Tânărul iniţiator al ambiţiosului proiect susţine că vrea să realizeze o maşină de top accesibilă cât mai multor oameni care iubesc acest gen, atât din ţară cât şi de peste hotare.

Proiectul « LP:ONE Motor - Lightway performance one » urmăreşte producerea în serie limitată a primei maşini sportive adaptată drumurilor din România, dar care să ofere performanţe de top folosind elemente din lumea motorsportului.

O maşină care va ajunge la 100 km în 2,9 secunde, va avea caroserie din fibră de carbon şi şasiu exoschelet tubular. Şi, cel mai important, va costa sub 100.000 de euro.

Pentru a-şi îndeplini visul de a avea propria maşină, dar şi de a o împărţi cu restul lumii, Andrei i-a contactat pe cei de la Renault Sport R.S. pentru a-i furniza cel mai puternic şi performant motor de serie creat de companie la momentul actual, alături de sistemul de transmisie. Caroseria din fibră de carbon este realizată de o companie din Vâlcea, care lucrează în principal doar cu Armata şi NATO, iar şasiul exoschelet tubular - de o firmă din Bucureşti.

Echipa de proiect intenţionează să prezinte maşina anul viitor la Salonul auto de la Geneva.

Proiectul de suflet al unui tânăr de 20 de ani

Povestea maşinii sport de serie a plecat de la cele două pasiuni ale lui Andrei Ungureanu: business-ul şi automobilismul. „Am dorit foarte tare să combin afacerile şi domeniul auto. Astfel, am ajuns să-mi doresc să creez propria marcă auto. Acesta a fost motivul pentru care vreau să văd acest prototip mai departe, pe piaţă”, a declarat Andrei reporterului „Adevărul”.

Dorinţa de a dezvolta o maşină sub o marcă proprie, una românească, s-a materializat într-un proiect demarat în urmă cu aproximativ doi ani de zile: „A fost un vis de-al meu. Iniţial, mi-a fost teamă că n-o să reuşesc să-l materializez, să fac faţă. După ce am terminat cu BAC-ul, mi-am dat însă seama că vreau să fac ceva uimitor”, a mărturisit Andrei încrezător că indiferent de rezultat are doar de câştigat.

Familia a fost destul de sceptică iniţial, dar pe parcurs a realizat că băiatul nu visează cu ochii deschişi, ci este decis să-şi pună ideea în practică. „La început ai mei au crezut că este vorba despre o nebunie, la fel cum probabil cred mulţi, apoi, când au văzut că toată treaba devine serioasă, au început să mă susţină”, recunoaşte Andrei.

„A fost greu să-mi fac o echipă până când i-am cooptat pe cei de la Renault”

Conştient de faptul că nu poate face nimic de unul singur, indiferent de cât de competitiv sau de creativ ar fi, a adunat în jurul său o echipă formată din specialişti în toate domeniile auto, de la ingineri la proiectanţi şi designeri, din întreaga ţară. A început însă proiectul singur, iar colaboratorii i-a cooptat pe parcurs. Primele schiţe îi aparţin, dar acum uitându-se în urmă recunoaşte: „Desenam oribil. A fost greu să-mi fac echipa până în momentul în care am ajuns să-i cooptez pe cei de la Renault, apoi totul a părut mult mai uşor, a venit practic de la sine.”

Acum echipa, spune Andrei, este completă, atât pe partea de proiectare cât şi de fabricare a prototipului fiind implicaţi în acest proiect 24 de ingineri. Pe lângă aceştia, opt tineri sunt dedicaţi design-ului şi modelării 3D. De fapt, deocamdată, doar ei lucrează în acest moment la proiect. După ce se va finaliza această etapă, vor intra în acţiune celelalte echipe.

„În perioada următoare ne vom completa, finaliza, echipa. Chiar dacă am realizat un design, intenţionăm să-l optimizăm, să obţinem versiunea a doua a ultimei randări, pentru că totul pleacă de la design, inclusiv costurile şi timpul de producţie. Ne mărim echipa de designeri, care este şi cea mai tânără dintre echipele de proiect. Prin comparaţie, la proiectare şi producţie avem doar experţi în domeniu, cu ani buni de experienţă în spate”, ne lămureşte Andrei aflat în plină campanie de vânare a celor mai competitivi designeri

Prototipul, realizat la vară

Proiectul a avansat atât de mult încât în această vară, din luna iulie, să preconizează că se va trece la fabricarea prototipului.

„După ce vom finaliza designul, vom merge să-l promovăm, pentru a putea atrage mai apoi sponsorii şi investitorii. Cum avem deja mai multe oferte în acest sens, nu ne facem vreo problemă din punct de vedere al investiţiei, suntem siguri că o vom obţine. Asta şi pentru că avem o echipă extrem de competentă în spate, avem nişte parteneri de top, precum cei de la Renault - de unde vom lua motorul şi cutia de viteze, sau Dojo Motor Sport din Bucureşti care vor fabrica şasiul, ori băieţii de la CSP Design care proiectează şi fabrică caroseria. În momentul de faţă, aceştia din urmă lucrează doar cu Armata şi cu cei de la NATO. Suntem cam singurii din exterior cu care colaborează”, ne dezvăluie mândru Andrei.

Maşina sport, fabricată la Vâlcea

Şi pentru că vorbim despre o maşină românească, o parte dintre componentele importante vor fi fabricate în ţară: şasiul în Bucureşti, carcasa în Vâlcea, scaunele vor fi fabricate tot în România, iar designul va fi tot autohton. În Bucureşti se va realiza primul prototip, pentru ca apoi LP:One Motor să fie asamblată în Vâlcea. „Dezvoltarea se va realiza atât în Bucureşti, cât şi în Vâlcea. Tot la Bucureşti, în afară de inginerii în dezvoltare şi producţie, avem şi biroul de proiectare. Mi-am dat seama că pot găsi cea mai mare parte din resurse pentru fabricarea acestei maşini în ţara noastră, că o astfel de maşină de top poate fi produsă şi la noi. O parte dintre componente va fi adusă însă din afară. Vom colabora pentru piese cu un furnizor din Anglia. Frânele, suspensiile vor fi luate de la branduri premium, deja omologate. Iar motorul şi cutia de viteze vor veni de la Renault. Tot ce va fi produs în România va trebui, de asemenea, omologat, dar nu avem emoţii, pentru că beneficiem de materiale de top – fibra de carbon, de exemplu, este cel mai rezistent material din domeniul auto”, susţine iniţiatorul proiectului. Locul unde se va produse maşina sport LP:One Motor se află la graniţa judeţelor Vâlcea şi Argeş, unde s-a găsit un spaţiu modern, ridicat pentru un alt proiect european care nu s-a mai concretizat. Hala va fi împărţită în două secţii în care maşinile vor fi asamblate precum un puzzle. „Obiectivul nostru, în primul an de producţie, va fi fabricarea a două maşini la 20 de zile. Ţinta este de 20 de maşini pe an. Linia de producţie va fi deservită de angajaţi permanenţi, iar restul, cei care vor produce şasiul şi caroseria, vor fi colaboratori”, ne explică Andrei. De la ingineri experimentaţi, la designeri vizionari

Fiecare echipă va avea o misiune clară în cadrul acestui proiect. „Patru oameni vor lucra la proiectarea şasiului, apoi cinci – şase oameni pentru fabricarea lui, aproximativ cinci oameni pentru proiectare şi alţi cinci pentru fabricarea caroseriei. În primul an de producţie vom avea la linia de asamblat doi mecanici şi doi electricieni, angajaţii permanenţi de care v-am pomenit. Şi vor mai fi şi inginerii care se vor ocupa de performanţele motorului, probabil trei la număr”.

Despre aceştia din urmă aflăm că vor proveni, cel mai probabil, chiar dintre experţii implicaţi în dezvoltarea motorului. „Nu ştiu de unde sunt, din Franţa sau din altă ţară. Dar ştiu că este vorba despre ingineri de la Bosch, ei sunt cei mai în măsură să modifice performanţele motorului pentru ce ne dorim noi”, recunoaşte Andrei. Cei mai tineri membri ai echipei sunt Andrei şi încă doi dintre băieţii de la design, Laurenţiu Marin şi Alex Stoica - studenţi la Arhitectură în Bucureşti.

„Designul este separat. La acest capitol am ales să lucrăm cu tinerii, datorită pasiunii de care dau dovadă, a ideilor îndrăzneţe, revoluţionare chiar pe care le au, încă necorupte de ceea ce există deja pe piaţă”.

„Vrem să păstrăm exclusivitatea brandului”

Iar dacă în primul an ţinta este fabricarea a 20 de maşini, obiectivul final va fi producţia a 100 de maşini pe an „Va fi serie limitată. Nu vrem să trecem de 100, pentru că vrem să păstrăm exclusivitatea brandului”, ne mai lămureşte Andrei.

Şi pentru că va fi fabricată la Vâlcea, aproape de Piteşti, iniţiatorii cred că în acest mod costurile vor fi mult mai reduse, iar personalul mai uşor de găsit.

Fondurile pentru realizarea LP:One Motor vor fi atrase şi prin intermediul Fundaţiei Romanian Businness Leaders, implicată în proiect, dar şi al antreprenorilor interesaţi. „După ce vom obţine unul – doi investitori serioşi, vor exista şi sponsori”, este convins tânărul antreprenor.

Despre investiţia în linia de producţie, am mai aflat că potrivit ultimelor calcule se aşteaptă ca în primul an aceasta să fie de aproximativ jumătate de milion de euro: „Am făcut nişte calcule şi am ajuns la concluzia că, pentru dezvoltarea prototipului şi plata angajaţilor în primul an de producţie, costurile se vor ridica undeva la 500.000 de euro. Estimăm că aceşti bani ne vor ajunge pentru dezvoltarea de început a brandului auto. Din aceşti bani vom achiziţiona şi linia de asamblare, dar aceasta nu este foarte scumpă, undeva la 15.000 de euro”.

Dar banii pentru fabricarea maşinii sport se aşteaptă să vină parţial chiar de la clienţi. „Vom lucra în sistem de precomandă. Astfel, ne vom acoperi o parte din costul de producţie. Practic, maşina o să se auto-finanţeze încă de la început. Cel mai complicat însă este acum cu dezvoltarea şi designul. E foarte important ca acesta din urmă să ne iasă atât ca aspect, cât şi din punct de vedere al calculelor”, mai spune iniţiatorul proiectului.

Detalii tehnice

Detalii despre elementele tehnice aflăm tot de la Andrei. LP One – prima maşină sport de serie din România este proiectată să aibă 320 de cai putere şi doar 640 de kilograme. „Rămânem pe raportul ½ de putere şi greutate. Conceptul de bază este să fie cât mai uşoară, datorită caroseriei din fibră de carbon, dar cu o putere cât mai mare. Va atinge suta de kilometri în 2,9 secunde. Este o maşină cu elemente din motor sport, dar adaptată la condiţiile de stradă pentru a fi omologată. Va consuma şi mai puţin, chiar dacă motorul este de 1,8, faţă de cel al maşinii de bază - Megane RS - al cărei consum declarat este de 12 litri la 100 de kilometri, faţă de 7 - 8 litri/100 km la noi. Vorbim de o maşină mai uşoară cu 800 de kilograme. Probleme cu siguranţa nu ne facem, datorită şasiului exoschelet tubular. Va avea centuri de siguranţă în cinci puncte, scaune de tip scoică, mulate, de tip curse, prin urmare maşina va fi super safe”, susţine tânărul.

Şi pentru că se doreşte o maşină care va atinge anumite performanţe, la un buget redus, se urmăreşte ca preţul acesteia să nu depăşească 70.000 de euro, chiar dacă ea concurează cu maşini care valorează între 200.000 şi 250.000 de euro.

Andrei anticipează că maşina va fi prezentată la Salonul auto de la Geneva cel mai probabil anul viitor. „Mi-aş dori ca primul său drum să fie cel de la Salonul de la Geneva şi apoi în Râmnicu Vâlcea”.

Recunoaşte că s-a gândit ca maşina decapotabilă să aibă, cel puţin la început, o culoare ţipătoare pentru a atrage atenţia asupra ei.

Şi chiar dacă la un moment dat a luat în calcul şi posibilitatea de a o realiza peste hotare, dacă nu reuşeşte în ţară, acum Andrei susţine că este mândru că va putea demonstra că se poate face performanţă şi în ţara noastră. „Unul dintre obiectivele noastre este să aducem România pe lista producătorilor de automobile de performanţă din întreaga lume. Considerăm că în România se pot face lucruri minunate atâta timp cât îţi doreşti asta cu adevărat şi că împreună, generaţia tânără, putem face o ţară mai bună pentru toţi”.

