Petiţie pentru schimbarea Codului Silvic: „Ca să-i educi pe oameni despre natură trebuie să-i apropii de ea, nu să interzici accesul“

Prin art. 54 din Codul Silvic, din 2008, accesul public în pădurile României este permis doar în zonele amenajate şi pe traseele marcate. Altfel spus, este restricţionat în peste 99% din pădurile ţării.

Petiţia vizează în principal introducerea în legislaţie a două reglementări: accesul pe jos să fie liber, pe răspunderea exclusivă a celui care vrea să se plimbe, cu asumarea conştientă a riscurilor, ca în orice activitate outdoor; iar accesul cu bicicletă să fie permis pe drumuri forestiere şi pe alte trasee stabilite.

Campania nu este deloc întâmplătoare. În 2008 şi 2015 au mai existat încercări ale societăţii civile, ale organizaţiilor de mediu şi sportive - outdoor, de a schimba acest articol, iar acum există un proiect de lege în Parlament, depus în luna martie, care urmăreşte schimbarea Codului Silvic, printre care şi articolul 54, referitor însă doar la amenajarea în pădure a traseelor şi potecilor pentru plimbare, alergare şi bicicleta.

Campania de strângere de semnături, a adunat încă din prima zi 6.500 de semnături, iar la trei zile de la publicare a depăşit 9.000, ceea ce demonstrează că oamenii sunt interesaţi de iniţiativă.

În mediul online, unde a fost promovată iniţiativa, reacţiile au fost pro şi contra. De aceea, l-am rugat pe Florin Stoican, preşedintele Asociaţiei Kogayon, care este şi preşedinte al Asociaţiei Parcului Natural Văcăreşti şi unul dintre cei trei Ashoka Fellows din România, să aducă mai multe clarificări, în privinţa obiecţiilor ridicate de către cei care consideră că iniţiativa nu-şi are rostul.

Astfel am aflat că iniţiativa porneşte de la problemele pe care le-au întâmpinat în ultimii 12 ani iubitorii muntelui, care s-au trezit că sunt amendaţi din cauza unei legi fără sens: „Şi eu am fost oprit şi luat la întrebări de pădurari mai... zeloşi, ca să-i numesc aşa. Ştiu foarte mulţi oameni care au fost intimidaţi, ameninţaţi şi alungaţi de către personal silvic în baza acestui articol. Sunt multe cazuri în care cei de la ocoale ară potecile pentru a alunga bicicliştii şi plimbăreţii. Am prieteni alpinişti care chiar au fost amendaţi fiindcă au fost găsiţi în afara traseelor marcate. Toţi oamenii ăştia, care iubesc natura si merg foarte des prin pădure, pot deveni aliaţi ai pădurarilor oneşti care se luptă cu nemernicii care strică prin pădure”, explică activistul de mediu de ce este nevoie de schimbarea legislaţiei.