FOTO VIDEO Parcul de joacă uriaş sculptat cu drujba. Cum arată personajele de poveste create de artiştii invitaţi

GALERIE FOTO Concurenţii din echipa naţională de carveri a României vor promova într-un mod inedit valorile româneşti în dorinţa de a arăta copiilor frumuseţea basmelor, dansând Hora Unirii în Anul Centenarului, în ritmul drujbelor, la Cerna – Vaideeni, într-un spectacol unic în ţară, dar atât de apreciat la nivel mondial. Aceştia promovează o nouă artă, prin intermediul personajelor de basm care vor da naştere unui parc de joacă pentru copii unic în ţară, sub sloganul: „Satul românesc din alt punct de vedere”.

Sculptorii au la dispoziţie o săptămână în care să transforme buturugi adunate de prin pădure în teme date: Verde Împărat, Ursul păcălit de Vulpe, Fomilă, Ochilă, Împăratul Roşu, Lungilă, Setilă, Harap Alb şi tot felul de alte decoruri pentru copii, din care nu lipsesc bufniţele, şoriceii, iepuraşii, veveriţele, puse laolaltă într-un traseu pentru echilibru, dar nici leagănele, toboganele, balansoarele sau platformele.

Artiştii veniţi în satul Cerna din comuna Vaideeni să-şi demonstreze talentul şi îndemânarea provin din Dolj, Caraş Severin, Satu Mare, Braşov, Maramureş, Ilfov, Prahova şi Vâlcea.

Primăria din Vaideeni, care s-a implicat încă de la prima ediţie în eveniment, a oferit şi de această dată, la deschiderea evenimentului, spectacole de cânt şi voie bună, cu formaţii din Vâlcea şi Gorj. Alături de drujbişti au fost invitaţi să participe la eveniment şi altfel de meşteri populari.

Cei care vor dori să treacă în această săptămână pe la „Festivalul sculptorilor cu drujba” se vor putea bucura de mâncare tradiţională, dar şi de alte produse româneşti, iar serile vor fi luminate de foc de tabără şi muzică de calitate, promit organizatorii.

Acţiunea se va încheia la finele săptămânii, odată cu un alt festival de renume în zonă: „Învârtita dorului”, care împlineşte în acest an o jumătate de secol de existenţă.

Evenimentul din acest an urmăreşte să transmită şi copiilor dragostea pentru tradiţie şi valorile naţionale prin prisma personajelor din poveştile poporului român. Şi dacă anul trecut fiecare a făcut ce şi-a dorit, anul acesta, sculptorii vor fi o echipă, în sensul că deşi vor lucra individual, vor realiza împreună o lucrare în care fiecare piesă are legătură cu cealaltă.

„În fiecare an, alegem câte o tematică. Anul trecut am avut teme lăsate la liber, fiindcă am vrut să dăm frâu liber imaginaţiei. Singura condiţie a fost aceea de a îmbina arta cu funcţionalitatea. Aşa au ieşit adevărate opere de artă sub formă de bănci şi mese. Festivalul este o îmbinare între promovarea unei arte - cea a sculpturii cu drujba, turismul cultural şi tradiţiile locale. Tema din acest an a vizat realizarea unor personaje din basmele populare româneşti în mărime naturală, care se vor reuni într-un loc de joacă pentru copii”, a declarat pentru Adevărul unul dintre organizatori, Adrian Mircea Bondoc, gazda evenimentului.

Şi pentru că a pomenit de turism, mai trebuie adăugat că organizatorii s-au gândit la o îmbinare a mai multor aspecte şi laturi ale acestui domeniu: „Turismul cultural la noi vine şi cu realizarea a cinci ateliere, în special pentru copii, cu sculptura în sine, olărit, ţesut, pictură pe oale şi dansuri populare. Aceste ateliere pe care le vom organiza sâmbătă şi duminică (23 şi respectiv 24 iunie - n.r.) vor fi conduse de persoane abilitate să-i introducă pe copiii doritori în tainele meşteşugurilor locale. Pe de altă parte, şi turismul gastronomic este iarăşi foarte important pentru noi. Îl realizăm prin intermediul mâncărurilor tradiţionale de inspiraţie locală pe care le pregătim în curtea pensiunii”, ne-au mai spus organizatorii.

Când vine vorba despre elementul de noutate, aflăm că: „ Festivalul de anul acesta aduce nou faptul că sculptorii vor trebui să lucreze împreună, dar separat, un proiect comun, în care, pe lângă detaliile artistice care-i vor departaja vor trebui să respecte anumite condiţii impuse de organizatorul Gabi Rizea, astfel încât îmbinarea tuturor pieselor într-un tot unitar să fie o reuşită deplină, la nivel de centimetri”, ne-a mai împărtăşit Adrian Bondoc.

Până sâmbătă, 23 iunie, inclusiv se va sculpta sub privirile publicului, în perimetre delimitate, astfel că oricine poate participa la eveniment, iar duminică va avea loc festivitatea de premiere şi de închidere a acţiunii.

În Vâlcea se pune astfel în practică o pasiune inspirată de competiţii internaţionale de profil care atrage în întreaga lume un număr mare de iubitori de artă şi sculptură, dar şi de curioşi.

În 1950, în Statele Unite ale Americii, artistul Ray Murphy se semna în lemn folosind drujba, iar în 1961, Ken Kaiser crea deja peste 50 de opere pe care le expunea într-un spaţiu care a devenit o atracţie turistică: Trees of Mystery, cum speră organizatorii să se întâmple şi la Vaideeni.

Şi în alte părţi ale globului: Marea Britanie, Canada, Japonia, artiştii îşi transpun viziunea în opere de artă care impresionează prin expresivitate şi care atrag mii de turişti fascinaţi de miracolul creaţiei, folosindu-se doar de lemn şi o unealtă brută.

Englezul Mattew Crabb a creat cea mai înaltă statuie din lemn sculptat cu drujba, care o întruchipează pe Fecioara Maria, are 9 metri şi se află în Schochwitz, Germania.

Drujba - o unealtă concepută în mod normal să distrugă reuşeşte astfel să creeze, un paradox speculat din plin de organizatorii festivalului din Vaideeni.