FOTO Un tânăr de 33 de ani s-a tăiat de 16 ori la gât şi pe mâini pentru a-şi pune capăt zilelor

O femeie din Drăgăşani - Vâlcea şi-a găsit fiul mort în baie. Avea doar 33 de ani când a hotărât să se sinucidă. Mama victimei a alertat imediat autorităţile. Fapta s-a petrecut la finele săptămânii trecute. Bărbatul s-a automutilat în cadă. Echipajul din cadrul Serviciului Judeţean de Ambulanţă nu a putut decât să constate decesul.

Anchetatorii au fost şocaţi când au constatat numărul mare de tăieturi de pe mâini şi gât. În baie s-a găsit un cuţit şi un bilet de adio dar nu s-au oferit amănunte despre conţinutul acestuia.

Ancheta este încă în desfăşurare, iar între timp a avut loc şi necropsia. În urma acesteia, legiştii înclină spre ipoteza sinuciderii, mai ales că victima a avut tentative de suicid şi se confrunta cu unele probleme psihice. După cum reiese din explicaţiile şefului Serviciului de Medicină Legală Vâlcea, medic primar Ioan Neamu, este vorba despre un caz rar, având în vedere modul mai puţin obişnuit în care victima a ales să-şi pună capăt zilelor. „Vă pot arăta probe care pledează pentru sinucidere”, ne-a declarat medicul Ioan Neamu, şeful Serviciului Medicină Legală (SML) Vâlcea, când l-am întrebat de ce nu este luată în calcul ipoteza unei crime. Acesta a recunoscut că sunt extrem de rare cazurile precum cel din Drăgăşani. „Rar avem astfel de cazuri, în care sinucigaşii îşi taie gâtul. În general, însă, se folosesc de un cuţit bine ascuţit, ca să fie siguri de rezultat”, lucru care nu s-a întâmplat şi de această dată. De aici şi numărul mare de plăgi provocate, 16 în total, din care patru la gât, pe ambele laturi şi restul la antebraţe şi braţe. Dacă cuţitul ar fi fost mai ascuţit, numărul leziunilor ar fi fost mai mici, explică medicul legist. În ciuda acestui lucru, rănile sunt destul de profunde şi de dimensiuni mari.

Am dorit să aflăm dacă victima se afla sub influenţa drogurilor sau a alcoolului, iar răspunsul a fost negativ: „Nu. Am înţeles însă că a mai avut tentative, probleme psihice. Trebuie să ai tulburări de comportament zdravene (ca să te mutilezi astfel - n.r.). Ţinând cont de plăgile de la antebraţ şi braţ a depăşit stadiul de tatonare”, ne-a mai spus dr. Ioan Neamu.

Şeful SML Vâlcea ne-a explicat şi ce anume l-a făcut să încline spre ipoteza sinuciderii: „Plăgile de la antebraţ şi braţ pledează mai mult pentru sinucidere, nu crimă. Nu sunt din cele aşa-zis teatrale, menite să atragă atenţia, făcute cu lama, care intră doar un milimetru, mai mult ca să sperie. Aici, lama a pătruns adânc. Am înţeles că l-au găsit în cadă. Topografia pledează pentru autoproducerea rănilor”. Acestea au cauzat pierderea sângelului care a dus în final la decesul tânărului.

Medicul legist Ioan Neamu ne-a mai declarat că „nu poţi înţelege mintea sinucigaşului”, arătându-se deranjat de comentariile în spaţiul public ale celor care susţin că nu pot să priceapă de ce se apelează, uneori, la metode violente de sinucidere. „Pe sinucigaşi nu-i interesează decât finalul. Nu contează cum ajung la el”, a mai explicat legistul şef din Vâlcea, dând exemplul valului de sinucideri bizare, din ultima vreme: grefiera de la Iaşi, procuroarea de la Bucureşti, procurorul de la Timişoara, pe care le pune pe seama unui stres profund produs pe „un fond emoţional labil sau a unor procese formidabile de conştiinţă.”

Într-o lucrare a unor specialişti din cadrul Institutului Naţional de Criminologie, legată de abordarea psihologică a sinuciderii ca formă particulară de violenţă, se menţiona faptul că, în urmă cu două decenii, sinuciderea reprezenta a 13-a cauză de deces în lume, pentru grupa de vârstă 15 - 44 de ani, iar autorănirea - a patra cauză de deces.

Un alt studiu realizat de Centers for Disease Control and Prevention scoate în evidenţă nivelul ridicat de automutilări din 2008 încoace, mai ales în rândul tinerilor.

Cel mai cunoscut caz de sinucidere prin automutilare s-a produs anul trecut. Victima a fost un celebru DJ - Avicii, care şi-a provocat răni fatale cu ajutorul unor fragmente de sticlă. DJ-ul de 28 de ani era victima unei depresii profunde, potrivit celor apropiaţi, accentuată de problemele medicale. Perturbat de gândurile sale legate de viaţă, fericire şi sensul existenţei, a preferat să-şi pună capăt zilelor.

