FOTO VIDEO Scene spectaculoase de luptă din Primul Război Mondial, în aceleaşi locuri unde odinioară mărşăluiau legiunile romane

Focuri de armă, explozii şi efecte pirotehnice, puşti, pistoale, muniţie, zeci de militari români şi străini, tranşee, atac, contraatac, retragere, armistiţiu, schimb de prizonieri şi capitularea, toate au alcătuit un tablou în care Râmnicu Vâlcea a fost la propriu sub asediul „armatelor inamice”.

Manifestarea de reconstituire istorico-militară reprezintă un inedit proiect dedicat Centenarului „Marii Uniri – 100” onorat astfel prin refacerea unor bătălii din Marele Război.

Totul s-a petrecut pe locul unde odinioară mărşăluiau legiunile romane, centrul oraşului fiind pe celebra Cale a lui Traian, cunoscută şi drept Autostrada Antichităţii.

Asociaţiile Tradiţii Ostăşeşti şi Edelweiss Ost, prin metode inedite şi realiste, au pus în scenă lupte între armata română şi cea germană (din Regimentul prusac şi Regimentul Wurttemberg), pentru a face cunoscute, în alt fel decât cel cu care eram obişnuiţi, tradiţiile militare şi istoria românilor în general.

Trupele s-au înfruntat cu „gloanţe oarbe“, folosind însă exact aceleaşi arme şi echipamente de luptă din perioada respectivă. Îmbrăcaţi în uniforme militare ale celor două armate, membrii ONG-urilor au reconstituit un teatru de luptă la scară redusă, reuşind să recreeze atmosfera specifică epocii.

Istoria a fost folosită de această dată sub formă de spectacol, prezentată atractiv, într-o manieră cinematografică, având ca public ţintă tânăra generaţie, prezentă în număr destul de mare printre spectatorii din Râmnic. Astfel, au devenit martori indirecţi ai unui crâmpei de istorie, „o altfel de istorie” evocată printr-un eveniment plin de dinamism, culoare şi o altfel de abordare decât cea din manualele de istorie, care nu reflectă întotdeauna „istoria reală, ci mai mult fanteziile autorului. Iar compendiile de istorie academice şi volumele de autor cu ţinută ştiinţifică ştim că nu sunt la îndemâna oricui”, recunoştea preşedintele uneia dintre asociaţii, istoric de meserie, Emil Boboescu.

Proiectul a plecat de la ideea că manifestările culturale dedicate Centenarului Marii Uniri sunt în dezacord evident cu dimensiunile Războiului pentru Întregirea României, un război în care, pe parcursul a 960 de zile, au pierit aproape 1 milion de oameni, din cele 8 milioane cât număra Vechiul Regat la acea vreme.

După eveniment, cei prezenţi au putut interacţiona cu voluntarii asociaţiilor, au putut admira şi manevra o colecţie privată impresionată de obiecte şi arme istorice şi au putut afla mai multe detalii despre viaţa ostăşească.

„Ne plângem că o ducem astăzi greu, dar nu reprezintă nimic în comparaţie cu ce au trăit soldaţii în război, care de multe ori nu aveau un acoperiş deasupra capului, dormeau sub cerul liber în ploaie sau zăpadă. Aceste aspecte sunt în general trecute cu vederea, pentru că manualele de istorie se ocupă în general de marile bătălii, de mişcarea politică şi diplomatică, de statici. Nu amintesc nimic despre viaţa militarului în timp de campanie. Acest lucru îl reconstituim noi şi încercăm să-l facem cât mai exact, pe baza regulamentelor din vremea respectivă şi a informaţiilor din memoralistică”, au explicat organizatorii.

Am trecut în revistă evenimentul alături de preşedintele Asociaţiei – Tradiţii Ostăşeşti, istoricul Emil Boboescu în cadrul Muzeului Naţional Militar „Regele Ferdinand I”, care a condus în timpul simulării un regiment de infanterie: „Am prezentat o mică reconstituire de bătălie, practic ce s-a întâmplat în 1916 cu atacul Armatei Române, apoi cu respingerea atacului de către Puterile Centrale şi contraatacul. La fel s-a întâmplat şi în bătăliile de la Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz. Astăzi aţi putut asista la o reconstituire de bătălie, la scară, pentru că nu am mutat pe acest platou nici campanii, nici batalioane, nici regimente, însă am încercat aici să punem în scenă, practic în acest amfiteatru, cum se desfăşurau bătăliile în Primul Război Mondial”, a explicat muzeograful militar pentru Adevărul.

„Noi de la Tradiţii Ostăşeşti am avut Armata Română şi un Regiment de Vânători din Armata Germană, iar Regumentul prusac din Armata Germană a fost arătat de colegii noştri. Îmbrăcaţi în uniforme diferite şi mânaţi de acelaşi suflet românesc, am încercat să arătăm tuturor celor prezenţi cam cum se mişcau soldaţii, cum se îmbrăcau, care erau manevrele de front. Poate că n-a fost la fel ca în filme, însă, vă putem asigura de un aspect foarte important şi anume că tot ceea ce aţi văzut astăzi, de la chipiul pe care-l port pe cap până la manevrele colegilor mei, totul este perfect documentat din toate punctele de vedere istoriceşti”, ne-a mai spus istoricul.

Emil Boboescu a ţinut să sublinieze că reconstituirea istorico-militară nu presupune intrarea cât mai bine în pielea unui anumit personaj, ci de a arăta modul de viaţă din perioada evocată în cele mai mici detalii.

Am mai aflat şi că membrii celor două asociaţii sunt oameni din toate categoriile socio-profesionale: „unii sunt foşti militari, alţii încă mai au de-a face cu armata, dar cei mai mulţi sunt din cele mai variate medii – eu personal sunt istoric la Muzeul Militar, dar am colegi care sunt ingineri de instalaţii, tiprografi, programatori, sau agenţi de vânzări”, oameni din toate colţurile ţării pe care îi aduce laolaltă pasiunea pentru istoria militară şi „pentru a arăta cât mai fidel ceea ce însemna acest imens efort pe care România l-a făcut în urmă cu 100 de ani”.

Istoricul ne-a mărturisit şi că reacţiile publicului de peste tot, din ţară sau străinătate, unde s-au prezentat astfel de scene precum cele de la Râmnicu Vâlcea, ar fi un lucru demn de studiat: pentru că ele pleacă de la reacţii de exaltare, de surpriză, dar existat şi „mici reacţii negative, din partea unora care au avut experienţe mai proaste în serviciul militar, motiv pentru care ajung să ia în derâdere acest moment”.