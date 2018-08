Mături şi făraşe, în locul amenzilor uriaşe, metoda găsită de Poliţia Locală pentru un oraş curat

Deşi nu există încă o statistică, în urma acţiunii „Mătura şi făraşul”, şeful Poliţiei Locale, Florin Cîrstescu susţine că metoda s-a bucurat de succes. „În general, acţiunea a fost bine primită. Chiar m-am uitat astăzi pe Facebook şi am vizualizat multe aprecieri”.





„Ideea a fost nu doar de a avea şi a menţine oraşul curat, ci şi de a conştientiza populaţia cu privire la obligaţiile ce-i revin în privinţa păstrării curăţeniei în cadrul comunităţii. Ne-am gândit s-o implementăm în jur de o lună şi apoi să decidem, în funcţie de rezultate, dacă o continuăm sau nu”, a declarat pentru Adevărul Florin Cîrstescu.







Până atunci, însă: „Angajatele de la Serviciul Control merg însoţite de colegii de la Ordine Publică. Oamenii s-au conformat. Au fost şi persoane care au declarat că nu ele au făcut gunoiul, că acesta provenea de la persoanele de dinaintea lor... Dar, în funcţie de acest aspect, s-au aplicat şi sancţiuni. Este drept că noaptea nu se poate implementa această măsură şi se dau sancţiuni”, explică şeful Poliţiei Locale.





Reacţiile celor surprinşi că fac mizerie au fost variate, de la stupoare, la oameni care au crezut că este o glumă, până la punerea în aplicare a măsurii, de către unii: „Cea mai interesantă dintre reacţiile întâlnite a fost a unui tânăr mai vocal, dintr-un grup de trei care se aflau la iarbă verde, într-o zonă periferică din nordul oraşului. Poliţiştii le-au spus - ”Măi, băieţi, dacă strângeţi gunoiul, pe care tot voi l-aţi făcut, scăpaţi de o amendă”. Fiindcă, pe lângă mizerie, tinerii au fost surprinşi consumând şi băuturi alcoolice în spaţii neamenajate în acest sens. Iar tânărul cu gura mare a spus: ”Nu, domnule, mie îmi dai amenda maximă, nu stau la discuţii, o plătesc!” Şi-a înghiţit vorbele când pe procesul verbal a văzut amenda de 2.000 de lei. ”Domnule, dar atât de mult?” le-a spus poliţiştilor care i-au replicat: „Păi, n-aţi spus dumneavoastră că plătiţi, că vă asumaţi ce aţi făcut?” Ceilalţi prieteni au scăpat cu câte o amendă de 500 de lei pentru consum de băuturi alcoolice. Fapta s-a petrecut la foişoarele din zona Hidro, de unde ne parvin multe sesizări că oamenii lasă mizerie, distrug... Nici nu avem camere peste tot, ca să-i putem identifica pe toţi cei care comit astfel de fapte”, mai spune Cîrstescu.





Grupul ţintă a celor care fac în general mizerie, spun poliţiştii locali, îl constituie tinerii şi persoanele de etnie rromă: „În general, stau pe bancă, mănâncă seminţe, beau suc, mănâncă îngheţată... Sunt copii de 18 - 20 de ani care ies cu maşinile, pe un bulevard mai nou, Dem Rădulescu, şi în acea zonă s-au înregistrat multe contravenţii. O zonă care, de altfel este şi intens monitorizată, prin camere de luat vederi. Mai consumă şi alcool, dar aici intră sub incidenţa altei legi.”





Sunt vizate de această acţiune, în principal, anumite zone din Râmnicu Vâlcea: marile bulevarde, precum Dem Rădulescu, locurile de agrement: faleza de lângă Catedrala Ostroveni, barajul din nordul oraşului etc. „Am avut o situaţie în care, în centrul oraşului, un echipaj de la Control a surprins o persoană aruncând o doză de suc. Întâmplarea a fost filmată, iar persoana amendată.”





Şeful Poliţiei Locale susţine că noua metodă nu va afecta prea mult bugetul local, cunoscut fiind faptul că structura are aportul ei la visteria oraşului: „Nu avem un target pentru amenzile aduse la bugetul local. Şi, de altfel, nu sunt singurele sancţiuni contravenţionale pe care le aplicăm, mai sunt altele la ordine publică, parcări etc. Am decis să mergem pe prevenţie, în primul rând şi apoi pe combatere”, ne-a mai declarat Florin Cîrstescu.