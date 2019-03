FOTO VIDEO Bilete vândute ca pâinea caldă: cozi uriaşe la un meci de handbal

Mâine, 13 martie se va disputa cel mai important meci al acestui sezon din Liga Naţională de Handbal Feminin. Partida dintre SCM Rm. Vâlcea şi CSM Bucureşti va începe la ora 21.00. Pentru că o persoană nu poate achiziţiona mai mult de patru bilete, de luni cozile la ghişeu au fost precum cele din vremurile de aur ale fostei echipe Oltchim, care a creat o tradiţie a acestui sport în Râmnicu Vâlcea.

SCM Râmnicu Vâlcea este clasată în acest moment pe primul loc în clasament în Liga Naţională de Handbal Feminin, având un meci mai puţin faţă de rivala CSM Bucureşti. Dacă va câştiga mâine va avea 18 victorii la activ.

„Va fi un meci al orgoliilor. De meciul acesta depinde campionatul”

Antrenorul SCM Râmnicu Vâlcea, Florentin Pera, a declarat că se aşteaptă la o replică în forţă a tigroaicelor: „Nu va fi un meci deloc uşor având în vedere că echipa din Bucureşti este una dintre cele mai valoroase echipe din Liga Campionilor. Şi noi am demonstrat că suntem o echipă în sensul adevărat al cuvântului. Am avut un parcurs perfect până acum. Am reuşit să ne menţinem pe primul loc, câştigând şi Supercupa României. Sper ca atmosfera incendiară din sală să nu le intimideze. Cred că dacă ar fi fost o sală de 10.000 de locuri, tot nu ar fi fost suficient, având în vedere cererea de bilete”, a declarat antrenorul, printre altele, postului TV local VTV