FOTO Cum îl vor primi vâlcenii pe Pascal Bruckner, cazat la unicul hotel-muzeu de artă din România: „Vrea să vadă lucrările lui Brâncuşi la el acasă”

Pentru un orăşel de provincie cum este Râmnicu Vâlcea, în plan cultural, venirea lui Pascal Bruckner înseamnă cu adevărat un eveniment. Prima lui piesă de teatru scrisă şi intitulată ”Crăciun la Palat” a fost pusă în scenă, în premieră mondială, cu actori de la Teatrul Anton Pann din municipiu.

La Vâlcea, nu va fi întâmpinat, însă, aşa cum ne-am fi aşteptat, având în vedere faima de care se bucură, cu pâine, sare şi covor roşu, ci va avea parte de o altfel de primire - una tinerească, „ca între prieteni”: „La început ne-am gândit la o primire mai oficială, dar am realizat că are parte de astfel de primiri de fiecare dată, de aceea am luat hotărârea de a-i oferi, sută la sută, o experienţă românească, vâlceană, tânără şi fresh. O altfel de experienţă, decât cea cu care e obişnuit şi probabil la care se aşteaptă”, ne-a dezvăluit Tavi Costin, managerul Teatrului Anton Pann.

Profitând de prezenţa romancierului francez, pentru câteva zile, la Râmnicu Vâlcea, „într-o zonă cu o energie specială, cu o încărcătură spirituală extrem de puternică pentru România, şi chiar reprezentativă”, cum o cataloga chiar regizoarea piesei, Chris Simion - Mercurian, gazdele au trasat în linii mari modul în care îşi va petrece Pascal Brukner perioada în care se află în oraşul de pe malul Oltului.

„O să fim mai mulţi care se vor ocupa de domnia sa, cât va sta la Vâlcea. Vă pot confirma că din echipă va face parte şi Chris Simion - Mercurian care-l cunoaşte de mai mult timp”, ne-a mai spus Tavi Costin.

Pascal Bruckner va sosi în România, vineri după-amiază, cu un avion, iar de la Bucureşti, o maşină îl va aduce la Vâlcea, unde va asista, de la ora 20.00, la cea de-a treia reprezentaţie a spectacolului „Crăciunul preşedintelui”. Va fi cazat la unicul hotel - muzeu de artă din România - Hotel Sofianu, situat într-o zonă extrem de pitorească, lângă parcul Zăvoi, loc unde a fost intonat pentru prima dată în cadru oficial „Imnul României” în 1848 . Hotelul este catalogat la patru stele. Potrivit informaţiilor furnizate pe site-ul acestuia: „Hotelul găzduieşte operele celor mai reprezentativi 500 de artişti plastici români”. „Am ales acest hotel date fiind, în primul rând, priveliştea şi liniştea pe care le oferă. Chiar mi-a spus că-şi doreşte linişte. Când a mai fost în Bucureşti a fost cazat în Centrul Vechi, unde ştim cu toţii cât de plin de viaţă este”, a explicat Tavi Costin motivele care au stat la baza alegerii acestei unităţi de cazare. Înaintea reprezentaţiei de vineri seara, în foaierul Teatrului Anton Pann va avea loc vernisajul expoziţiei de picturi a Melaniei Trăistaru, cea care semnează scenografia spectacolului. Bruckner a şi cumpărat deja unul dintre tablouri. Între timp, cei care vor intra la spectacol vor avea posibilitatea să-şi achiziţioneze cartea lansată deja la Bucureşti, „Crăciun la palat”, care se va afla chiar la intrarea în incinta teatrului. Imediat după terminarea reprezentaţiei, la 21:45, spectatorii vor avea posibilitatea să dialogheze cu autorul şi se va derula şi prima sesiune de autografe. „Vom organiza fie o sesiune de Q&A - un moment de întrebări şi răspunsuri, dacă spectatorii vor fi interesaţi, fie unul de „meet and greet” - adică ne întâlnim şi ne salutăm.” La fel se va întâmpla şi după spectacolul de sâmbătă seara. Va urma o cină „între prieteni”, vineri, dar locul, susţine coordonatorul evenimentelor, încă nu a fost stabilit, iar sâmbătă seara va fi un cocktail cu toţi cei implicaţi în realizarea acestei premiere mondiale. Sâmbătă dimineaţa se va întâlni cu o parte dintre jurnalişti, iar apoi va pleca într-o excursie prin judeţ, plănuită de gazde: „Vrem să vadă cât mai mult posibil, ne-am axat pe mănăstiri, dată fiind relaţia specială dintre Chris Simion - Mercurian şi spiritualitatea din Vâlcea. Chris i-a vorbit mult despre aceste locuri şi i-a stârnit curiozitatea, el nefiind un tip foarte religios, dar spiritual. Ne-am gândit la Horezu (mănăstirea este inclusă în patrimoniul mondial UNESCO - n.r.), Cozia... O să mă axez puternic în a-i arăta oraşul şi împrejurimile, pentru că Vâlcea mi se pare un judeţ foarte frumos (Tavi Costin este de origine din Botoşani - n.r.). Aş vrea să-l duc, nu ştiu dacă vom reuşi, pe la nişte pustnici”, ne-a mai spus directorul teatrului vâlcean. Înainte de a veni la Vâlcea, Pascal Bruckner şi-a arătat disponibilitatea de a-l vedea pe Brâncuşi, la el acasă, dacă programul şi timpul îi vor permite acest lucru. „Depinde şi de ce va vrea să vadă, că ştiu că îşi doreşte să vadă lucrările lui Brâncuşi. Vine din Paris, de lângă locuinţa lui Brâncuşi, în ţara de origine a acestuia...” De asemenea, Chris Simion ne-a declarat că ar fi interesant dacă ar ajunge şi la „Athosul României - Mănăstirea Frăsinei”, singurul loc din ţara noastră unde femeilor le este interzis accesul. „Poate va găsi un loc în romanele sale pentru zona aceasta”, şi-a exprimat speranţa regizoarea, pe care o leagă o prietenie de două decenii cu renumitul scriitor, şi la sugestia căreia a şi scris piesa, pentru „Griviţa 53”. Pascal Bruckner va mai avea o sesiune cu jurnaliştii duminică dimineaţa, iar apoi va pleca acasă.

