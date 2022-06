O vilă în ruină din Băile Govora, la categoria „case bântuite” într-o emisiune pe HBO VIDEO

Subiectul show-ului TV, pornit de la efectul armelor în mâna copiilor, era legat şi de abuzurile Poliţiei şcolare în rândul unor categorii defavorizate precum elevii de culoare sau cei cu dizabilităţi, când realizatorul a făcut o comparaţie între atmosfera „terifiantă” din liceele americane şi cea dintr-o casă bântuită, moment în care în imagine a apărut „Vila Dantelată” din România , cum i se mai spune „Vilei Ivanovici” din Băile Govora

„Dacă mă întrebaţi care ar putea fi cel mai înfricoşător loc pe care mi l-aş putea imagina, n-ar fi o casă bântuită... ci este liceul...”, a recunoscut John Oliver , printre altele.

Vila menţionată este inclusă de doi ani într-un proiect de salvare a patrimoniului imobiliar , un curent care a cuprins întreaga Românie.

Episodul integral, cu #VilaIvanovici în rol de „haunted house”, la minutul 20:17

Istoria Vilei Ivanovici

Istoricul Vilei Ivanovici este strâns legat de cel al staţiunii. În primii ani de existenţă, un colonel - de la care a şi preluat numele - a construit, în 1900, superba clădire care se remarcă prin dantelăria de lemn a faţadei şi prin verandele sale generoase. Din 2009, vila face parte din patrimoniul naţional. Lăsată multă vreme în paragină, a ajuns să semene cu o «casă bântuită».

Vila Ivanovici din Băile Govora - Vâlcea, Foto StudioGovora

„Cum stăteam noi aşa într-o zi liniştită... punându-ne la curent cu ultimele episoade din «Last Week Tonight with John Oliver»... hop, Vila Ivanovici! Am vărsat cafeaua. Dar să ne revenim. Ok, suntem la categoria «haunted house», ne bântuie cum putem merge mai departe. Doar ce s-au făcut doi ani de când ne-am pus să salvăm Vila Ivanovici. De atunci, am avut o campanie de crowdfunding şi un grant de la Institutul Naţional al Patrimoniului pentru intervenţia de urgenţă”, au comentat iniţiatorii proiectului apariţia în emisiunea TV, explicând că între timp au reuşit să transforme un pericol public într-un spaţiu mai sigur, cu ajutorul şi al profesorilor şi studenţilor din cadrul Universităţii de Arhitectură «Ion Mincu» Bucureşti.

Vila Ivanovici din Băile Govora - Vâlcea Foto Băile Govora

Practic, s-a reuşit „proptirea vilei” şi realizarea unor studii de structură, a scanării 3D, intervenţia fiind acum într-un stadiu intermediar.

„Suntem cu ochii pe toate oportunităţile de finanţare şi motivaţi să facem din Vila Ivanovici un exemplu de bune practici . Şi poate integrăm cumva şi atmosfera de #hauntedhouse, pare că prinde”, a mai menţionat sursa citată.

Vila-Ivanovici sau Vila dantelată din Băile Govora - Vâlcea Foto StudioGovora

Vă recomandăm să mai citiţi: