FOTO VIDEO Cum este promovat peste hotare un colţişor de rai, fără niciun ban: „Nu cred că asta e România!”

Iar ca bonus, după ce s-au bucurat de locurile vizitate, au venit cu ideea de a arăta şi altora ce minunăţii avem şi de a-i convinge să le viziteze.

Astfel, pe parcursul mai multor vizite, în două dintre parcurile naţionale, au realizat o serie de filmări pe care le-au folosit ulterior pentru crearea unor clipuri de promovare internaţională a României

Una dintre filmări are în prim plan Parcul Naţional Cozia, din judeţul Vâlcea, locul în care s-a derulat proiectul amintit timp de aproximativ un an de zile. Ceea ce au reuşit tinerii voluntari amatori poate să rivalizeze cu documentarele gen „Wild Carpathia”, dar şi cu alte clipuri de promovare a ţării noastre în care s-au băgat milioane, multe fără viziune, ori efectul scontat.

În cazul de faţă, este vorba despre un clip promoţional, de puţin peste 4 minute, în cinci limbi străine: franceză, spaniolă, italiană, turcă şi lituaniană, pentru care nu s-a dedicat nici un leu, iniţiat şi pus în practică de Valentin Patrili (Franţa), Andreu Ibánez, Elena Juárez Rocamora, Yaiza Sanjorge Corrales (Spania), Helena Geige (Letonia), Anil Bayir (Turcia), Irene Scalfi, Alessandro Rocci (Italia) şi coordonatorul de proiect - Mihai Rogojinaru.

Clip de promovare internaţională a Parcului Naţional Cozia - Vâlcea, realizat de către voluntari străini veniţi în România, prin proiectul FCASEC - VolGreen (Sursa: Mihai Rogojinaru)

„Scurt video despre această minune naturală pe care o are România”

„După mai multe drumeţii în acest parc (fie pentru muncă sau timp liber), şi după ce am ajuns la vârf, am putut face un scurt video pentru a ne spune părerea despre această minune naturală pe care o are România. Dacă eşti din ţară şi nu ai avut ocazia să pleci, nu mai aştepta. Dacă sunteţi din străinătate, sperăm să vă facem să vă doriţi să veniţi în vizită în România”, se menţiona pe pagina de Facebook a proiectului VolGreen , cu ocazia postării filmării.

Mai multe instituţii şi persoane fizice au distribuit clipul pe reţelele de socializare.

Filmarea cuprinde o parte din Parcul Naţional Cozia şi promovează turismul montan, monahal, precum şi ciclismul montan, protagoniştii povestindu-şi experienţa fiecare în limba maternă: franceză, spaniolă, italiană, turcă şi letonă.

Locul potrivit pentru cei „pasionaţi de peisaje ce-ţi taie respiraţia”

„Traseul începe cu o urcare dificilă, abruptă, prin pădure. Este considerat a fi cel mai rapid traseu, dar şi cel mai greu. Acest lucru se vede şi se simte”, a mărturisit Valentin din Franţa.

„Alăturându-mă acestui proiect, am venit în România, vrând să fiu în contact cu natura. Dar nu mă aşteptam la asemenea uimitoare zone naturale. Ca biolog am petrecut ani de zile studiind asemenea forme de relief, ecosisteme, felul în care ele funcţionează, fiind ceva ce îmi place foarte mult. E uimitor să pot fi aici, pentru că am posibilitatea de vedea pe viu ceea ce am studiat. Toate tipurile de floră şi faună pe care nu le-am văzut sau lucruri studiate dar pe care nu am avut posibilitatea să le văd. Toate sunt aici! Nici nu ştiţi ce bogăţie aveţi!”, a povestit şi Andreu din Spania.

„Parcul Naţional Cozia, situat în mijlocul Carpaţilor Meridionali, reprezintă una dintre ariile protejate din România. Se află de-a lungul râului Olt, ce traversează regiunea de nord la sud. De asemenea, în parc sunt multe mănăstiri. Dacă sunteţi pasionaţi de peisaje ce-ţi taie respiraţia sau de mănăstiri, acesta este locul potrivit pentru voi”, îndeamnă Alessandro din Italia.

„Sunt voluntar în Râmnicu Vâlcea din octombrie 2019. Sunt ciclist de cursă lungă şi maratonist, am nevoie de trasee pentru a exersa. Şi Cozia este locul ideal pentru aşa ceva”, este de părere Anil, din Turcia.

Parcul Naţional Cozia promovat de voluntari străini veniţi în România prin proiectul pe fonduri europene - VolGreen; Foto Mihai Rogojinaru

„Când am mers pentru prima dată în Cozia, în octombrie, am fost foarte surprinsă, deoarece vin dintr-o zonă cu un relief total diferit, aproape de Murcia (Spania - n.r.). Când am văzut muntele imens, toate acele culori intense ale toamnei, am fost şocată. Nu-mi venea să cred că asta este România. Nu m-am gândit niciodată că această parte a României poate avea toate aceste locuri minunate. Dacă vă plac drumeţiile sau să vă petreceţi timpul într-un mod plăcut pe munte, Cozia este cu siguranţă locul vostru”, este de părere şi Elena, Spania.

„Am fost deja de două ori în Vârful Cozia, atât vara cât şi iarna. Tura din vară a fost grea şi abruptă, din cauza lipsei umbrei şi a căldurii, dar când eşti pe vârful masivului te bucuri că ai reuşit şi senzaţia e minunată”, mărturiseşte Helena din Letonia.

„Bună, dacă sunteţi asemenea mie, veniţi în România, căutând aventuri şi provocări, vă aflaţi în locul potrivit. Aici, în Cozia, aveţi o mulţime de opţiuni: de la trasee foarte simple, la cele foarte complicate. De asemenea, puteţi încerca să ajungeţi pe vârful masivului. Dacă eu am reuşit, puteţi şi voi!”, consideră Yaiza din Spania.

„În momentele în care ajungi la punctele de belvedere, îţi dai seama că tot efortul, toate clipele în care simţi că te sufoci, cu muşchii încordaţi, toată suferinţa, până la urmă sunt răsplătite”, crede Valentin, din Franţa.

