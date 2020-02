FOTO VIDEO Cum au fost puşi roboţii să lucreze în sprijinul unui adolescent care suferă de o boală extrem de gravă

Echipa de robotică «Bionic Royals» a Colegiului Naţional „Mircea cel Bătrân” din Râmnicu Vâlcea a stat sâmbătă, 8 februarie, toată ziua în Shopping City Mall din oraş ca să strângă fonduri pentru Robert, un tânăr de 17 ani care suferă de distrofie musculară Duchene, Sindromul Cushing indus medicamentos, cât şi alte tulburări hidrice şi electrolitice. Le-au explicat celor interesaţi cum funcţionează lucrurile în clubul lor, cum funcţionează roboţii şi le-au oferit oportunitatea de a se juca cu aceştia.

Băiatul este nevoit să folosească scaunul cu rotile de la vârsta de 13 ani din cauză că boala i-a afectat muşchii. Din 2008, de când a fost diagnosticat, băiatul a fost supus la numeroase tratamente costisitoare, atât medicamentoase cât şi un program de kinetoterapie şi consiliere psihologică pentru care are nevoie de suport financiar.

Workshop caritabil într-un mall vâlcean organizat de un club de robotică pentru un adolescent cu o maladie genetică rară:

Ca să strângă bani, membri ai comunităţii FIRST (First Tech Challenge) - cea mai renumită competiţie naţională de robotică din România, la care participă încă de la primul sezon (acum sunt la al patrulea sezon) - şi-au propus să-i invite la un workshop caritabil pe toţi cei care trec pragul mall-ului vâlcean, indiferent de vârstă, culoare, gen ori apartenenţă politică sau religioasă.

Toţi cei pasionaţi de domeniu au avut ocazia să se bucure de o experienţă inedită, să interacţioneze cu roboţii şi membrii echipei: să se joace şi să controleze roboţii aduşi de liceeni, să afle mai multe despre acest domeniu şi, nu în ultimul rând, să susţină cazul lui Robert printr-o donaţie, „oricât de mică”.

Boala lui Robert a fost descoperită pe când copilul avea doar 5 ani şi jumătate, în urma unor teste de sânge care au reliefat un nivel peste maxima admisă a transaminazelor. Mersul pe vârfuri şi cu şezutul în afară au fost cele care au ridicat primele semne de întrebare. La Bucureşti, biopsia în urma căreia i s-au prelevat mostre din muşchi şi nervi a venit cu verdictul crunt. Cu toate acestea, Robert a mers până la vârsta de 13 ani.

„Obosea foarte repede, nu putea să joace fotbal, ori să meargă pe bicicletă precum ceilalţi copii”, mărturiseşte mama lui Robert, Valentina, de la care a moştenit boala care s-a manifestat doar în cazul lui. Distrofia musculară progresivă, cunoscută sub numele de Duchene, este o boală care nu are leac, dar poate fi ţinută în frâu cu tratament medicamentos şi kinetoterapeutic.

„Nu ne aşteptam să fie atâţia oameni binevoitori”

„Şi anul trecut ne-au ajutat copiii de la Liceul Sanitar. Au făcut nişte calendare extraordinare. Acum, am avut noroc că unul dintre copiii din Clubul de Robotică de la Mircea cel Bătrân a fost coleg de Generală cu fiul nostru care acum învaţă la un alt colegiu din oraş - Alexandru Lahovari. El a făcut cunoscut cazul şi aşa am ajuns aici. Este minunat ce fac copiii pentru noi. Nu ne aşteptam să fie atâţia oameni binevoitori. Spre exemplu, cu un astfel de ajutor, am reuşit să-i facem dantura, pentru că boala atacă mineralele din organism. Facem foarte multă kinetoterapie – gimnastică de întreţinere a muşchilor - 12 şedinţe pe lună. În rest, nu au existat probleme. Intelectul, spre exemplu, îl are peste medie. Şi lui Robert îi place foarte mult. Faptul că se mai gândeşte şi altcineva la el, în afară de mami, tati şi surioara lui, este un lucru extraordinar”, a mai povestit pentru „Adevărul” doamna Valentina.

Ce spun membrii Clubului de robotică „Bionic Royals” despre evenimentul organizat timp de 12 ore în mall-ul din Râmnicu Vâlcea:

Amănunte despre workshop-ul caritabil din mall-ul vâlcean am aflat de la unul dintre membrii echipei de robotică ai Colegiului Naţional ”Mircea cel Bătrân”: „Evenimentul este unul caritabil, o strângere de fonduri pentru Robert. Am venit cu roboţii noştri şi majoritatea echipei, pentru a arăta şi altor copii cum funcţionează şi ce face echipa noastră, dar şi pentru a-i încuraja să facă o donaţie, dacă doresc. Foarte mulţi s-au arătat interesaţi, chiar şi adulţi, deşi nu ne aşteptam. Copiii mai mici au fost mai atraşi de roboţi, fiind un lucru nou pentru ei, dar şi pentru că astăzi au avut ocazia să se joace cu ei. Dar, cele mai multe întrebări le-am primit din partea adolescenţilor şi a tinerilor. Este a doua acţiune caritabilă pe care o facem. Pe parcursul acestor acte caritabile încercăm să împărtăşim din cunoştinţele noastre de robotică – este un fel de workshop cu alţi copii care nu fac parte din astfel de cluburi”, a declarat Alexia, membră a „Bionic Royals”.

Clubul de robotică „Bionic Royals” activează în cadrul Colegiului Naţional „Mircea cel Bătrân” din Râmnicu Vâlcea şi are în componenţă 32 de membri şi voluntari, fiind coordonat de prof. Mirela Mlisan. De patru ani este nelipsit de la cea mai mare competiţie de robotică din România - First Tech Challenge, obţinând, de-a lungul anilor, nenumărate premii. Comunitatea FIRST promovează dezvoltarea elevilor în domeniul STEM într-o manieră profesională şi distractivă.