Mexicul, noul Dubai pentru europeni. Ponturi pentru o vacanţă de vis în Paradis FOTO VIDEO

Oficial, Mexicul este cunoscut sub denumirea de Statele Unite Mexicane. „Mexicul este considerat Paradisul, unul pe cât de violent, pe atât de frumos. Are peste 130 de milioane de locuitori, entităţi federative împărţite în state, fiind înconjurat de Oceanul Atlantic, Golful Mexic şi Marea Caraibelor, precum şi Oceanul Pacific”, explică pentru „Adevărul” un român stabilit în Cancun, Eugen Degeratu (40 de ani), care are în Mexic o agenţie de turism - o platformă prin care se pot face rezervări pentru vacanţe de neuitat.