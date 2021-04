A murit scriitorul Alexandru Popescu-Mihăeşti, autorul „Lexiconului de cuvinte rare şi ieşite din uz”

A văzut lumina zilei în comuna Mihăeşti - Vâlcea, la 14 martie 1933. Provenea dintr-o familie cu şase copii.

„Toată viaţa mea am fost în criză de timp, niciodată nu mi-a ajuns timpul şi niciodată nu am fost mulţumit de ceea ce am făcut. Nu m-am considerat niciodată în concurenţă cu cineva, ci doar cu mine. În condiţiile acestea, dorind mereu să fac mai mult, am constatat că rămân prea multe nefăcute, faţă de cele pe care le-aş fi putut sau aş fi dorit să le realizez”, recunoştea scriitorul, în urmă cu şapte ani, într-un interviu pentru Cultura Ars Mundi