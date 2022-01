Risc de gheaţă şi avalanşe în Meridionali: „Nu recomandăm zona de creastă până la sfârşitul lui martie“. Unde se poate schia

Din prima zi a lui 2022, Vâlcea a înregistrat un număr impresionat de turişti veniţi în mod special pentru zona montană a judeţului.

Potrivit şefului Salvamont Vâlcea, Mircea Lera, cei mai mulţi şi-au îndreptat atenţia spre Domeniul Schiabil Transalpina – Voineasa, dar şi spre staţiunea montană Horezu – Vârful lui Roman, Vârful Cozia şi Parcul Naţional Buila - Vânturariţa.

Un aflux sporit de turişti s-a înregistrat inclusiv în staţiunile balneare, cu precădere în Călimăneşti şi Băile Olăneşti, dar şi în Govora.

Nenumăraţi vizitatori, mai mulţi ca niciodată până acum, comparativ cu aceeaşi perioadă a anilor anteriori, au preferat turismul monahal, bucurându-se de mănăstirile seculare din aceste zone precum: Cozia, Turnu, Horezu, Iezer etc.

Hotelurile, pensiunile, cabanele şi restaurantele de pe Valea Oltului şi Valea Lotrului, inclusiv din Munţii Căpăţânii, s-au dovedit neîncăpătoare. O altă mare atracţie a acestor zone au fost parcurile acvatice şi piscinele cu apă termală sau încălzită.

Aquapark Cozia din staţiunea Călimăneşti - Căciulata în 2022 Foto Bogdan Sandu

Mulţi au preferat pârtiile de la Transalpina sau derdeluşul de la Vârful lui Roman, alţii s-au mulţumit doar cu o plimbare pe munte.

Salvamontiştii atrag însă atenţia iubitorilor de sporturi de iarnă, dar şi de munte asupra riscurilor la care se expun în această perioadă: legat de avalanşe, dar şi de gheaţa formată din cauza diferenţelor mari de temperatură pe timp de zi şi noapte, din această perioadă.

Dacă la Transalpina s-au pus în funcţiune instalaţiile pentru telegondole şi teleschi, şi implicit pârtiileîncă dinaintea sărbătorilor de iarnă, în staţiunea din Horezu, turiştii s-au adaptat condiţiilor existente.

„Administratorii de acum, de la Transalpina, s-au dovedit mult mai atenţi, au strâns pietrele de pe pârtie încă de astă-vară şi s-au ocupat de reamenajare din timp. De aceea, turiştii au început să vină în număr mare încă de la deschidere. După aceea, în topul preferinţelor montane, s-a clasat Vârful lui Roman, chiar dacă anul acesta pârtia de acolo nu funcţionează. Turiştii s-au dat cu sacii şi cu săniile pe derdeluşul improvizat. Spre exemplu, duminică (2 ianuarie – n.r.) nu aveai loc de câţi turişti erau în zonă”, a menţionat şeful salvamontiştilor vâlceni.

La acest lucru a contribuit şi faptul că din acest an, deszăpezirea drumului spre staţiunea din Vârful lui Roman nu a mai fost făcută de Primăria Horezu.

„Cineva a subcontractat acest serviciu şi se face deszăpezire pe două benzi, până sus, se poate urca cu orice maşină. Iar dacă e gheaţă, este bine să existe lanţuri pentru zăpadă. Se poate ajunge astfel la fiecare cabană, inclusiv la Mănăstirea Alina, pe două benzi, nu chinuit, ca în anii trecuţi. De aceea, nici nu au mai fost problemele din trecut, în ciuda numărului mare de turişti”, a mai precizat şeful Salvamont Vâlcea, pentru „Adevărul”.

Traseele montane din cele două parcuri naţionale ale Vâlcii s-au dovedit şi ele o mare atracţie a acestui început de an.

„Apoi avem Cozia cu turişti de toate felurile şi Buila – Vânturariţa cu turişti mai experimentaţi, care au preferat Curmătura Builei, iar unii străbat chiar toată creasta. Sunt dintre cei care ne sună, ne cer informaţii. Am avut, spre exemplu, în urmă cu două săptămâni, şi grupuri. Iar când a fost risc de avalanşe, le-am recomandat să nu se aventureze şi ne-au respectat sfaturile. Cam astea sunt zonele unde se strâng cei mai mulţi turişti”, a precizat şeful Salvamont Vâlcea, Mircea Lera, care a menţionat riscurile la care se supun cei care merg în această perioadă la munte, în Carpaţii Meridionali.

Domeniul schiabil Transalpina Voineasa din judeţul Vâlcea în 2022 Foto Şcoala de schi Voineasa - Transalpina

„Riscurile de avalanşă sunt, în acest moment, la peste 1.800 de metri de nivel 3, iar sub 1.800 m de nivel 2. Aproape pe toate pantele sudice ale Meridionalilor, cum este cazul nostru, ziua, la temperaturile actuale, se topeşte din zăpadă, iar noaptea îngheaţă. Drept pentru care, unde panta are o înclinaţie mai mare de 25 – 30 de grade, accesul în afara pârtiilor se poate face numai pe echipament tehnic - colţari şi pioleţi, şi asiguraţi în coarde. Ca salvatori montani, la nivel naţional, am cerut turiştilor să nu iasă cu schiurile decât dacă chiar sunt cu adevărat cu experienţă şi numai şi numai dacă au condiţie fizică şi echipamentul necesar, iar celor care practică traseele turistice nu le recomandăm să iasă în zona de creastă până la sfârşitul lui martie, începutul lunii aprilie”, spune Lera.