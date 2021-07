Rezultatele la Evaluarea Naţională 2021, explicate de dascăli: „Este generaţia care a fost supusă celor mai multe provocări“

Un oficial vâlcean consideră că numărul scăzut de medii de 10 obţinute la Evaluarea Naţională de către absolvenţii de clasa a VIII-a nu reprezintă cel mai bun indicator pentru situaţia învăţământului din acest moment, ci rata de promovare.

Anul acesta, la examenul de Evaluare Naţională, după contestaţii, doar 132 de elevi din întreaga ţară au reuşit să obţină media 10, potrivit site-ului „edu.ro”. Înainte de contestaţii, acestea erau de şapte ori mai puţine decât cele de anul trecut. După recorectare, numărul a mai crescut, dar nu spectaculos, rămânând la cel mai scăzut nivel al ultimilor ani.

Anul trecut, în schimb, s-a înregistrat cel mai mare număr: 892 de medii de 10. O performanţă asemănătoare a mai fost obţinută în 2013 - 856 de elevi obţinând maximum posibil.

Două profesoare din Vâlcea, dintre care una conduce inspectoratul şcolar, iar cealaltă - şcoala cu cele mai bune rezultate, consideră că au fost un cumul de factori care au dus la rezultatele obţinute în acest an, la Capacitate.

„Numărul mediilor de 10 nu reprezintă cel mai bun indicator”

Şefa învăţământului vâlcean, prof. Mihaela Andreianu, susţine că pe lângă pandemie, schimbarea tipului de subiecte de examen, din acest an, a contribuit la rezultatele obţinute. Subiectele de tip TISA, chiar dacă nu sunt „neapărat mai grele”, se pare că au dat bătăi de cap în special copiilor foarte buni, în schimb au fost de ajutor pentru ceilalţi elevi, având în vedere gradul de promovare.

La Vâlcea, rata de promovare a fost de 78,8%, peste media pe ţară, ceea ce a clasat judeţul pe locul 10, în topul naţional.

„Nu consider că numărul mediilor de 10 reprezintă cel mai bun indicator al situaţiei învăţământului. Numărul scăzut de medii de 10 în Vâlcea, prin comparaţie cu cel de anul trecut, reprezintă o tendinţă la nivel naţional. Una dintre cauzele pentru care s-a întâmplat acest lucru, pe lângă pandemie, consider că a fost şi faptul că, pentru prima dată, în acest an, s-a dat un altfel de tip de subiecte la examene, mă refer la acele subiecte tip TISA. Nu sunt neapărat mai grele, sunt accesibile, cel puţin pentru nivelul mediu. Dar conţin şi un grad mic de dificultate pentru a face diferenţa între note de 7,8 şi nota 10”, a declarat Mihaela Andreianu pentru „Adevărul”.

Clasa pregătitoare, lipsa manualelor, şcoala hibrid, pandemia şi subiectele TISA

După recorectare, la Vâlcea s-a obţinut încă o medie de 10, a doua. Prin comparaţie, în 2020, Vâlcea raporta 17 medii de 10. Cea de-a doua medie a fost obţinută tot de către o elevă a Şcolii Gimnaziale „Take Ionescu” - considerată cea mai bună din judeţ.

Directoarea aceste unităţi, prof. Florina Soare a menţionat de asemenea motivele pentru care anul acesta nu s-au mai obţinut performanţele de anul trecut: „Aşa cum ne-am obişnuit, suntem şcoala care obţine cele mai multe medii maxime, iar promovabilitatea este aproape 99% (103 elevi au susţinut examenele naţionale). Aceşti copii aparţin generaţiei care a fost supusă celor mai multe provocări: clasa pregătitoare, lipsa manualelor şcolare în primele luni ale fiecărui an de studiu, pandemia care i-a ţinut departe de şcoală şi prieteni din martie 2020, studiind online sau pe sistem hibrid, dar seriozitatea şi dorinţa de a fi cei mai buni, ne-a adus tuturor satisfacţii depline”

„Rata de promovare este cea care dă valoarea unui examen”

Anul acesta, cel mai mare număr de medii de 10 s-a înregistrat la Cluj - 16 elevi reuşind această performanţă, judeţ urmat de Bucureşti cu 14 medii.

Mihaela Andreianu a mai declarat pentru „Adevărul“ că cel mai bun indicator pentru a înţelege situaţia învăţământului în acest moment îl reprezintă nivelul de promovare: „Au fost şi medii peste 9 destul de multe, atât la Vâlcea cât şi la nivel naţional. Rata de promovare este cea care până la urmă dă valoarea unui examen. Iar aici stăm mai bine decât anul trecut şi suntem şi peste media naţională, cu 78,8%. Este foarte bine după acest an pandemic în care toţi copiii au avut de suferit, mai ales că este peste procentul la nivel naţional. Iar acesta, spun eu, este un indicator bun”, a mai spus şefa IŞJ Vâlcea, amintind de asemenea şi de faptul că este vorba despre prima generaţie care a prins clasa pregătitoare.

Din punct de vedere al ratei de promovare a examenului de Evaluare Naţională 2021, Vâlcea este în topul judeţelor din Oltenia, în ciuda numărului scăzut de medii de 10.

Mai multe note de 10 la matematică, decât la română

În Vâlcea, au depus contestaţii 465 de elevi, cele mai multe la limba şi literatura română (292). Aproximativ două treimi (336) dintre aceştia s-au ales cu note mărite, iar restul cu note mai mici (87).

Cele mai multe note de 10, din totalul de 29, au fost obţinute la matematică de către 24 de absolvenţi de clasa a VIII-a.

Nici în acest an, nu a fost eliminat din examen vreun elev, pentru tentativă de fraudă. De asemenea, nici un elev nu s-a înscris pentru etapa specială a examenului de Capacitate.

În perioada 16 - 22 iulie, absolvenţii claselor a VIII-a vor putea opta pentru un loc la liceul dorit, urmând repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat pe data de 24 iulie.

Nota cu care se va intra la liceu va fi formată din media generală obţinută la Evaluarea Naţională (cu o pondere de 80%) şi media generală de absolvire a claselor din gimnaziu (cu o pondere de 20%).