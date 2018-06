FOTO VIDEO Programul Festivalului Internaţional de Teatru Ariel Interfest. Ceremonie impresionantă în deschidere

Trupe internaţionale din Franţa, Spania şi România au încântat trecătorii printr-o paradă stradală cu care alegorice, personaje de basm, circ şi muzică la deschiderea Festivalului Internaţional de Teatru Ariel Interfest 2018.

Evenimentul va fi onorat de prezenţa unor personalităţi marcante ale culturii româneşti, precum: Silviu Purcărete, Constantin Chiriac, Horaţiu Mihai, George Banu şi Nicu Alifantis.

Teatrul Ţăndărică, Trupa ANIMIS şi Fundaţia Abracadabra din Bucureşti au evoluat astăzi, cu „Fata babei şi fata moşneagului”, „Zăvoiul copiilor” şi „Poveşti magice româneşti”, alături de trupa La Complet’ Mandingue din Lyon, Franţa, cu „Xilofoane XXL pe ritmuri africane”, dar şi din Râmnicu Vâlcea, precum Trupa de Teatru „Constantin Popian” - cu „Quo vadis?”, după „Iona” de Marin Sorescu, şi Teatrul Municipal „Ariel” cu a sa celebră piesă „Colonelul şi păsările” de Hristo Boicev.

În zilele următoare, vor fi spectacole pentru toate gusturile, pretenţiile şi vârstele, de dimineaţă până seara, atât în aer liber cât şi în săli, ale unor teatre celebre din România, dar şi din afara ţării. Mâine, 19 iunie, spre exemplu, Râmnicu Vâlcea va răsuna de ritmurile celor de la Barbarossa Samba Group, trupa de samba nelipsită de la la evenimente marcante precum Untold, care-i va încânta pe vâlceni cu Barbarossa Heart Beats.

PROGRAMUL ARIEL INTERFEST 2018

Marţi 19 iunie

ora 10:00 - 12:00 - ZĂVOIUL COPIILOR – Trupa ANIMIS (Bucureşti) - în Parcul Zăvoi

ora 11:00 - 12:10 - Poveşti Magice Româneşti, (Fundaţia Abracadabra, Bucureşti) - în Scuarul „Mircea cel Bătrân”

ora 11:00 - Lampio şi grăuntele de lumină, (Teatrul „Stela Popescu”, Bucureşti) – la Cinematograful „Geo Saizescu” – (spectacol pentru copii) – preţ bilet 10 lei

ora 17:00 - Buzunarul cu pâine, de Matei Vişniec, (Teatrul BIS, România) – la Sala Zăvoi – preţ bilet 15 lei

ora 18:00 – Barbarossa heart beats - (Barbarossa Samba Group, România) - în Scuarul „Mircea cel Bătrân”

ora 18:00 - Pe jumătate cântec, Regia: Crista Bîlciu, (Teatrul „Odeon”, Bucureşti) – la Cinematograful „Geo Saizescu” – preţ bilet 20 lei (spectacol nerecomandat tinerilor sub 14 ani!)

ora 18:30 - 20:30 - ZĂVOIUL COPIILOR – Trupa ANIMIS (Bucureşti) - în Parcul Zăvoi

ora: 20:30 - Felii, regia: Lia Bugnar, (Teatrul Naţional „Radu Stanca”, Sibiu) - la Casa de Cultură a Sindicatelor – preţ bilet 30 lei

ora 22:00 - Monoloagele vaginului, după Eve Ansler, (Teatrul BIS, România) – la Restaurant OK (spectacol nerecomandat tinerilor sub 12 ani!)

Miercuri 20 iunie

ora 10:00 - 12:00 - ZĂVOIUL COPIILOR – Trupa ANIMIS (Bucureşti) - în Parcul Zăvoi

ora 11:00 - Magic Fairytale, cu Cristina Strecopîtov – la Cinematograful „Geo Saizescu” (spectacol pentru copii) – preţ bilet 10 lei

ora 12:00 - George Banu în dialog cu Constantin Chiriac şi lansare de carte – la Sala Zăvoi

ora 17:00 - Trenul cu 2 locomotive – Claudiu Fălămaş, one-man-show - la Sala Zăvoi – preţ bilet 15 lei

ora 18:00 – Othello, după William Shakespeare, Regia: Suren Shahverdyan, (Teatrul „Tony Bulandra”, Târgovişte) – la Cinematograful „Geo Saizescu” – preţ bilet 20 lei

ora 18:30 - 20:30 - ZĂVOIUL COPIILOR – Trupa ANIMIS (Bucureşti) - în Parcul Zăvoi

ora: 20:00 - Călătoriile lui Gulliver, de Jonathan Swift, Coordonator: Silviu Purcărete, (Teatrul Naţional „Radu Stanca”, Sibiu) - la Casa de Cultură a Sindicatelor – preţ bilet 30 lei (spectacol nerecomandat tinerilor sub 12 ani!)

ora 22:00 - Rendez-vous with Magic, cu Cristina Strecopîtov – la Restaurant OK (spectacol nerecomandat tinerilor sub 12 ani!)

ora 22:00 - VATRIOM – un spectacol de roboţi şi lumină – Famous ART (Cluj-Napoca) - în Scuarul „Mircea cel Bătrân”

Joi 21 iunie

ora 10:00 -12:00 - ZĂVOIUL COPIILOR – Trupa ANIMIS (Bucureşti) - în Parcul Zăvoi

ora 18.00 - Masculin-Feminin, un spectacol de Lia Bugnar, (Teatrul nu e o Clădire, Bucureşti) – la Cinematograful „Geo Saizescu” – preţ bilet 20 lei

ora 18:00 - 20:00 - ZĂVOIUL COPIILOR – Trupa ANIMIS (Bucureşti) - în Parcul Zăvoi

ora 21:00 - Concert „Nicu Alifantis & ZAN” (Bucureşti) - în Scuarul „Mircea cel Bătrân”

ora 22:00 - Stă să plouă, un spectacol de Lia Bugnar, (Teatrul Luni de la Green Hours, Bucureşti) - la Restaurant OK

ora 22:00 - Regatul de Foc – Famous ART (Cluj-Napoca) - în Scuarul „Mircea cel Bătrân”

- Închiderea oficială AIF 2018 -

Alte detalii puteţi afla de pe site-ul Teatrului Ariel.