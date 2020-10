Primul concurs online de puzzle: Puzzle RoMANIA. „Este o activitate distractivă pentru toată familia“

Fiecare etapă se desfăşoară pe durata a trei zile de weekend, de vineri de la ora 00:01, până duminică la 23:59. Participanţii pot da startul numai dacă ştiu care este simbolul secret al fiecărei etape.

Deşi vârsta participanţilor începe de la cei mai fragedă până la cea mai coaptă, dintre cei înscrişi efectiv în concurs până acum cel mai tânăr are 17 ani, iar cel mai vârstnic – o doamnă – are 65 de ani.

Se poate participa şi în echipă şi individual, dar nu există vreo diferenţă, la contorizarea rezultatului, pentru că ideea de bază a jocului a fost să implice familiile, prietenii, rudele în joc. Aşa se face că în prima etapă, cele mai multe puzzle-uri au fost făcute de tânărul de 17 ani, iar în al doilea weekend, de o familie.

În primul weekend au fost 51 de participanţi, iar în al doilea 64. Primii, au reuşit să facă în cele trei zile de concurs 78 de puzzle-uri, ceilalţi 114.

Cum s-a născut ideea acestui concurs, cum se derulează şi în ce constă am aflat în exclusivitate chiar de la iniţiatorul acţiunii, Cătălin Vezetiu.

Cătălin Vezetiu - iniţiatorul primului concurs naţional online de puzzle - „Puzzle RoMANIA” Foto Adevărul

„Pasiunea mea pentru fotografie şi pentru puzzle au început cam în aceeaşi perioadă. În 2014, pe când aveam nevoie de informaţii despre cum se lipesc puzzle-urile, am căutat pe Facebook un grup unde să pot adresa întrebări. Am dat peste un grupuleţ, dar nu prea avea activitate. Şi atunci, m-am decis să fac grupul meu. După o perioadă de timp am fost contactat de persoana care deţinea grupul „Puzzle România” căreia i-am propus să ne unim grupurile şi să ne dezvoltăm. Aveam pe atunci câţiva zeci de membri. Un an mai târziu s-a întâmplat uniunea”. Astfel s-a născut comunitatea „Puzzle RoMANIA” , de la „mania pentru puzzle în România”.

amănunte despre ediţia din acest an a acestui eveniment care se desfăşoară pe perioada a două luni, la începutul fiecărui an. Tot pe atunci, Cătălin a aflat de la unul dintre membri că există un concurs la nivel mondial: „World puzzle days”. AICI aflaţiamănunte despre ediţia din acest an a acestui eveniment care se desfăşoară pe perioada a două luni, la începutul fiecărui an.

„Mi-a plăcut ideea la nebunie, aşa că am tradus regulamentul, l-am pus pe grupul de puzzle şi am invitat toţi membrii să participe. În 2015, ne-am înscris la concursul mondial patru concurenţi, iar un an mai târziu – şapte. În cele două luni, de la începutul fiecărui an, trebuia să faci cât mai multe puzzle-uri. La prima ediţie s-au făcut doar puzzle-uri de 1000, 1500 şi 3000 de piese, iar la a doua ediţie de 2000, 4000 şi 6000 de piese”.

Tot atunci a aflat şi detalii despre cum se poate organiza un astfel de concurs: „Ca să nu trişezi, să ai puzzle-urile dinainte făcute, se folosea un simbol secret, idee pe care o folosim şi noi acum”.

„Marele câştig: petreci distrându-te un weekend cu cei dragi”

De altfel Concursul Naţional Online de Puzzle din România „Puzzle RoMANIA” are la bază multe dintre ideile acţiunii la nivel mondial: „Regulamentul nostru este inspirat după regulamentul concursului de la nivel mondial. De patru ani îmi doresc să organizăm şi noi un astfel de concurs. Am vrut în perioada carantinei să organizez concursul cu unul dintre marii distribuitori de puzzle-uri din România, dar a rămas totul la nivel de discuţie”.

Abia în urmă cu câteva săptămâni, Cătălin a fost abordat din nou, de un nou membru care-şi dorea să se implice mai mult în comunitate şi căruia i-a dezvăluit intenţia pe care o are de atâţia ani.

„Cristina, din Craiova, şi-a descoperit de curând pasiunea pentru puzzle. Ea s-a oferit să mă ajute, motiv pentru care a ajuns moderatoare a grupului Puzzle RoMANIA”. Astfel s-a născut concursul. „Este primul şi singurul concurs online de puzzle din România. Au mai fost mici concursuri realizate de fabricanţi, doar fizic, nu online. Şi m-am documentat temeinic, pe această chestiune, tocmai ca să nu risc să spun vreo prostie”, subliniază Cătălin.

Ideea concursului de la bun început a fost de a implica în această acţiune familii, prieteni, rude, amici, care, împreună să petreacă weekend-ul într-un alt mod: distrându-se, părinţi cu copii, fraţi, bunici, rude etc. „Şi am reuşit”, mai spune Cătălin bucuros că a primit poze în care părinţii asamblează puzzle-uri cu copiii sau reacţii de genul: „Soţul meu niciodată nu m-a ajutat, acum s-a implicat pentru prima dată, datorită concursului vostru!”. De aceea, consideră că: „Marele câştig al acestui joc este că ai petrecut un weekend împreună cu soţul, copiii, părinţii, rudele, făcând ceva amuzant, antrenant inclusiv pe plan intelectual, ca o echipă”.

Mania pentru puzzle, în România

Apariţia acestui eveniment a fost oarecum stimulată, dacă se poate spune aşa, de pandemie. Pentru că în această perioadă, grupul de facebook a crescut de la 400 de membri la peste 1.000.

„Am început să vorbim despre concurs, lipsa unui sponsor. Aveam împreună câteva puzzle-uri de oferit. Am scris şi pe grup că vrem să facem timp de patru săptămâni, în timpul weekendului, concursul şi să oferim câte un premiu”.

Şi de la anunţul respectiv, au început să apară şi sponsorii. „Cei de la ”We love puzzle” au văzut postarea şi s-au oferit să ne sponsorizeze cu un premiu, au văzut-o şi cei cu care discutasem anterior, ”Lex Hobby Store”, care ne-au oferit cinci premii. Apoi, cei de la ”Creat Cera” care mi-au achiziţionat câteva fotografii şi care-mi dăruiseră nişte puzzle-uri create după imaginile mele, au oferit şi ei premii. Iar doi membri au oferit unul câte cinci, iar celălalt trei puzzle-uri”. Şi astfel, s-a rezolvat problema premiilor.

„Aşa am strâns premii pe care să le putem oferi timp de cinci weekend-uri: câte patru puzzle-uri pe weekend. Iniţial, ne gândeam să facem concursul pe parcursul doar unei singure luni. Dar am decis să mărim această perioadă la cinci săptămâni, ca să menţinem interesul şi să nu ne lungim şi pe perioada sărbătorilor, după care îmi doresc să realizăm a doua ediţie a concursului”, ne mai mărturiseşte Cătălin.

Zeci de participanţi de la primele etape, sute de puzzle-uri completate

Participarea, încă de la primul weekend, s-a dovedit peste aşteptări: „Am sperat să avem 10 participanţi, în cel mai bun caz 20. Dar, în primul weekend s-au înscris 51 de persoane, iar în al doilea 64 de participanţi. La prima etapă, s-au încadrat în timpul alocat doar 49 de participanţi, finalizând 78 de puzzle-uri. Apoi” în următorul weekend am avut 114 puzzle-uri”.

Încă de la prima etapă există şi un „copil - minune”, cel care a reuşit să construiască cele mai multe puzzle-uri, în primul weekend, motiv pentru care a primit un cadou consistent din partea organizatorilor şi a unor membri ai comunităţii. Deşi la fiecare etapă au existat patru premii, primul loc a fost de fiecare dată ocupat de cel / cei care au reuşit să termine nu mai puţin de cinci puzzle-uri, în trei zile. În al doilea weekend, câştigătorii deja lucrau la al şaselea puzzle, când s-a finalizat etapa, iar „copilul - minune” a fost la un pas să termine, din nou, cinci puzzle-uri.

Simbolul secret şi regulile concursului

Există o serie de condiţii pe care participanţii trebuie să le îndeplinească. Regula generală este că fiecare poate participa individual sau în grup, cu unul sau mai multe puzzle-uri, la alegere, cu ce are prin casă. Dar, dacă la primele două etape, s-au putut face puzzle-uri de 500 până la 1.000 de piese, începând cu al treilea weekend, se vor face doar puzzle-uri de peste 1.000 de piese. Şi nu sunt singurele reguli.

„Datorită unui simbol secret pe care toată lumea îl află doar înainte de concurs, ne asigurăm că toate puzzle-urile sunt începute de la zero. La prima etapă, spre exemplu, a fost un bileţel, pe care participanţii au trebuit să scrie nişte cuvinte încurajatoare, în al doilea weekend a fost o carte. Dacă nu cunoşti simbolul, nu ai cum să participi. Pentru că atunci când se dă startul tu trebuie să postezi o fotografie cu toate piesele nefăcute şi cu simbolul. Apoi, pe parcurs, trebuie publicată o fotografie de progres care să aibă acelaşi simbol”. Nu înseamnă că dacă cineva vrea musai să păcălească sistemul, nu ar fi posibil, lucru recunoscut şi de către organizatori, care însă sunt de părere că o astfel de „manevră nu ar renta”, având în vedere că efortul financiar de participare ar fi mai mare decât premiul în sine, simbolic pentru unii, dar un simbol nepreţuit pentru alţii. Şi ca orice organizare de eveniment şi concursul online de puzzle s-a dovedit o piatră de încercare pentru iniţiatori, care s-au văzut nevoiţi să monitorizeze concursul 24 de ore din 24, timp de trei zile. „La prima etapă, din 24 de ore, zilnic cam 18 - 20 ore le-am stat pe grup, şi Cristina şi eu. Sunt extrem de multe informaţii de prelucrat, trebuie ţinută evidenţa participanţilor, a puzzle-urilor, fiindcă unii încep un puzzle şi apoi renunţă şi tot aşa”. Din acest motiv ar avea mare nevoie de un program de monitorizare. „Îmi doresc să reuşesc să mai atrag ceva sponsori şi pe cineva care să ne facă un program de contorizat, după unii algoritmi, un programator. Una dintre participante a rămas să vorbească cu soţul. Cineva va trebui să-şi piardă un weekend, ca să înţeleagă exact despre ce este vorba”, este de părere Cătălin, conştient de munca titanică din spatele concursului, dar şi a faptului că „fără sponsori acest vis n-ar fi devenit niciodată realitate”.

Şi, deşi organizatorii nu au luat în calcul şi „Marele Trofeu” al primei ediţii, susţin că este o idee la care se vor mai gândi. Până atunci, sponsorii se întrec în reduceri pentru membrii grupului „Puzzle RoMania”: „We Love Puzzle” acordă un voucher pentru reduceri de 30% valabil până miercuri la miezul nopţii pentru toţi cei care au participat la etapa anterioară sau se vor înscrie la următoarea etapă, iar Creat Cera oferă reduceri de 50% tuturor membrilor.

