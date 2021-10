Hoţii au sustras elementele de siguranţă rutieră de pe drumul „Athosului românesc”. Măsurile autorităţilor VIDEO

„Astăzi, despre hoţi....cu tristeţe! Astăzi (26 octombrie - n.r.), am verificat din nou „Drumul Athosului Românesc ”, întrucât suntem aproape de inaugurarea acestui obiectiv de investiţii. Am constatat cu tristeţe un lucru: că dispar indicatoarele de semnalizare rutieră şi oglinzile din intersecţii, montate tocmai pentru siguranţa circulaţiei. Înţeleg că şi anumite părţi din confecţiile metalice au început să dispară. Nu voi tolera aşa ceva!”, a menţionat şeful administraţiei judeţene într-o postare pe pagina sa de socializare

Potrivit informaţiilor furnizate de preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, Constantin Rădulescu, oglinzile montate la intersecţii au dispărut până acum de trei ori. Hoţii au părut foarte interesaţi de semnalizatoarele reflectorizante pentru timp de noapte şi de anumite părţi componente de la poduri.

„Va trebui să păzim drumul, să nu-l fure careva”

„Dacă am ajuns să păzim un drum de pe care se fură siguranţa circulaţiei, trebuie să ne întrebăm foarte serios pe ce lume trăim, în ce ţară trăim? Probabil că va trebui să păzim acest drum, să nu-l fure careva!”, a mai menţionat aceeaşi sursă, convinsă că făptaşii sunt din zonă.

Drumul la care se face referire reprezintă ruta de acces către singura mănăstire seculară din România unde nu au acces femeile - Mănăstirea Frăsinei din judeţul Vâlcea. El porneşte din DN 7 / E 81.

Camere de luat vederi, după inaugurarea din noiembrie

Pentru a proteja această arteră rutieră care duce către mănăstirea care funcţionează după regulile athonite, autorităţile au de gând să monteze camere de luat vederi ca să-i prindă pe făptaşi: „Voi face toate demersurile pentru a monta camere de supraveghere şi, în acest fel, pe româneşte, să ne apărăm de hoţi. Dincolo de aceste aspecte neplăcute, m-am bucurat să văd că drumul arată foarte bine, că lucrările s-au finalizat şi că vom putea să inaugurăm acest obiectiv în luna noiembrie, aşa cum ne-am propus”, au mai menţionat autorităţile vâlcene precizând că pentru modernizarea DJ 658 Gura Văii - Muereasca - Mănăstirea Frăsinei, Consiliul Judeţean Vâlcea a investit aproximativ 10 milioane euro, lucrările fiind executate de Regia Judeţeană Autonomă de Drumuri şi Poduri din subordinea Consiliului Judeţean Vâlcea.

Blestemul de la „Athosul românesc”

Mănăstirea Frăsinei din comuna Muereasca, judeţul Vâlcea, a devenit celebră în întreaga ţară, după ce în urmă cu un secol şi jumătate, un fost episcop al Râmnicului şi Noului Severin şi fost stareţ al mănăstirii, primul ierarh canonizat de BOR, sub numele Sfântul Calinic de la Cernica, a lăsat un blestem cu limbă de moarte: „Acest sfânt lăcaş s-a clădit din temelie spre a fi chinovie (mănăstire – n.r.) de părinţi monahi şi fiindcă din partea femeiască putea să aducă vreun scandal monahilor vieţuitori de acolo, de aceea sub grea legătură s-a oprit de la acest loc să mai treacă înainte, sub nici un chip, parte femeiască. Iar cele ce vor îndrăzni a trece să fie sub blestem şi toate nenorocirile să vie asupra lor, precum: sărăcia, gârbăvia şi tot felul de pedepse, şi iarăşi celor ce vor păzi această hotărâre să aibă lagoslovenia (blagoslovenia este forma corectă a cuvântului şi înseamnă binecuvântare – n.r.) lui Dumnezeu şi a smereniei noastre şi să vină asupra lor fericitul bine”.