la trei ani de închisoare cu suspendare, la care se adaugă şi o perioadă de doi ani în care nu mai are dreptul să acceadă la o funcţie publică. Timp de cinci ani, fostul primar se va afla sub supravegherea Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Vâlcea. În această perioadă va trebui să se prezinte permanent, la anumite date, la judecătorul desemnat cu supravegherea lui sau la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Vâlcea, să-şi anunţe orice schimbare de domiciliu, orice deplasare care depăşeşte opt zile, precum şi întoarcerea; să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă etc..

În acelaşi timp, instanţa a decis să anuleze hotărârea Consiliului Local Creţeni - unul dintre documentele depuse la dosar pentru obţinerea fondurilor nerambursabile, iar pe primar l-a obligat să plătească 1.500 de lei către stat - cheltuieli judiciare.