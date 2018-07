FOTO VIDEO Cum a reuşit o puştoaică, după nici doi ani de concursuri, să câştige premiul I la „Mamaia copiilor”: „Cel mai mult iubesc emoţia competiţiei”

Ale, aşa cum este alintată de familie şi cunoştinţe, este o copilă care s-a născut în urmă cu 9 ani în Râmnicu Vâlcea. Delicată şi graţioasă, este extrem de serioasă şi de profundă pentru vârsta ei.

A început să cânte în urmă cu trei ani, mai mult la insistenţele mamei, care a realizat că fiica ei are potenţial şi poate face ceva frumos în această direcţie şi mai ales şi-a dorit să o ajute să capete încredere în sine. „Totul a pornit de la o petrecere când am văzut că în loc să danseze alături de ceilalţi copii, era cu un pas în urma lor şi era extrem de fericită, distrându-se aşa. La început şi când cânta pe scenă, întotdeauna stătea într-o parte, niciodată în mijloc. Acum, însă, nu mai are nici o problemă”, ne mărturiseşte mama Alexandrei, Magdalena Popescu.

Şi, deşi nu a crezut de la început în visul mamei, cu timpul Ale a înţeles că a devenit şi visul ei: au început să-i placă experienţele noi, copiii de vârstă apropiată cu interese comune, locurile prin care ajungeau: „pe parcurs a început să-i placă şi ei”, dar cel mai mult iubeşte acum: emoţiile, adrenalina fiecărui concurs. „Cel mai mult îmi plac emoţia din concurs, repetiţiile. După ce cunoşti emoţia competiţiei, apoi ţi-e dor să o mai simţi încă o dată şi tot aşa”, susţine Ale.

Chiar dacă nu are în exces acel „quelque chose”, acel ceva, har cu care sunt înzestraţi unii, Alexandra străluceşte la propriu la alte capitole: dedicare, muncă, seriozitate, respect faţă de sine, responsabilitate, toate acestea aducând-o în locul în care se află astăzi, după ce a adăugat în palmaresul ei, creat într-un timp relativ scurt, ceea ce unii ar numi „cireaşa de pe tort”: premiul I la „Mamaia copiilor” - „San Remo al României”, rampa de lansare pentru tinerele talente.

Distincţia le-a luat pe amândouă, mamă şi fiică, prin surprindere, nu pentru că nu şi-ar fi dorit-o, dar fiindcă, aşa cum spunea şi Alexandra: „În concurs au fost extrem de mulţi copii talentaţi”. Iar reacţia a fost pe măsură: „Mami, ai văzut? Am luat premiul I, sunt şocată, nu pot să cred””, au fost primele cuvintele ale lui Ale după ce a aflat că a luat premiul I.

„Nu credeam că o să-l iau pentru că a mai fost o fată foarte bună, care a avut o regie şi o coregrafie spectaculoase. Pentru mine, premiul reprezintă o mulţumire şi o plăcere în acelaşi timp”, susţine Alexandra. Cât despre concurs: „Mi s-a părut foarte greu, pentru că sunt foarte buni copiii care ajung la acest festival”.

Cea mai puţin uimită a fost profesoara ei de canto - soprana Camelia Clavac care atunci când îi cerem să-şi caracterizeze eleva spune: „Este un copil extraordinar de inteligent, peste media vârstei sale, ale cărei atuuri sunt: perseverenţa, dăruirea, sensibilitatea, ambiţia, dorinţa, firea dinamică, ţinuta, atenţia, perfecţionismul, este un copil extrem de muncitor, care ştie să se autoevalueze, să nu-i judece pe alţii. Tot ce a realizat este prin muncă. Nu a venit cu nişte calităţi extraordinare, dar dăruirea, maturitatea şi restul au compensat din plin.”

A început cursurile de canto pe la 4 ani, dar pe atunci, aşa cum bine remarca şi soprana Clavac, totul era mai mult o joacă, era mai degrabă un spectator, un „burete” care asimila tot ce vedea la ceilalţi. Abia anul trecut, a început uşor - uşor să meargă pe la concursuri, apoi când rezultatele au început să apară s-au intensificat şi apariţiile ei în competiţiile de profil. A ajutat-o foarte mult şi faptul că pe lângă canto studiază şi pianul, de doi ani, cu prof. Irina Stratulat şi în paralel merge şi la cursuri de teatru. „Canto fără instrument este ca nunta fără lăutari”, ne explică mama Alexandrei, Magdalena Popescu. „Pianul o ajută foarte mult la formarea urechii, a ritmului...” Iar lecţiile de actorie i-au dat stăpânirea de sine, încrederea, bucuria de a dărui, acea ţinută de pe scenă, de care pomenea şi profesora ei de canto, unul dintre ingredientele de bază ale succesului. Anul acesta însă a mers pe la mai toate concursurile de prin ţară, iar diplomele vorbesc de la sine despre munca şi dăruirea Alexandrei. În timp ce povesteam despre concurs şi despre planurile de viitor, Alexandra le-a făcut o surpriză mamei şi profesoarei sale, recunoscând în exclusivitate pentru toată lumea că visul ei este să studieze vioara şi să facă parte, atunci când va creşte, dintr-o orchestră de renume. „Vreau să ajung mare pe scenă!”, recunoaşte Alexandra. Vestea le-a surprins pe cele două doamne, profesoara chiar i-a explicat că startul este un pic cam târziu şi are de recuperat foarte mult, ceea ce ar presupune ca zilnic să exerseze cel puţin patru ore. „Asta este o poveste în primă audiţie... În fine, vioara este un instrument la care trebuie să porneşti de la 5 ani, dacă vrei să faci carieră. Dar, dacă asta îţi doreşti, atunci trebuie să te gândeşti serios şi să te şi muţi din acest an la Liceul de Artă”, i-a explicat soprana Camelia Clavac.

Soprana crede că în cazul Alexandrei drumul este deja clădit, în ceea ce priveşte o carieră pe canto, depinde doar de Ale ce îşi doreşte să facă pe viitor. Lucrează cu copii de 14 ani şi susţine că talentul nu este suficient pentru a face performanţă. Din experienţa proprie, a constatat că de obicei copiii care au talent se pierd pe parcurs, unii pentru că nu sunt susţinuţi suficient de părinţi, alţii pentru că nu apreciază ce au, nu muncesc, le lipseşte dăruirea şi seriozitatea.

Premiul I la „Mamaia copiilor” reprezintă o încununare a realizărilor de până acum. Alexandra este unul dintre copiii care adună trofee de peste tot pe unde merge, la concursurile de prin întreaga ţară, la Piteşti, Bucureşti, Sibiu, Baia Mare, Câmpulung etc.

Cu toate acestea, cel mai mult i-a plăcut un concurs internaţional pe care l-a câştigat în Italia, pe când avea doar 6 ani, în faţa a peste 1000 de oameni, fără să repete în prealabil. Concurenţii au socializat cu nişte copii dintr-un trib african cărora le-au dăruit din propria garderobă câte ceva şi au primit în schimb câte o brăţară creată de micuţi şi un tatuaj cu henna din partea mămicilor acestora. „Am fost în altă ţară, a fost un turneu minunat, au fost copii de multe naţionalităţi, mi-am făcut o grămadă de prieteni. A fost frumos să le dăruim câte o hăinuţă”, îşi aminteşte Ale.

„Indiferent dacă va alege sau nu o carieră în această direcţie, participarea la aceste concursuri nu face altceva decât să-i dezvolte personalitatea, o ajută să interacţioneze mai uşor, să socializeze cu uşurinţă cu alţi copii de vârsta ei, să înţeleagă presiunea unui concurs, bucuria unui premiu. Este un efort şi pentru ea şi pentru mine, şi pentru doamna, inclusiv la buzunar, din toate părţile”, recunoaşte mama Alexandrei.

Şi soprana Clavac crede că pentru a face performanţă, un copil trebuie lucrat din timp, cât mai devreme, iar înainte de a se duce la un concurs de renume, să fi participat la cel puţin alte 20 mai mici înainte.

Cât despre modul în care s-a prezentat în concurs eleva ei, soprana Clavac spune: „Ale a cântat nu trei note ca alţii, ci o octavă şi jumătate, ceea ce pentru mulţi de vârsta ei este imposibil”. Iar despre piesa aparţinând lui Ivan Caragea, profesoara spune că este o compoziţie grea, care ar fi putut fi abordată inclusiv la categoria „Adolescenţă”. Şi cu toate acestea, în ciuda condiţiilor climaterice: „era un vânt acolo, şi-i intra părul în permanenţă în guriţă”, rochia lungă, Alexandra a avut o prestaţie de excepţie cu doar „trei note sub ton” ceea ce „este un mizilic”. „Ea o să fie un etalon pentru ceilalţi copii”, concluzionează profesoara de canto.

„Mamaia copiilor” este un festival care se desfăşoară de 18 ani promovând fără întrerupere artişti în devenire. Competiţia muzicală are două categorii: creaţie şi interpretare. În concurs, anul acesta, s-au înscris 200 de copii. Pe scena Cazinoului de la Mamaia au urcat copii cu vârste între 4 şi 17 ani, din întreaga ţară. Din juriu au făcut parte nume celebre precum Horia Moculescu, Corina Chiriac, Nico, Adrian Iorgulescu, George Natsis.





La final, Alexandra ne-a mărturisit şi ce trebuie să facă un copil ca să ajungă în locul ei: „Ar trebui să repete mult cu un profesor, să muncească, să se motiveze să ajungă în vârf şi să se monteze, adică să fie ”uau” la concurs.”