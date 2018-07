FOTO VIDEO Programul evenimentului. 4 zile şi 4 nopţi la cel mai important festival independent de blues din România: Open Air Blues Festival Brezoi

Gazda evenimentului de marcă rock, din judeţul Vâlcea, este renumitul artist şi promotor radio-tv Mike Godoroja.

Festivalul se desfăşoară anual în Parcul Central Brezoi - Vâlcea. Evenimentul oferă minimum 30 din cele mai bune concerte de Blues, Blues-Rock, Jazz, Fusion, Funk ale anului, fiind un festival de referinţă care adună laolaltă cântăreţi şi trupe recunoscute pe plan naţional şi internaţional.

Intrarea la Open Air Blues Festival Brezoi – Vâlcea este liberă. Pentru doritori există zonă de campare pentru corturi şi rulote.

Primarul oraşului a făcut apel pe pagina sa de socializare către toţi localnicii în privinţa spaţiilor de cazare disponibile: „Având în vedere numărul mare de turişti care vor participa la festivalul de blues, mult peste capacităţile de cazare din oraş, aş fi bucuros dacă locuitorii de la case, care au disponibilitate, ar închiria celor interesaţi spaţii de cazare. Ar fi o oportunitate pentru cei care au posibilitatea şi un câştig pentru localitate pe termen lung. Cei interesaţi, pot lăsa datele de contact pe pagina de facebook a festivalului sau pe pagina mea. Mulţumesc”, a postat edilul Robert Schell.

Primăria Brezoi se numără printre organizatorii evenimentului în parteneriat cu Asociaţia Mentor Rock, Aby Stage Bar, Asociaţia Sunetul Muzicii, Asociaţia Avangarde şi Asociaţia Eco Lotru, cu sprijinul Consiliului Judeţean şi a numeroase societăţi comerciale.

„Îmi pare rău că acele zile n-au avut cel puţin 48 ore fiecare. Am sta ore întregi să ascultăm această muzică faină. Ore întregi şi nu ne-am sătura. Avem nevoie de aceste genuri muzicale”, declarau cei care au participat şi la prima ediţie. „Un festival de excepţie, cu trupe şi artişti pe măsură, care ne-au încântat sufletul şi încălzit inimile. Pot spune cu mâna pe inimă: este cel mai fain festival la care am participat”, au sunat în mare parte reacţiile de după primul eveniment.

Nume sonore internaţionale se vor afla şi în acest an la Brezoi: Khalif “Wailin” Walter, Louis King “The King of the Rockabilly Blues”, Layla Zoe şi The Mysteries Five sunt doar câţiva dintre ei.

Louis King (Australia) leader of Louis King and the Liars Klub a intrat în topurile australiene din 1996, de la lansarea primului său album. În acelaşi an a câştigat şi premiul pentru cel mai bun artist în cadrul festivalului Australian Blues Music Awards. Printre cei alături de care s-a aflat pe scenp de-a lungul timpului sunt artişti desăvârşiţi, precum: BB King, Buddy Guy, Jimmy Vaughan, Screaming J. Hawkings. Are un stil original de a compune piese, ce combină Rockabilly, Rock’n’Roll si Blues. A concertat atât în Australia, cât şi în Europa şi SUA.

Petrescu Marcian - Special BLUES va oferi în cadrul concertului său „Muzicuţa în blues, pe înţelesul tuturor” - o scurtp istorie a muzicuţei, de la începuturile bluesului până în prezent, demonstraţie live a posibilităţilor de limbaj ale instrumentului, dar şi exemplificări audio cu piese celebre din istoria genului. Restul vă lăsăm pe dumneavoastră să descoperiţi.

PROGRAM MUSICAL

(Cu excepţia week-endului când vor exista şi concerte dimineaţa, în fiecare zi concertele vor începe la ora 17.00 pe scena mare. În plus, după miezul fiecărei noţi toţi artiştii sunt invitaţi la JamSession, pe scena mică din cortul acoperit, avându-l ca gazdă pe Călin Cyfer):

Joi – 19 iulie 2018

De la ora 17:00:

CEAŢA BLUE (România)

Sorina Enea & Friends (România)

Hot Leeks (România)

Alex Calancea Band (Rep. Moldova)

Alex Kilroy Trio (România)

Louis King and the Liars Klub (Australia)

Vineri – 20 iulie 2018

De la ora 17:00:

Berti Barbera & Nicu Paţoi – Blue Drop (România)

CANAF (România)

Marcian Petrescu şi Trenul de Noapte (România)

Rareş Totu #Shango (România)

Jackie Venson (USA)

După miezul nopţii la scena mică din cortul acoperit.

The Southern Cockroaches + Ela Danhi (The Players)

Mişcoci Bogdan Ionuţ #TheBeardedMan, Edi Oprea #TheHatMan &

Tom Atkinson (UK).

Sâmbată – 21 iulie 2018

De la ora 10:30 la scena mică:

#ReggaeRiddim cu Dean Bowman – solo Black spirituals ( USA) – #workshop

De la ora 17:00:

The Mysteries Five (Anglia)

Straight From The Bottle (România)

O X I G E N (România)

Andrei Cerbu. & The Crossroad (România)

Mike Godoroja & Blue Spirit + Marius Mihalache (România)

Layla Zoe Fanpage (Canada)

Duminică – 22 iulie 2018

De la ora 10:30 la scena mică:

Petrescu Marcian Harmonica #workshop

De la ora 17:00:

Jørg – we call it blues (Germania)

Ride On Band (România)

Johnny Mitrache & The Well-Known Boys (Franta -România)

Julie Mayaya & Tiberiu Albu – The Show must go on (România)

Khalif Wailin Walter (USA)

„Open Air Blues Festival Brezoi – Vâlcea 2018 poate fi o destinaţie de vacanţă pentru iubitorii de muzică, de frumos, de munte şi aer curat!”, susţin organizatorii.