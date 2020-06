Părerea unui reputat profesor despre Evaluarea Naţională la Matematică: „În ciuda pandemiei, elevii au avut material generos pentru pregătire“

Cel mai prolific profesor de matematică pentru clasele V- VIII, din judeţul Vâlcea, mentorul a sute de olimpici şi premianţi la concursurile naţionale şi internaţionale de matematică, autor a zeci de culegeri şi manuale de matematică, Ştefan Smărăndoiu, spune că subiectele de la matematică de anul acesta au fost accesebile tuturor şi bine gradate.

În plus, pregătirea pentru examenul de matematică din acest an, a elevilor de clasa VIII-a, a fost mult mai bine gândită şi ofertantă, chiar dacă toată lumea s-a confruntat cu un alt stil de şcoală, diferit de cel tradiţional - Şcoala Online.

Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie, din subordinea Ministerului Educaţiei, a oferit în acest an 40 de teste de antrenament, însoţite de baremele de corectare, menite să-i ajute pe copii să se pregătească pentru evaluare, în comparaţie cu anii trecuţi când nu existau decât unul - două teste.

În atare condiţii, profesorul Ştefan Smărăndoiu, proaspăt pensionar, este convins că anul acesta vor exista mult mai multe note de 10 la matematică, faţă de anul trecut.

„Chiar le-au dat copiilor subiecte excelente de lucru”

Ca niciodată, comparativ cu anii trecuţi, corpul profesoral din cadrul Ministerului Educaţiei a oferit de această dată o paletă generoasă de subiecte pentru a-i ajuta pe elevii care se pregătesc pentru Evaluarea Naţională.

„Sunt de lăudat pentru testele de antrenament. Chiar le-au dat copiilor subiecte excelente de lucru, cu ajutorul cărora să se pregătească, faţă de anii precedenţi, când aveau unul – două, simulare şi model, şi atât. Noroc cu experienţa profesorilor care suplinea lipsa materialului pentru pregătirea elevilor. Anul acesta, în schimb, le-au dat 40 de teste pentru antrenament. Noi, spre exemplu, am făcut în fiecare zi câte un test, prin mai multe metode, le-am comentat... Chiar s-a lucrat pe timp de pandemie. Clasa a VIII-a mi s-a părut singura la care a avut randament Şcoala Online. Din două motive: copiii ştiau că au examen, iar testele de antrenament s-au făcut baza materiei deja parcurse”, ne-a mărturisit prof. Ştefan Smărăndoiu.

„Vor fi mai multe note de 10 la matematică în acest an”

Profesorul de matematică ne-a mărturisit că printre testele de antrenament au fost subiecte şi mai grele decât ce s-a dat acum la Evaluare. „S-a mers pe aceeaşi schemă ca şi în anii trecuţi, dar subiectele au fost puţin mai uşoare, în acest an. Şi, chiar dacă la prima vedere am avut impresia că nu se vor lua foarte multe note de 10, deşi ar fi trebuit, dacă s-a dat 10 cinstit la clasă, în urma discuţiei cu elevii mei, mi-am dat seama că lucrurile nu stau chiar aşa. Cred că vor fi mai multe note de 10, faţă de anul trecut. Este drept, acest lucru depinde şi de generaţia actuală de elevi. Generaţiile mele de copii sunt aproximativ la fel, parcă totuşi un pic mai buni au fost cei de anul trecut”.

Prin urmare, mai spune dascălul vâlcean, decorat în urmă cu un deceniu cu Ordinul „Steaua României” în grad de Cavaler, nota cinci la proba matematică la Evaluarea Naţională din acest an se poate lua lejer: „pentru că subiectele au fost accesibile, bine concepute şi bine gradate”.

Despre dificultatea problemelor, prof. Ştefan Smărăndoiu ne-a explicat: „Subiectul I a fost extrem de accesibil: răspunsuri grilă. Spre exemplu, la primul punct trebuia să ştii doar ordinea operaţiilor, la al doilea cât este un sfert din 120, apoi cel mai mic număr din intervalul 10 – 20, subiecte care pot fi făcute şi de elevi de clasa a II-a... Deci, subiectul I este chiar banal. Primele exerciţii au fost chiar prea uşoare. Se puteau face un pic diferit, nici chiar aşa - gândeşti, nu gândeşti, le nimereşti! Răspunsurile erau prea evidente. Sau poate asta s-a urmărit...”

„Copiii care au luat 8 cinstit la clasă, pot lua 10 la Evaluare”

În schimb, câte un punct de problemele de geometrie, au fost menite să-i pună pe copii cât de cât în încurcătură, să-i oblige să gândească: „La subiectul II, problema a treia părea un pic dificilă, pentru că avem de-a face cu ecuaţii, iar elevii, din ce am observat de-a lungul timpului, au ceva emoţii când vine vorba să rezolve probleme cu ajutorul ecuaţiilor. Dar nici aceasta nu este foarte grea. Faţă de anul trecut, când elevii au avut patru sau cinci subpuncte mai dificile, în acest an, doar două ar fi putut da emoţii cu adevărat elevilor de clasa a VIII-a: c) - de la geometria în spaţiu şi tot c) - de la geometria plană. Acestea au avut un grad mai mare de dificultate, restul au fost uşoare. Copiii care au luat 8 cinstit la clasă, pot lua 10 la evaluare”, mai este de părere profesorul de matematică.

„Nu ar mai trebui să fie comentarii, s-a respectat programa“

Dascălul consideră însă că de această dată nu mai există motive ca cineva să se plângă de subiecte: „Din punctul meu de vedere, părinţii şi profesorii nu ar putea comenta că ministerul ar fi dat vreun subiect care nu era în programă sau ceva extraordinar de greu. S-a respectat foarte bine programa, s-au ocolit subiectele cu piramida, spre exemplu, deşi materia s-a parcurs până în decembrie, ori şcoala s-a suspendat abia în martie. Noi făcusem până atunci şi funcţiile... Deci, cei de-a VIII-a nu au de ce să se plângă, dacă o fac, este pentru că nu au învăţat. N-au nici o scuză... Anul trecut, s-au plâns anumite persoane că nu s-ar fi respectat programa. Şi ca să demonstrez că nu este aşa, am făcut rezolvarea subiectelor prin nouă metode. Am înţeles apoi că au fost date exemplu pe la toate consultările naţionale... Subiectele din acest an, fiind mai uşoare, puteau fi şi ele rezolvate prin mai puţine metode, patru - cel mult cinci, în comparaţie cu cele de anul trecut.”

Ca să-i ajute pe cei care doresc să depună contestaţii, şi în acest an, ca de fiecare dată, profesorul de matematică Ştefan Smărăndoiu promite că va posta pe pagina sa de Facebook metodele prin care se puteau rezolva subiectele, în perioada imediat următoare. Recunoaşte însă că, chiar dacă au fost subiecte uşoare, copiii au avut ceva de muncă, unii declarând că au stat până în ultimul moment, ca să poată să termine.

Prin urmare, dascălul se aşteaptă ca şi de această dată copiii să se descurce foarte bine, la fel ca celelalte generaţii ale domniei sale. „Apreciez faptul că, de vreo 2 – 3 ani încoace, subiectele de la evaluare sunt gradate, în funcţie de nivelul fiecăruia de pregătire. În acest mod, se pot departaja cei care chiar au învăţat carte, de ceilalţi”, ne-a mai spus dascălul vâlcean, recunoscând în acelaşi timp că nivelul de dificultate din acest an a fost mai scăzut, faţă de cel din anul precedent. La fel şi subiectele de la evaluarea din 2020: „au fost mult mai accesibile”.