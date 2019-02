FOTO VIDEO Telenovela de la Stoeneşti continuă. Primarul vâlcean acuzat că ar fi violat o minoră, apărat de soţie: „De ce nu s-a sinucis, dacă a fost abuzată?“

Telenovela de la Stoeneşti - Vâlcea, deşi a ajuns în atenţia publicului în urmă cu un an, a început în 2014.

Primarul a negat orice relaţie cu minora, cu atât mai mult presupusul viol, susţinând că întreaga poveste este o „făcătură” a unui contracandidat care urmăreşte să-l înlăture de la primărie.

„Contracandidatul de la Cacova i-a înscenat tot cazul, ca să-l denigreze”

Femeia s-a declarat convinsă că între cei doi nu a fost nimic: „Cum s-o abuzeze? Noi nu suntem părinţi? Avem şi noi două fete, una de 30 şi una de 25 de ani. Cum să abuzeze soţul meu de o minoră? Ce să-i facă? Are apucături foarte proaste... Şi mama ei, şi ea. Ne-a afectat foarte mult familia această situaţie”, a recunoscut doamna Dumbravă, mărturisind şi că: „O cunoştea. Că ea a fost aici la şcoală, el colaborează cu doamna directoare, cu toate şcolile, cu toţi elevii... O cunoştea ca şi elevă”.

Iar când a venit vorba despre familie, femeia a menţionat că această poveste le poate afecta în mod special pe cele două fiice, angajate la multinaţionale din Bucureşti: „Fetele mele nu sunt proaste şi nu vreau să le pun într-o poziţie foarte proastă la Bucureşti, că le cunoaşte şi pe ele atâta lume”.

„Chiar nu mai găsea pe nimeni decât o minoră cu purtări proaste?”

„Vă daţi seama că eu nu pot să concep că aşa ceva este adevărat. Deci, n-a fost adevărat aşa ceva. Nu este frumos aşa ceva. Am trecut printr-o situaţie foarte urâtă. Suntem căsătoriţi de 34 de ani. De ce să nu am încredere în soţul meu? De ce să-ţi pui căsnicia în pericol din cauza unor fete p... (nu s-a auzit cuvântul – n.r.), chiar nu mai găsea pe nimeni decât o minoră cu purtări proaste? Nu este adevărat”, a conchis soţia primarului.

Aceasta s-a declarat convinsă că cel care i-a „înscenat” întreaga poveste este „contracandidatul de la Cacova” explicând: „Fata este o fină de-a lui. Este vorba despre cel care a candidat la ultimele alegeri şi a pierdut. Soţul mi-a spus că este o înscenare. Eu n-am văzut? Că au avut nişte filmări... Eu când o să-i acţionez în judecată o să fie martori care spun ce i-a spus el”, a ai spus aceasta fără să ofere şi alte detalii.

„De ce nu s-a sinucis, dacă chiar a fost abuzată şi i-a făcut aşa ceva?”

O altă declaraţie a soţiei primarului, legată de tentativa de suicid a fetei, i-a pus în încurcătură pe toţi invitaţii din platoul emisiunii, care au pus vorbele pe seama emoţiei de a se afla în faţa camerelor: „Astea au fost nişte înscenări. De ce nu s-a sinucis, dacă chiar a fost abuzată şi i-a făcut aşa ceva?”.

Întrebată ce urmăresc părinţii fetei, expunându-şi fata în faţa întregii naţiuni, doamna Dumbravă a conchis: „Probabil că urmăresc şi altceva. Să ceară bani sau să facă ceva... Mă rog... Nu (n-au încercat să ceară bani – n.r.). Noi n-am stat de vorbă cu nimeni de când s-a întâmplat cazul. Dar vă daţi seama că probabil poziţia asta o urmăresc. Soţul meu este o persoană publică. Vă daţi seama cum se aude o ştire la televizor - că un primar a violat o minoră! Dar, de unde? Că n-a venit nimeni să ancheteze, nici de la poliţie, nici pe minoră, nici pe... Şi să spui că (s-a întâmplat – n.r.) acum 3 – 4 ani! Ăla, eu consider că, nu mai e viol!”, a mai spus soţia primarului din Stoeneşti - Vâlcea.

Femeia a mai declarat că îşi doreşte ca familia ei să fie lăsată în pace, „ancheta să meargă în continuare şi să decidă legea ce este de făcut. Iar tatăl fetei să o gestioneze mai bine, s-o facă... s-o ducă la şcoală, s-o şcolească, nu s-o trimită la produs, să se prostitueze sau să facă chestii din astea. Că ea are nişte moravuri uşoare”, a concluzionat doamna Dumbravă.