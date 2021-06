Primărie amendată cu 100.000 de lei. Molizii căsăpiţi de lângă apartamentele şefului de la Mediu FOTO

Întâmplător sau nu, printre acţiunile care au dus la acest final se numără şi tăierea unor molizi de pe două străzi pe care deţine proprietăţi chiar şeful Gărzii de Mediu Vâlcea, instituţie care însă, când a fost sesizată de cele întâmplate, nu a constatat nimic.

Sancţiunile au fost date, în luna mai, de superiorii din cadrul Comisariatului General al Gărzii de Mediu în urma semnalării situaţiei de către societatea civilă: 100.000 de lei pentru administraţia locală - pentru neactualizarea Registrului Spaţiilor Verzi şi 5.000 de lei pentru instituţia din subordine, Pieţe Prest, pentru tăierile ilegale.

În Râmnicu Vâlcea însă, această problemă a început să întâmpine o opoziţie pe măsură datorită unor oameni care au refuzat să renunţe la demersul lor în ciuda piedicilor autorităţilor, care se arată mai preocupate să-şi ascundă una alteia greşelile decât să le rezolve.

Iniţial, ea a denumit petiţia «Opriţi tăierea excesivă a coroanei arborilor din Râmnicu Vâlcea», apoi a redenumit-o «Opriţi mutilarea arborilor din Râmnicu Vâlcea» în speranţa că va avea efectul scontat.

„Am fost suficient de prevăzătoare să includ şi problema tăierilor definitive ale arborilor sănătoşi. Bănuiam că Pieţe Prest, societatea din subordinea Primăriei care se ocupă de aceste activităţi, nu se va da în lături nici de la asta”, a anticipat profesoara Simona.

În loc să răspundă punctual, reprezentanţii administraţiei publice locale s-au mulţumit să dea asigurări că totul este în regulă, iar toaletările agresive se fac pe criteriul „tăierilor de regenerare”.

Numai că articolul 12 din Legea 24/2007 – a spaţiilor verzi, precizează limitele intervenţiilor în coronament şi nu menţionează deloc tăierile de regenerare, atrage atenţia reprezentanta societăţii civile.

Revenind la acţiunile societăţii civile, o sesizare depusă la Ministerul Mediului a fost redirecţionată către Comisariatul Judeţean al Gărzii de Mediu Vâlcea care a conchis: „Nu s-au constatat nereguli”.

Într-o situaţie similară, la Hunedoara, răspunsul a fost cu totul altul, comisarii Gărzii de Mediu sancţionând toaletările agresive.

Pandemia a îndreptat atenţia autorităţilor către alte sectoare, până în luna noiembrie a anului 2020 când „drujbele Pieţe Prest nu s-au mai mulţumit doar cu mutilarea coroanelor arborilor, i-au căsăpit de tot. Le trebuiau lemne de foc”, a mai constatat amar Simona Mir.

Ea a mai aflat că „oficial”, materialul lemnos rezultat mergea la sere, dar nu a văzut nici un document care să certifice spusele reprezentanţilor Primăriei.

„De-aia se taie ditamai arborii sănătoşi ca să crească panseluţele mari (pe post de compost – n.r.). Să ajungem ca proştii ăia de ţin arbori seculari şi îi transformă în obiectiv turistic? Dacă le cade un arbore secular pe maşină?”, întreabă ironic şi retoric profesoara care a declanşat un curent de opinie în Râmnicu Vâlcea.

„Au venit drujbele în zona Nord. 24, 25 şi 26 noiembrie, trei zile negre pentru arborii sănătoşi de pe Strada Rapsodiei şi Aleea Primăverii, nişte molizi maiestuoşi, absolut nevinovaţi. Din acest moment, a început partea a doua a demersului pentru arbori”, a mai explicat iniţiatoarea ce s-a întâmplat legat de momentul care a adunat şi mai multă lume decisă să lupte pentru aceeaşi cauză.

Petiţia a fost actualizată, fiind subliniată importanţa arborilor mai ales în contextul pandemic.

„Am redenumit-o pentru a reflecta prioritatea momentului, respectiv «#nu_tăiaţi_arborii_sănătoşi_din_Râmnicu_Vâlcea» . Am cerut iar avizele de tăiere de APM şi am făcut iar sesizare către Garda de Mediu Vâlcea. Desigur iar nu s-au constatat nereguli, iar în răspunsul primit ni s-au comunicat nişte puncte de vedere care ar fi fost temeiul tăierilor arborilor sănătoşi. Le-am cerut şi pe acelea de la APM. Şi am mai făcut ceva: le-am citit - spre deosebire de Garda de Mediu Vâlcea. Şi ce să vezi?”, mai întreabă Simona retoric.