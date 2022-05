Primăria executată silit pentru o datorie care a crescut de 20 de ori se va judeca cu lăutarii şi fostul primar

Între timp, noua conducere administrativă a localităţii a chemat în judecată Asociaţia Culturală Sprint Art care-i reprezintă pe lăutarii din Satu Mare, nemulţumită de suma uriaşă pe care o are de achitat.

În plus, conducerea Primăriei intenţionează să intenteze un proces şi fostului primar, pentru recuperarea datoriei care a crescut în acest răstimp de 20 de ori.

Actualul primar, Alin Dumbravă (PNL) susţine că a preluat administraţia publică locală în 2020 cu o gaură în buget de peste 7 milioane de lei, datorii din care a reuşit să plătească până acum doar jumătate.

Din cauza eşalonării plăţii, Primăria Suteşti nu va mai putea face investiţii în comunitate. Bugetul de anul trecut şi o parte din bugetul actual, în mare parte, au fost folosite pentru plata titlurilor executorii.

Fostul primar neagă acuzaţiile care îi sunt aduse şi susţine că vina ar aparţine actualei administraţii.

Lăutarii, daţi în judecată pentru pretenţii

Din cauza contractului încheiat în 2013, când lăutarii au concertat la „Zilele comunei Suteşti”, care prevedea penalităţi de 1% pe zi , în cazul în care onorariul nu era plătit la timp, o datorie de 25.000 de lei a ajuns la 512.000 de lei.

Lăutarii au avut câştig de cauză în urma proceselor intentate fostelor administraţii, care s-au finalizat în 2019 cu o hotărâre judecătorească definitivă. Urmare a acesteia, s-a ajuns să se pună sechestru pe bunurile mobile şi o parte din bunurile imobile ale Primăriei Suteşti, inclusiv pe microbuzele şcolare care deservesc cei 150 de elevi ai localităţii.

Microbuzele şcolare ale localităţii Suteşti - Vâlcea Foto captură video

Acestea urmau să fie scoase la vânzare joi, 5 mai, dar un acord de ultim moment, care prevede ca lunar să fie plătiţi câte 18.000 de lei lăutarilor, a dus la anularea licitaţiei.

„Pentru că a existat deja o contestaţie la executarea silită, pe care a câştigat-o partea adversă, nu se mai poate face nimic pe această cale pentru stoparea ei, până când nu vom avea o decizie judecătorească finală favorabilă. Până atunci vor putea face licitaţiile în continuare, dacă vor dori. Deocamdată s-au oprit, în urma acordului”, a explicat primarul Alin Dumbravă pentru „Adevărul”.

„O să ne îndreptăm asupra domnului primar, noi, ca instituţie”

Prim-gospodarul din Suteşti a mai menţionat pentru „Adevărul” că se va îndrepta şi asupra fostului primar din cauza căruia s-a creat întreaga problemă. „Avem angajată o firmă de avocatură care a făcut deja demersurile şi pe data de 17 mai am chemat în judecată firma care reprezintă trupa de lăutari, la Tribunalul Satu - Mare. După aceea, oricum o să ne îndreptăm asupra domnului primar, noi, ca instituţie”, a precizat sursa citată.

Alin Dumbravă a precizat că datoria către lăutari reprezintă doar o mică parte din problemele cu care se confruntă Primăria Suteşti: „Avem datorii mult, mult mai mari decât se vehiculează în presă la ora actuală. Adică am avut 7,2 milioane de lei şi am ajuns undeva la 3,6 milioane. Discut despre datorii rămase de la fostele administraţii, preluate în 2020, când am venit la Primărie”.

Primăria Suteşti Vâlcea şi tractorul scos la licitaţie publică în urma executării judecătoreşti Foto Dacy Stoica

Fostul edil recunoaşte că administraţia nu s-a apărat în instanţă

Fostul primar Ion Stănescu susţine că datoria de fapt ar fi fost plătită, iar administraţia nu s-ar fi apărat în instanţă şi de aceea s-a ajuns aici.

Doar că procesul s-a finalizat în 2019, perioadă în care la conducerea primăriei s-a aflat chiar el până în 2015, iar ulterior fiica sa.

Acesta a declarat pentru Kanal D : „Eram în 2012, în campanie electorală. Ce vină am eu acum? A costat vreo 7.000 de lei. Aici e vreo infracţiune, vreo minciună. E plătită suma”, a mai spus acesta lăsând să se înţeleagă că la mijloc ar fi o neînţelegere de care au profitat lăutarii.

