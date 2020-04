Scandal după aprinderea a 18.000 de candele în cimitire din Râmnicu Vâlcea: „Legătura cu morţii noştri este sacră“

În Râmnicu Vâlcea, primarul Mircia Gutău a avut o iniţiativă personală de a cumpăra candele din banii săi, pentru a fi aprinse în cimitirele din oraş, pentru Noaptea de Înviere.

Acţiunea a fost pusă în practică de angajaţii de la Pieţe Prest care au aprins aproximativ 18.000 de candele. Ulterior, pe pagina de socializare a Primăriei Râmnicu Vâlcea au apărut o serie de imagini şi filmări care au generat discuţii aprinse în mediul online între cei care au apreciat iniţiativa şi cei care au considerat că este vorba despre o acţiune în scop pur electoral.

Acum, Poliţia Vâlcea cercetează cazul pentru a vedea dacă s-au respectat restricţiile şi prevederile impuse prin Ordonanţele Militare.

Sursa videoclip: Primăria Râmnicu Vâlcea





„Edilul-şef a achiziţionat din banii săi aproape 18.000 de candele”

Ideea primarului din Râmnicu Vâlcea, Mircia Gutău, a fost anunţată şi explicată atât pe pagina de socializare a primăriei, cât şi printr-un comunicat de presă.



„O iniţiativă personală a primarului Mircia Gutău: în noaptea de Înviere, lumină la toate locurile de veci din cimitirele Râmnicului! În condiţiile în care la aceste Sărbători Pascale restricţiile de acces în cimitire vor rămâne în vigoare şi în virtutea tradiţiei creştin-ortodocşilor de a aprinde în noaptea de Înviere o lumânare la mormintele celor dispăruţi, primarul Mircia Gutău a avut ideea de a aduce o alinare în sufletele celor care nu vor putea face un astfel de gest. Edilul-şef a achiziţionat din banii săi aproape 18.000 de candele ce urmează a fi aprinse la toate mormintele din cele 11 cimitire de pe teritoriul municipiului Râmnicu Vâlcea. Acţiunea va fi derulată în după-amiaza zilei de sâmbătă, 18 aprilie, de către salariaţii Pieţe Prest SA – în cele două mari cimitire publice ale municipiului, ”Cetăţuia” şi ”Sfântul Ioan”, administrate de această societate – sau de către voluntari ai parohiilor ce gestionează cimitirele parohiale, astfel încât, în noaptea de Înviere, toate locurile de veci unde se odihnesc rudele râmnicenilor se fie luminate. Iniţiativa primarului Mircia Gutău a primit binecuvântarea ÎPS Varsanufie, care l-a felicitat pentru implicare”.

„Asta e turma ce poate fi cumpărată doar cu o lumânare. ”Lumina”, e mult prea departe!”

Deşi iniţiativa a primit sute de aprecieri de la vâlcenii care nu au putut, din cauza restricţiilor impuse prin Ordonanţele Militare, să meargă la căpătâiul celor dragi, care nu mai sunt printre noi, pentru a aprinde o lumânare, au existat şi reacţii dure din partea contestatarilor primarului din Râmnicu Vâlcea.

„Legătura între noi şi morţii noştri e sfântă, sacră! Aici noi şi numai noi suntem cei care facem pentru morţii noştri rânduielile, precum: parastase, aprinderi de lumânări, etc.. Din acest motiv spun că e o blasfemie... Au fost momente în care nu am reuşit să ajung la mormântul celor dragi. Am rugat rudele, vecinii sau prietenii să o facă. Asta e cu totul altceva! De unde până unde şi de ce activiştii unui penal, lipsit de respect, de educaţie, de bună creştere, să aprindă lumânări electorale mincinoase la mormintele noastre?”, consideră unul dintre internauţi.

„Ar trebui să respingi un gest politizat, de manipulare. Ideea are un fond bun, problema e cine s-a folosit de ea, cu ce preţ, cu ce interese... Se foloseşte de rămăşiţele pământeşti pentru a-şi manipula votanţii!... Când zic că şi-a jucat o carte foarte bună, înseamnă că a reuşit să manipuleze oamenii. Nu e nimic bun în asta. Eu nu voiam lumina la familia noastră? Cine n-ar fi vrut... dar nu aşa, nu de la el, nu având scopul asta... Par mulţi cei care îl aplaudă. Foarte puţini văd, încă, şi cât de mulţi vâlceni tac înfiorător de acuzator... Omul se gândeşte natural că ce bine, cineva a pus lumina şi la morţii familiei lui. Majoritatea nu realizează că acest gest este politizat, că sunt interese, că se pun din bani furaţi, şi că... etc.. Nu îi poţi blama pe cei care gândesc atât de simplu. Nu îşi dau seama că se lasă cumpăraţi. Iar ceilalţi care îl susţin sunt ca el, nu sunt cumpăraţi acum, au ei alte interese mai vechi”, sună o altă parte dintre reacţiile negative. „Departe de mine gândul de a blama sau jigni! Mulţimea care se ia după cel din fruntea ei, (precum turma de oi, lăsându-se manipulată, nu e de blamat. Ideea postării nu e "turma", ci îndepărtarea ei de „lumină” şi apropierea doar de lumânare!...18.000 de candele? Cât să coste una? 50 de bani? 9.000 de lei. 25 de bani. 4.500 de lei. Din buzunarul lui personal? De dragul vâlcenilor? Pe bune? Câh. Oricine crede asta e foarte naiv. Ori complice. Punct. Trist şi revoltător câte persoane îl laudă şi îi mulţumesc pentru acest gest "măreţ"! Asta e turma ce, mai nou, poate fi cumpărată (doar!) cu o lumânare. „Lumina”, e mult prea departe, din păcate!”, a concluzionat un alt internaut.

Au existat însă şi persoane care, chiar dacă au fost sau nu de acord cu gestul în sine, au admirat strategia primarului: „Fără nici o chestie, a fost o mişcare politică foarte bună. Prostimea şi-a recâştigat-o...”, sau „Aici, cine l-a sfătuit a făcut-o sublim”.

Cercetări pentru a se verifica dacă s-a respectat legislaţia

Poliţia Vâlcea verifică acum dacă iniţiativa a respectat prevederile Ordonanţelor Militare, cu atât mai mult cu cât exista o restricţie exact împotriva aprinderii de candele, cu această ocazie.

Poliţiştii vor trebuie să vadă dacă, potrivit imaginilor şi filmărilor, la acţiune au participat doar angajaţii Pieţe Prest sau şi alte persoane (în filmare apare inclusiv viceprimăriţa Maria Carmen Preda şi se văd şi câţiva tineri - n.r.), dacă s-au respectat prevederile privind numărul de participanţi, distanţarea socială etc., dacă filmarea cu drona a avut sau nu autorizaţie din partea Autorităţii Aeronautice Civile etc..

Până la ora la care publicam acest material, la Poliţia Vâlcea nu a fost depusă nici o sesizare, aşa cum se anunţa pe reţelele de socializare şi nici nu a fost deschis vreun dosar penal pe această temă.