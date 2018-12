FOTO VIDEO Misterele Olteniei de sub munte: tărâmul bolovanilor uriaşi, cu forme fantastice

Chiar dacă nu este tărâmul gnomilor şi al hobiţilor, Oltenia de sub munte este tărâmul unor bolovani uriaşi cu forme ciudate - trovanţi - veniţi parcă dintr-o lume fantastică.

Şi chiar dacă peşterile din această zonă nu sunt la fel de renumite precum cele din Carstul Munţilor Apuseni, sunt la fel de valoroase, anticipând descoperiri la fel de importante.

Cât despre mănăstirile care se regăsesc în Oltenia de Sub Munte, deşi nu au fost la fel de mult promovate precum cele din Bucovina, le fac concurenţă cu brio acestora.

Toate aceste lucruri reies dintr-un film de prezentare denumit „Misterele Olteniei de sub munte”, care, deşi este realizat în urmă cu mai mulţi ani, de câţiva studenţi inimoşi, a reuşit să surprindă o parte din minunăţiile de sub Carpaţii Meridionali, la vest de Olt, la fel de actuale atunci ca şi acum. Imaginile din film aparţin membrilor echipei Romania Student Tour, câştigători şi participanţi la Concursul Naţional de Fotografie pentru Tineret - Fotogeografica. Iar noi am ataşat o galerie foto a Olteniei de sub munte din zilele noastre pentru comparaţie.

În textul care însoţeşte filmul, realizatorii precizează că zona vizată este cea a Olteniei de Nord, de la poalele Munţilor Căpăţânii până la Munţii Mehedinţi. „Mai adăugăm că aici nu se găsesc doar biserici din lemn, ci chiar dintr-un lemn, iar casele boiereşti denumite cule seamănă mai degrabă cu nişte fortăreţe, unice ca arhitectură. Iar oamenii locului au păstrat în bună parte tradiţiile, între care olăritul şi realizarea de covoare şi ţesături tradiţionale sunt la loc de cinste”.

Tot din prezentare mai aflăm că Romania Student Tour este un concept original, care îşi propune să redescopere valorile naturale şi culturale ale României prin imagini „proaspete” realizate de fotografi tineri şi „înfometaţi” după frumuseţea naturii şi a tradiţiilor, a chipurilor expresive şi a evenimentelor care marchează viaţa acestora.

Iar programul amplu la care au luat parte studenţii din acele timpuri, în ciuda impedimentelor legate de vreme, s-a finalizat cu „imagini pline de mister, cu mănăstiri învăluite în ceaţă, râuri de munte lăptoase, mostre de îndeletniciri tradiţionale, chipuri ale oamenilor locului şi siluete ale măicuţelor ce străbăteau aleile mănăstirilor părăsite de tumultul turiştilor din timpul verii”, toate acestea oferind „o altă faţă a Olteniei de sub munte”.

Vă invităm să urmăriţi filmul realizat în urmă cu aproape un deceniu şi jumătate, pentru a (re)descoperi că obiectivele turistice propuse sunt la fel de minunate astăzi ca şi atunci şi merită reînviate chiar dacă unele sunt seculare.