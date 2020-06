Premieră naţională. Concert unic în România - Antract, scena de 360 de grade şi sunetul 3D: „Despărţiţi şi totuşi împreună”

Marţi seara, 30 iunie, începând cu ora 21.00, românii şi iubitorii de muzică bună de pretutindeni vor avea posibilitatea, graţie internetului, să se bucure de un eveniment unic, cel puţin pentru România.

Dintr-o locaţie ţinută secret mult timp şi deconspirată pentru „Adevărul” – Centrul Expoziţional de la Seaca – Călimăneşti, cea mai mare de acest gen din Vâlcea, pe o uriaşă scenă piramidală unică, 12 camere de rezoluţie 4k, două drone şi o cameră 360 de grade care va culisa pe un cablu de 50 de metri vor transmite live un eveniment de neuitat şi de neratat, promit cei de la Antract.

Tehnologia de ultimă generaţie este asigurată cu ajutorul unei echipe de videografi de la Tru Art Productions.

Un concert pe Valea Oltului, transmis în toată lumea

„Acest concert online ce va avea loc în premieră în România pe 30 iunie, de la ora 21:00, pe platforma www.vstage.ro este o producţie ce implică o cantitate impresionantă de echipamente de sunet, lumini, scenotennică, efecte speciale, dar si momente pregătite special pentru reîntâlnirea chiar şi online cu publicul nostru. Pentru a putea trece de la idee la implementare a acestui concept de eveniment a trebuit să identificăm în primul rând locaţia care să permită realizarea lui în cele mai bune condiţii. Aşa am ajuns la Green Hill Events ca fiind soluţia optimă pentru realizarea acestui concert online, locaţia îndeplinind toate condiţiile de suprafaţă, formă şi înălţime, din planul realizat de light designerul Andrei Preduţ de la Apart Productions ( www.apartproductions.ro )”, ne-a dezvăluit Bobiţă Cătuşanu, liderul trupei Antract.

Green Hill Events, sau „La Butoaie” - denumirea pe care au dat-o vâlcenii locaţiei, din cauza formei clădirilor - se află pe DN 7 / E 81, la ieşire din staţiunea Călimăneşti - Căciulata, spre Râmnicu Vâlcea, pe Valea Oltului.

Andrei Preduţ, la care face liderul Antract referire, este nimeni altul decât luministul lui Smiley, dar şi unul dintre cei care au lucrat la producţiile UNTOLD, NEVERSEA, AWAKE şi alte evenimente de gen, din România.

Eveniment live cu sunet 3D - o producţie în premieră în România

Concertul live cu sunet 3D, o premieră în România, oferă spectatorilor impresia că se află în aceeaşi cameră cu sursa care a produs sunetul, senzaţia că practic se plimbă printre instrumentişti. Este o tehnologie care „ne permite să experimentăm noi senzaţii vizuale şi sonore”, mai spune Bobiţă Cătuşanu.

Tehnica ce stă la baza sunetelor 3D îşi are originea în proiectarea theatrophone-ului dispozitivul telefonic inventat de inginerul francez Clement Ader, prin intermediul căruia erau difuzate piesele de teatru şi operă în Paris la finalul anilor 1800, aflăm din comunicatul care anunţă concertul celor de la Antract.

„Senzaţii şi emoţii cât mai fidel redate cu cele trăite în sala de concert”

„Ideea concertului cu sunet 3D mi-a venit atunci când mă gândeam ce aş putea face astfel încât cei care vor privi şi asculta concertul nostru difuzat să trăiască senzatii şi emoţii cât mai fidel redate cu cele trăite în sala de concert şi atunci mi-a venit ideea de a face acest concert apelând la tehnologie şi la profesioniştii care pot implementa un astfel de concept de eveniment”, mai aflăm de la liderul trupei, când îl întrebăm de unde a pornit iniţiativa.

Bobiţă Cătuşanu mai spune şi că diferenţa între concertele susţinute până acum în online şi concertul Antract „este una esenţială, în sensul că deşi publicul nu va fi fizic, în sala unde va avea loc concertul, prin tehnologia sunetului 3D şi a imaginilor spectaculoase, vom reuşi să creăm senzaţia acestora ca au trecut dincolo de ecranul computerului sau a televizorului smart şi că preţ de două ore vor putea fi alături de noi”.

Scena cu efect de 360 de grade

Deşi odată cu trecerea în starea de alertă, din cauza pandemiei de coronavirus, este permisă acum organizarea de evenimente, în limita a 500 de spectatori, băieţii de la Antract şi-au dorit să ofere un moment unic, nemaiîntâlnit până acum în România, pe care să-l împărtăşească unui număr cât mai mare de oameni.

„Ne-am dorit să facem nu un concert pur şi simplu, ci o producţie scenotehnică deosebită, inclusiv scena să aibă o structură diferită de cele obişnuite. Aşa am ajuns la ideea de a face o structură piramidală, structură ce aduce un plus imaginii şi conceptului acestui eveniment, dar şi un efect de 360 de grade ce va aduce publicul mai aproape de noi”.

Concert interactiv cu ajutorul fanilor

Este o diferenţă între un eveniment virtual şi unul transmis online, a ţinut să sublinieze Bobiţă Cătuşanu, care a explicat de ce s-a ales această variantă şi ne-a mai dezvăluit încă o caracteristică inedită a evenimentului marca Antract: „Concertul nostru este live, dar pentru că noile condiţii de distanţare impuse de autorităţi ne pun în imposibilitatea de a ne întâlni cu publicul nostru, într-o sală de concert, am ales ca în această perioadă să ne întâlnim cu el în mediul online. Singura diferenţă va fi aceea că noi vom fi pe scenă, iar publicul nostru în confortul casei sale, alături de noi. „Despărţiţi şi totuşi împreună” este deviza acestui concert ce ni-l dorim interactiv, pentru că deşi publicul nostru va putea urmări acest concert de acasă, va putea participa activ la concert, filmându-se cum cântă refrenele melodiilor noastre, iar apoi imaginile le va putea trimite pe adresa de email:. Noi vom realiza un montaj video care ulterior va fi postat pe reţelele noastre de socializare. În plus, platforma www.vstage.ro are şi messenger, publicul putând să ne transmită mesaje în timp real”.